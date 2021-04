Un groupe d’investisseurs appelle les banques à se fixer des objectifs climatiques plus sévères

Le smog est vu près des tours de transmission à Bedzin, près de Katowice, Pologne

Un groupe d’investisseurs gérant 11 billions de dollars d’actifs a appelé les banques à fixer des objectifs d’émissions plus sévères avant une réunion des dirigeants mondiaux visant à accélérer les efforts de lutte contre le changement climatique.

Le groupe, qui comprend Pimco, le plus grand investisseur obligataire au monde, et le plus grand gestionnaire d’actifs de Grande-Bretagne, Legal & General Investment Management, a déclaré qu’il souhaitait que les prêteurs définissent des engagements “ améliorés ” pour décarboner leurs portefeuilles de prêts.

Alors qu’un certain nombre des plus grandes banques du monde ont déjà déclaré qu’elles avaient une “ ambition ” d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, beaucoup n’ont pas encore précisé comment elles prévoient de le faire et continuent de financer les activités à fortes émissions.

«Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est que trop de banques ne prennent pas en compte les dommages climatiques lorsqu’elles prennent des décisions de financement, et que trop d’argent est investi dans des activités à forte intensité de carbone dont nous devons désespérément nous éloigner», a déclaré Natasha Landell. Mills, responsable de l’intendance chez Sarasin & Partners.

Alors que les États-Unis se préparent à accueillir le Sommet des dirigeants sur le climat du 22 au 23 avril, le groupe d’investisseurs a déclaré qu’il souhaitait que les banques accélèrent leurs efforts, notamment en fixant des objectifs intermédiaires pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle ou plus tôt.

Les comités de rémunération des banques devraient également veiller à ce que la rémunération variable soit liée à l’atteinte des objectifs, ont-ils ajouté, tandis que les risques climatiques importants devraient être inclus dans les comptes publiés des prêteurs.

Un certain nombre de banques ont déjà déclaré qu’elles prévoyaient d’augmenter les investissements dans l’énergie verte et d’autres activités qui contribueront à la transition vers une économie à faible émission de carbone, mais le groupe d’investisseurs a déclaré que davantage était nécessaire et que les dépenses ne devraient pas être considérées comme compensant les prêts à projets plus sales.

De manière cruciale, les investisseurs ont déclaré que les banques devaient également fixer des «critères explicites» pour le retrait du financement des activités «mal alignées» qui vont à l’encontre de la trajectoire du zéro net des secteurs et des industries.

Le groupe de 35 investisseurs, opérant par le biais du Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique, a déclaré qu’il avait ouvert des pourparlers avec 27 des plus grandes banques du monde et s’attendait à élargir la liste au fil du temps.