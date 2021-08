Un groupe hollywoodien né pendant #MeToo fait face à des critiques selon lesquelles il n’a pas été à la hauteur des idéaux .

L’exposition à succès du New York Times a fait plus que mettre fin à la carrière du magnat du cinéma Harvey Weinstein il y a quatre ans. Il a incité les starlettes d’Hollywood à soutenir une organisation à but non lucratif conçue pour protéger les femmes des futurs Weinstein dans et hors du show business.

La Time’s Up Foundation, soutenue par tout le monde, d’Oprah Winfrey à Brie Larson, lauréate d’un Oscar, s’est engagée à défendre les femmes contre les prédateurs parmi nous.

Maintenant, cette organisation est critiquée par d’anciens membres du personnel pour ne pas être à la hauteur de ses idéaux et pour avoir conseillé le gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo.

Pourtant, les starlettes qui se sont ralliées à Time’s Up, en particulier les stars qui ont rejoint les conseils consultatifs du groupe, sont pour la plupart silencieuses sur le groupe et son nombre croissant de critiques.

La récente lettre ouverte d’anciens membres du personnel mécontents, suivie d’un article bouleversant du Daily Beast, révèle une profonde méfiance envers le groupe de la part de ceux qui l’ont initialement soutenu.

La lettre allègue que Time’s Up a choisi le pouvoir généré par ses relations politiques plutôt que d’aider les victimes de harcèlement sexuel et pire encore. L’activiste Alison Turkos a été le fer de lance de la lettre ouverte, cosignée par l’accusatrice de Cuomo, Charlotte Bennett.

« Comment dites-vous aux survivants : « Nous sommes un espace sûr pour vous, venez nous voir », mais à huis clos, vous donnez aux agresseurs un manuel expliquant comment couvrir et riposter contre vos victimes ? » Turkos a écrit.

Un ancien membre du personnel a déclaré au Daily Beast que le groupe n’était que le « patriarcat avec une robe ».

Le même média a rapporté en mars que l’organisation avait demandé aux volontaires de signer un engagement de confidentialité “limitant leur capacité à parler librement de l’organisation, y compris un engagement à ne pas dénigrer le groupe, ses employés ou ses” membres de la communauté “”.

L’allégation la plus récente contre le groupe concerne ses liens avec Cuomo, qui a démissionné de son poste le 10 août à la suite d’un rapport selon lequel il avait harcelé sexuellement 11 femmes.

L’ancienne présidente du conseil d’administration, Roberta Kaplan, et la PDG du groupe, Tina Tchen, auraient aidé Cuomo à élaborer sa réponse aux allégations de harcèlement sexuel en série l’année dernière. Le bureau du procureur général de l’État de New York a déclaré que le duo “avait signé une lettre” dans laquelle Cuomo tentait de discréditer l’un de ses accusateurs.

La fondation n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les allégations.

Just the News a contacté huit célébrités appartenant au conseil d’administration de Time’s Up ou au Global Leadership Board pour obtenir une réponse à ces allégations : Oprah Winfrey. Brie Larson. Rosanne Arquette. Natalie Portman. Amérique Ferrera. Shonda Rhimes. Ashley Judd. Éva. Longoria.

La seule réponse est venue du représentant d’Arquette, qui a renvoyé JTN au Tweet de l’actrice sur le sujet.

“Times up a été initialement financé par des hommes puissants d’Hollywood. Cela a changé au fil des ans et le fonds de défense juridique a fait un travail extraordinaire. ce bouleversement est bon pour aller de l’avant dans la raison pour laquelle il a été commencé à la première place (sic) sur le dos des survivants, la douleur aide maintenant les survivants.

Just the News a également contacté le Geena Davis Institute, fondé pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe à Hollywood, et Women in Film pour voir s’ils réagissaient aux critiques adressées à Time’s Up. Ni l’un ni l’autre n’a répondu.

L’organisation Time’s Up a débuté en décembre 2017 à la suite d’une vaste campagne de financement participatif GoFundMe qui a rapporté 24 millions de dollars, dont 500 000 $ chacun de Sandra Bullock, Meryl Streep, Rhimes et Jennifer Aniston.

Ce n’est cependant pas la première crise à laquelle fait face Time’s Up. La première PDG du groupe, Lisa Borders, a démissionné en 2019 en raison d’accusations d’inconduite sexuelle portées contre son fils, Garry Bowden, Jr., qui a nié avoir été inapproprié avec son accusateur.

Un an plus tard, le portrait financier du groupe a suscité un contrecoup important. Les critiques se sont penchés sur son bilan fiscal, notant que le groupe avait levé 3,6 millions de dollars en 2018, mais n’avait canalisé que 312 001 dollars vers ceux qui prétendaient avoir été harcelés sexuellement. La majeure partie de cet argent, 1,4 million de dollars, est allée aux salaires des membres du groupe, selon un rapport du New York Post.

“Le Time’s Up Legal Defence Fund a fourni des ressources juridiques sur le harcèlement sexuel au travail à plus de 5 000 personnes, dont les trois quarts s’identifient comme des travailleurs faiblement rémunérés”, a déclaré une porte-parole de Time’s Up au New York Post à l’époque, ajoutant que le Time’s Up Up Legal Defence Fund avait engagé 11 millions de dollars pour aider les survivants.

L’année dernière, Time’s Up a choisi de ne pas peser sur Tara Reade, l’ancienne employée de Sen. Joe Biden. Reade affirme que Biden l’a agressée sexuellement en 1993.

Reade a contacté Time’s Up pour obtenir de l’aide, mais on lui a dit que le groupe ne pouvait pas aider, citant la course présidentielle de Biden et son statut à but non lucratif.

Pendant ce temps, Time’s Up a pesé à plusieurs reprises sur d’autres questions qui ne sont pas directement liées à sa mission principale, comme les accusations que les Golden Globes ont discriminatoires à l’égard des journalistes de couleur au fil des ans. Le groupe a déclaré que la décision de NBC de ne pas diffuser le gala annuel du groupe en 2022 était “un moment décisif pour Hollywood”.