Un groupe juridique cherche à enquêter sur les conflits d’intérêts d’AG Garland

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Une organisation juridique fondée par l’un des principaux conseillers de Donald Trump a déposé une demande d’informations concernant un conflit d’intérêts potentiel impliquant le procureur général américain Merrick Garland.

La demande, déposée par America First Legal, qui a été fondée par Stephen Miller, fait suite à des informations selon lesquelles le gendre de Garland est le co-fondateur d’une entreprise qui promeut la théorie critique de la race dans les classes de l’enseignement primaire et intervient après que le procureur général a publié un mémo du 4 octobre au ministère de la Justice ordonnant à sa division de la sécurité nationale et au FBI d’enquêter sur les parents « menaçants » sont des réunions du conseil scolaire qui ont repoussé le programme CRT.

« La directive de Garland a été critiquée pour avoir politisé le DOJ parce qu’elle est intervenue quelques jours seulement après une lettre controversée de la National School Boards Association (NSBA) au président Biden, suggérant que les parents repoussant lors des réunions du conseil scolaire se livrent au » terrorisme domestique « , » Fox News a rapporté, ajoutant: « Maintenant, Garland fait également l’objet d’une surveillance accrue pour les liens de son gendre avec une entreprise qui soutient CRT. »

Le réseau note en outre :

En 2018, la fille de Garland, Rebecca, a épousé Xan Tanner, co-fondateur de Panorama Education, un cabinet de conseil lié au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. La fondation caritative de Zuckerberg – surnommée l’Initiative Chan-Zuckerberg – a été répertoriée en 2017 comme l’une des nombreuses organisations qui ont donné collectivement 16 millions de dollars à Panorama, qui l’utiliserait pour des efforts socio-émotionnels.

« Panorama Education utilisera le financement pour étendre ses outils qui aident les districts scolaires à développer les compétences sociales et émotionnelles des élèves, à promouvoir l’engagement des familles avec l’école et à accroître la préparation à l’université », a déclaré un communiqué de presse de la société.

Dans une interview avec Fox News, Miller a déclaré que la demande de la Freedom of Information Act (FOIA) est importante car il est essentiel d’examiner tout «conflit éthique» potentiel découlant des intérêts financiers personnels de la famille de Garland en la matière.

« AG Garland a ordonné au DOJ d’utiliser ses vastes pouvoirs de sécurité nationale pour cibler les parents qui s’opposent à ce que la théorie critique de la race soit imposée à des enfants innocents. Il est donc exceptionnellement urgent que le Département divulgue tous les dossiers relatifs à l’intérêt financier de la famille Garland dans Critical Race Theory et tous les conflits éthiques qui découlent de cet intérêt financier », a déclaré Miller.

« En conséquence, l’intérêt financier de M. Tanner dans une entreprise qui bénéficie de l’endoctrinement du CRT et de l’idéologie du genre pourrait rendre la participation du procureur général à des mesures visant à promouvoir ou à protéger de telles activités, y compris le mémorandum du 4 octobre 2021, problématique sur le plan éthique », a noté America First Legal. en annonçant sa demande de FOIA.

Un communiqué de presse sur le site Internet du groupe note :

M. Tanner est actuellement le secrétaire général de Panorama Education Inc. Panorama promeut et profite de l’endoctrinement CRT et de l’idéologie du genre dans les écoles à travers le pays.

Les données d’entreprise accessibles au public montrent que des oligarques milliardaires ont investi jusqu’à 100 millions de dollars dans Panorama. Mais le site Web de Panorama suggère un modèle commercial qui dépend des paiements de commissions scolaires crédules utilisant les taxes locales et fédérales des parents américains qui travaillent dur. Panorama et ses investisseurs milliardaires, semble-t-il, visent à en tirer profit en « transformant » les enfants américains par l’endoctrinement éveillé, tout en faisant payer la facture à leurs parents.

« Merrick Garland a déclaré la guerre aux parents », a tweeté Asra Nomani de Parents Defending Education (PDE) en réponse à la directive de Garland au DoJ et au FBI. «Sa fille est mariée au cofondateur de @PanoramaEd qui est critiqué pour ses contrats de plusieurs millions avec les commissions scolaires. À @DefendingEd, les parents nous ont envoyé des conseils. Nous avons sonné l’alarme. Maintenant, Garland essaie de faire taire les parents.

Auparavant, le ministère de la Justice avait repoussé les allégations selon lesquelles Garland pourrait être compromis, affirmant que «des informations erronées ont circulé selon lesquelles la directive du procureur général est un effort pour faire taire ceux qui ont des opinions particulières sur les politiques liées au COVID, les programmes scolaires ou d’autres sujets d’intérêt public. discussion. »

«Ce n’est tout simplement pas vrai. Comme indiqué clairement dans les directives du procureur général au FBI et aux bureaux du procureur des États-Unis, les efforts du ministère visent à éliminer les menaces criminelles de violence, et non à propos d’une idéologie particulière », a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice, Wyn Hornbuckle.