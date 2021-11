Un groupe juridique demande à Merrick Garland de démissionner pour son incapacité à poursuivre Trump

Un groupe juridique à but non lucratif fondé pour lutter contre la montée de l’argent des entreprises en politique a publié une déclaration à la fin de la semaine dernière appelant le procureur général Merrick Garland à démissionner de son poste.

Le groupe affirme que même si Garland a eu une carrière admirable à la fois en tant que procureur fédéral et juge, le moment est venu pour lui de démissionner pour son incapacité à tenir Donald Trump et ses associés responsables de la litanie de crimes et d’actes contraires à l’éthique qui ont conduit à et y compris « tenter de renverser le gouvernement le 6 janvier 2021 ».

« L’inaction du DOJ – l’inaction de Garland – met en danger l’état de droit », a déclaré le groupe, avant de souligner quelques-unes des infractions pour lesquelles Trump n’a jusqu’à présent payé aucun prix :

Extorsion du président de l’Ukraine Sabotage délibéré du service postal américain Faire pression illégalement sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il « trouve » suffisamment de voix pour lui permettre de gagner les élections de 2020

Le groupe a également souligné que les violations importantes du comportement juridique au cours de la première partie de sa présidence n’avaient pas été poursuivies en raison de la politique réelle du MJ – d’abord Jeff Sessions, puis Bill Barr ont tous deux déclaré qu’un président en exercice ne pouvait pas être poursuivi.

Mais ces protections, ont-ils dit, ont expiré pour Donald Trump le 20 janvier à midi, lorsque Joe Biden a prêté serment en tant que nouveau président des États-Unis. Il n’y a aucune raison légale de ne pas poursuivre Trump.

Et, a déclaré le groupe, Garland n’a pas simplement échoué à poursuivre Trump. Le DOJ a également résisté à la poursuite de la responsabilité de l’un des membres du Congrès connus pour avoir participé à la planification et à la coordination menant à l’émeute au Capitole le 6 janvier.

De plus, Garland a «défendu ou poursuivi de nombreuses politiques du MJ de l’ère Trump» qui ont été créées pendant le mandat de Trump à la Maison Blanche spécifiquement pour le protéger de la responsabilité d’actes illégaux pendant sa présidence.

Il est peu probable que Merrick Garland considère l’avis non contraignant d’un groupe à but non lucratif comme une impulsion suffisante pour démissionner du ministère de la Justice. Mais j’espère qu’il envisagera au moins de faire certaines des choses qu’il n’a pas faites qui les ont conduits à la recommandation.

