Un groupe lié à Soros a rencontré le FBI lors d’une enquête sur la collusion en Russie, a embauché Christopher Steele

Un groupe financé par George Soros et d’autres donateurs pour continuer à enquêter sur les allégations de collusion avec la Russie après les élections de 2016 a rencontré le FBI, offrant son aide aux agents et les alertant qu’il travaillait avec l’une de leurs sources confidentielles résiliées dans l’affaire, Christopher Steele, selon le témoignage du tribunal rendu public vendredi.

Le témoignage de l’ancien analyste du FBI Daniel Jones, publié dans une affaire civile de la Cour supérieure de DC, raconte avec minutie comment il a formé le groupe The Democracy Integrity Project au début de 2017, a collecté des fonds pour cela et a poursuivi une enquête privée sur les allégations d’ingérence russe et autre dans les élections de 2016.

Jones a reconnu dans son témoignage qu’il avait travaillé après les élections avec certaines des personnalités clés liées à la campagne d’Hillary Clinton et à ses allégations de collusion avec la Russie désormais discréditées, notamment l’ancien avocat de campagne récemment inculpé Michael Sussmann et le chercheur d’investigation Glenn Simpson.

Mais dans l’une de ses plus grandes révélations, Sussmann a déclaré qu’il avait engagé l’auteur du dossier Steele désormais tristement célèbre et discrédité pour l’aider dans son travail et s’était senti obligé d’alerter le FBI lorsqu’il a rencontré les enquêteurs russes sur la collusion en mars 2017. « J’ai contacté de manière proactive au FBI », a déclaré Jones.

« Le but de cette réunion était d’alerter le FBI, un endroit avec lequel j’avais travaillé et avec qui j’avais maintenu des contacts qui sont toujours là, que le Democracy Integrity Project en tant qu’organisation existait et que nous collections des informations sur l’ingérence du gouvernement étranger. aux élections et que nous disposions d’informations sur l’ingérence d’un gouvernement étranger dans les élections, ainsi que du fait que j’avais retenu les services de Christopher Steele pour le Democracy Integrity Project et que je les avais alertés, étant donné la nature publique de ce qui s’était passé Bureau à ce sujet.

Vous pouvez lire le témoignage complet ici :

Au moment de la réunion de Jones avec le FBI en mars 2017, le bureau avait licencié l’ancien agent britannique du MI6 Steele en tant qu’informateur confidentiel dans l’affaire russe pour fuite dans les médias. Des agents de contre-espionnage avaient également réfuté certaines des allégations du dossier Steele comme étant de la désinformation russe, inexactes ou non prouvables et avaient appris que ses recherches avaient été financées par la campagne Clinton par l’intermédiaire de son cabinet d’avocats Perkins Coie, où travaillait Sussmann.

Mais Steele n’était pas le seul personnage lié à la précédente opération de collusion de la campagne Clinton avec la Russie qui s’est engagé avec le TDIP.

Jones a témoigné que Simpson l’avait aidé à collecter des fonds pour son TDIP à but non lucratif et Jones a ensuite embauché la société Fusion GPS de Simpson pour enquêter sur les questions électorales à partir du début de 2017. Les dossiers présentés lors du témoignage ont montré que le TDIP financé par les donateurs a versé à la société de Simpson environ 3,3 millions de dollars pour son travail.

La firme de Simpson avait déjà effectué un travail similaire pour la campagne Clinton.

Bien que la liste des donateurs du TDIP ne soit pas publique, un porte-parole de Soros avait précédemment confirmé en 2019 que le mégadonateur libéral était l’un des bailleurs de fonds du groupe.

Jones a également décrit comment il a travaillé avec Sussmann, un avocat de la campagne de Clinton et du Comité national démocrate, pour obtenir des preuves de l’un de ses clients, le responsable informatique Rodney Joffe, au sujet de prétendues communications informatiques entre un serveur Trump et l’Alfa Bank en Russie.

Sussmann et d’autres personnalités liées à Clinton ont suggéré que les données étaient la preuve d’un canal de communication secret entre Trump et le Kremlin pour détourner les élections de 2016. Mais cette théorie a été à plusieurs reprises étudiée, rejetée et discréditée par le FBI, l’avocat spécial Robert Mueller et l’avocat spécial John Durham.

Durham a récemment obtenu un acte d’accusation alléguant que Sussmann a menti au FBI lorsqu’il a présenté pour la première fois les allégations d’Alfa Bank à l’avocat général du FBI de l’époque, James Baker, en septembre 2016, omettant de révéler qu’il travaillait sur la question en partie pour la campagne Clinton. Sussmann a plaidé innocent.

L’avocat de Joffe a confirmé que son client est le personnage désigné comme le responsable informatique dans l’acte d’accusation. Joffe n’a été accusé d’aucun acte répréhensible.

Jones a témoigné qu’un enquêteur démocrate de la commission sénatoriale des services armés lui avait demandé d’enquêter sur les allégations d’Alfa Bank au début de 2017 et de rencontrer Sussmann, qui avait représenté à la fois la campagne Clinton/DNC et Joffe.

Jones a déclaré avoir reçu des données informatiques de Sussmann contenant 37 millions de recherches DNS à examiner pour toute connexion de collusion Trump-Russie, et a appris plus tard que les données provenaient d’un responsable informatique que Sussmann n’a identifié que par le pseudonyme « Max ». Jones a déclaré qu’il avait rapidement déterminé que cet exécutif était Joffe.

« J’ai compris que les 37 millions de recherches DNS liées à l’Alfa Bank, les allégations du serveur Trump, provenaient soit de Rodney Joffe, soit d’une organisation associée à M. Joffe », a-t-il déclaré.

Just the News a révélé pour la première fois plus tôt ce mois-ci que Jones avait été chargé par le Comité sénatorial des services armés en 2017 de préparer un rapport de plus de 600 pages sur les allégations d’Alfa Bank-Trump.

Dans son témoignage, Jones a révélé que le membre du personnel démocrate qui lui avait confié le travail a indiqué que les démocrates du Congrès ne croyaient pas que le FBI et d’autres membres du renseignement américain avaient enquêté de manière suffisamment agressive sur les allégations d’Alfa Bank avant de les rejeter.

« C’était ma perception, que le comité sénatorial des services armés, d’autres sénateurs de la commission sénatoriale du renseignement et de la commission du renseignement de la Chambre pensaient que le gouvernement ne faisait pas assez pour examiner ces allégations et les réfuter ou les confirmer ou faire une évaluation de eux », a déclaré Jones.

Réagissant au rapport Just the News plus tôt ce mois-ci, un groupe de dénonciateurs connu sous le nom d’Empower Oversight a déposé une plainte auprès du comité sénatorial d’éthique lui demandant d’enquêter si les sénateurs ont violé l’interdiction des cadeaux de la chambre en chargeant et en acceptant un rapport détaillé du groupe de Jones sans payer pour ça.

Jones a déclaré qu’il avait construit un pare-feu entre les travaux de recherche de Simpson et Steele pour le TDIP et le projet des services armés du Sénat en raison de leurs liens passés avec la campagne Clinton.

Mais il a concédé, interrogé qu’une annexe de 200 pages dans le rapport du Sénat sur Alfa Bank était principalement dérivée des recherches recueillies par la société Simpson.

Le témoignage de Jones a été donné dans un procès contre John Doe déposé par Alfa Bank cherchant à déterminer qui a diffusé les allégations concernant la banque russe aux médias et aux autorités américaines.

Alors que la plupart des agences fédérales ont fermement rejeté la théorie du serveur Alfa Bank, Jones a déclaré qu’il croyait toujours que les informations qu’il avait fournies au Sénat dans son rapport final en octobre 2018 étaient vraies et exactes.

« Je n’ai pas changé mon évaluation », a-t-il déclaré à propos de son rapport final. « … Je n’ai pas changé d’avis.