Un groupe politique de Virginie frappe McAuliffe sur son plan d’urbanisation des banlieues et de destruction de la vie unifamiliale

À quelques semaines du jour des élections pour le poste de gouverneur de Virginie, la course au coude à coude entre l’ancien gouverneur Terry McAuliffe (D) et l’ancien co-PDG de Carlyle Glenn Youngkin (R) s’intensifie. Dans les derniers jours de la course, Frontiers of Freedom, un groupe de défense des politiques conservateurs en Virginie, a fait un achat publicitaire majeur à la télévision sur le marché DC-Virginie du Nord avec une publicité longue qui met l’accent sur les plans de McAuliffe pour saper les quartiers familiaux de banlieue. en construisant des logements à haute densité.

Selon l’annonce de Frontiers, McAuliffe, en tant que gouverneur, « passerait outre les ordonnances de zonage local » dans le but de construire rapidement des « logements à haute densité et à faible revenu » dans les communautés de banlieue unifamiliales. Il céderait au gouvernement fédéral un important pouvoir de construction et de construction de quartiers qui permettrait à la destruction bureaucratique des banlieues américaines d’aller de l’avant.

Plusieurs politiciens éminents du GOP, dont l’ancien secrétaire du HUD, le Dr Ben Carson, ont passé les deux dernières années à avertir le public de ce type de pratique de zonage et de l’impact négatif qu’il pourrait avoir sur les banlieues américaines.

« La menace de Terry McAuliffe pour les banlieues n’est pas exagérée », dit l’annonce, qui dure 120 secondes. Il souligne également qu’une majorité de familles noires et hispaniques sont contre la perturbation des logements et des flux de circulation des banlieues américaines. Pendant de nombreuses décennies, des familles comme la leur ont été tenues à l’écart des communautés unifamiliales, et maintenant elles espèrent prospérer comme les autres familles le font dans les banlieues, sans se voir confisquer l’opportunité par des lois de zonage politiquement motivées.

Le président de la Frontiers of Freedom Foundation, George Landrith, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une annonce d’attaque. Il qualifie plutôt le spot de « publicité narrative très informative qui raconte l’histoire des vues et des plans extrémistes de Terry McAuliffe ».

En plus de l’affirmation selon laquelle McAuliffe adoptera une politique qui mettra en danger le mode de vie des familles de la banlieue de Virginie qui travaillent dur, le groupe frappe l’ancien gouverneur pour s’être allié à ceux qui soutiennent « l’enseignement de vilaines faussetés anti-américaines aux écoliers » – une référence à Critical Théorie raciale – financer la police et « poursuivre la crise de l’immigration illégale et l’afflux de gangs MS-13 en Virginie du Nord ».

Les sondages actuels montrent que Youngkin et McAuliffe sont pratiquement à égalité, ce qui signifie que les prochaines semaines seront exceptionnellement importantes pour les deux campagnes. Alors que Youngkin a déployé des efforts constants, amassant un soutien croissant grâce à sa candidature principale et aux élections générales, la campagne de McAuliffe a connu des difficultés ces dernières semaines, en particulier à la suite d’une gaffe lors d’un débat au poste de gouverneur fin septembre au cours duquel le démocrate a déclaré « Je ne’ Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner.

Le rôle que jouent les parents dans l’éducation de leurs enfants a été un problème inhabituellement important pendant la course en Virginie, alors que les parents de tout l’État s’opposent et protestent contre les décisions de leurs conseils scolaires locaux allant des mandats de masquage toute la journée pour leurs enfants à l’inclusion de Théorie critique de la race dans les programmes d’études des jeunes étudiants.