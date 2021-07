Un groupe salvadorien descend dans la rue pour protester contre la loi Bitcoin – Crypto new media

PolitiqueBitcoin

Thomas M. | 24 juillet 2021 à 15:56 UTC

Un groupe de manifestants est descendu dans les rues de San Salvador cette semaine pour exiger l’abrogation de la “Ley Bitcoin” (loi Bitcoin) adoptée en juin.

Des vidéos de la manifestation montrent un petit groupe de personnes portant des banderoles indiquant « nous ne voulons pas de Bitcoin » et « loi sur le blanchiment d’argent Bitcoin ».

Le groupe, qui se fait appeler le « bloc populaire de résistance et de rébellion », a exprimé ses raisons dans une lettre, écrivant que la loi « a été imposée par le président Nayib Bukele sans consulter le peuple » et sans études techniques.

Le groupe écrit en outre que les sondages d’opinion montrent que de nombreuses personnes rejettent la loi car elle « a un effet négatif sur les prix et les revenus et ne sert qu’aux grands hommes d’affaires, en particulier ceux liés au gouvernement, pour blanchir de l’argent mal acquis ».

Alors que des photos et des vidéos font allusion à une petite manifestation, un sondage auprès de 1 233 Salvadoriens plus tôt ce mois-ci a révélé que 54% des participants considéraient la loi Bitcoin comme “pas du tout correcte”, tandis que 24% la considéraient comme “un peu correcte”. Un peu moins de 20 % des personnes interrogées étaient favorables à ce que Bitcoin devienne monnaie légale. La taille du sondage représente environ 0,026% de la population d’El Salvador âgée de 15 ans ou plus.

La volatilité semble être une préoccupation majeure pour le groupe de résistance.

“Celui qui convertit 100 $ en bitcoin pourrait avoir 50 $ le lendemain”, écrit-il dans la lettre. “C’est comme jouer à la loterie, sauf que parier à la loterie est un acte volontaire, alors que Bitcoin est requis par la loi.”

En déclarant le Bitcoin ayant cours légal, les commerçants salvadoriens seront en effet tenus par la loi d’accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour des biens et services. L’administration de Bukele a déclaré qu’elle travaillait à la fourniture de l’infrastructure mobile et Internet nécessaire pour soutenir la nouvelle loi. Cependant, le gouvernement salvadorien s’est également engagé à lancer un fonds fiduciaire de 150 millions de dollars, qui permettra à ses citoyens de convertir des bitcoins en dollars s’ils préfèrent ne pas détenir l’actif.

“L’utilisation de bitcoin sera facultative, personne ne recevra de bitcoin s’il n’en veut pas […] Si quelqu’un reçoit un paiement en bitcoin, il peut choisir de le recevoir automatiquement en dollars », a déclaré Bukele dans un discours à l’échelle nationale fin juin.

Cela sera rendu possible grâce à Chivo, une application mobile qui permettra à ses utilisateurs d’envoyer et de recevoir des bitcoins ainsi que de convertir des bitcoins en dollars américains dès réception. L’application n’est pas encore disponible.

Pourtant, ces mesures exactes font également partie de la protestation du groupe de résistance. Dans sa lettre, il écrit que « les entrepreneurs qui investissent leur capital dans le bitcoin ne paieront pas d’impôts sur leurs revenus. De plus, pour introduire Bitcoin, le gouvernement dépensera des millions de dollars payés en impôts par le peuple. »

Parmi ces dépenses, le groupe note le fonds fiduciaire de 150 millions de dollars ainsi que le bonus que le gouvernement s’est engagé à donner à chaque citoyen qui s’inscrit sur le prochain portefeuille Chivo : “[the government] « donnera » 30 $ en bitcoin afin que les gens obtiennent l’application Bitcoin, ce qui les oblige à partir de là à accepter le bitcoin pour toute transaction. »

Le groupe de résistance note également le projet du gouvernement d’installer des guichets automatiques Bitcoin, d’exploiter des bitcoins et de travailler sur une infrastructure satellitaire pour assurer la connectivité dans les régions du pays avec des connexions Internet insuffisantes, “une entreprise qui restera plus tard entre les mains de grands hommes d’affaires de le clan des affaires du président.

Au lieu de ces investissements, le groupe suggère que « les millionnaires investissent dans la résolution des problèmes de pauvreté parmi 40 % de la population du pays ».

“Le Bitcoin faciliterait la corruption publique et le trafic de drogue, d’armes à feu et d’êtres humains, ainsi que l’extorsion et l’évasion fiscale”, poursuit la lettre, indiquant en outre que l’introduction de Bitcoin provoquerait un chaos monétaire, nuirait aux salaires, aux retraites et à l’épargne des gens, et mettre en danger la classe moyenne du pays.

La loi Bitcoin a été adoptée le 9 juin après que Bukele ait pris connaissance du mouvement populaire Bitcoin Beach à El Zonte. La loi doit entrer en vigueur le 7 septembre.

Thomas est journaliste au BTC Times. Il aime écrire sur Bitcoin, en apprendre davantage sur Bitcoin et HODLing bitcoin.