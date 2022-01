Un groupe scolaire de filles déclare qu’il n’acceptera pas les élèves transgenres | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Girl’s Day School Trust (GDST), qui représente 25 établissements, a mis à jour la nouvelle politique le mois dernier et a informé ses membres, parents et administrateurs suite à la décision. Dans une nouvelle section sur les admissions, le GDST a déclaré que ses écoles n’acceptaient pas les candidatures d’élèves légalement biologiquement masculins, même s’ils s’identifient comme des femmes. Ils ont déclaré qu’avoir une politique sur « l’identité de genre » plutôt que sur le sexe inscrit sur le certificat de naissance d’un élève « mettrait en péril le statut des écoles GDST en tant qu’écoles non mixtes » en vertu de la loi sur l’égalité de 2010.

Cependant, une élève qui commence la transition alors qu’elle est déjà dans l’une des écoles du GDST devrait être soutenue pour y rester aussi longtemps qu’elle le souhaite, ajoute le document.

Le GDST, qui compte parmi ses membres des établissements comme le Sutton High School du Grand Londres, âgé de 137 ans, a déclaré que les orientations avaient été élaborées « en collaboration avec des experts, des enseignants et des étudiants ».

Cependant, le syndicat des enseignants, l’Association of School of College Leaders (ASCL), qui représente les chefs d’établissement, a appelé hier soir le gouvernement à donner des directives plus claires aux écoles sur ce qu’il faut faire lorsqu’un élève déclare être transgenre.

Julie McCulloch de l’ASCL a déclaré au Telegraph qu’à mesure que de plus en plus d’enfants «se révèlent» transgenres, les chefs d’établissement sont obligés d’intervenir dans le débat controversé sur le sexe et le genre.

Elle a déclaré: « C’est un très gros problème et le manque d’orientation formelle pour les écoles est quelque chose qui nous préoccupe. »

Les chefs d’établissement ont déclaré que, sans directives nationales sur les questions transgenres, les écoles se reposent sur des groupes de pression.

Selon les rapports, jusqu’à 50 enfants par semaine sont référés à la principale clinique d’identité de genre du Royaume-Uni.

Les chiffres officiels du Gender Identity Development Service (GIDS) du Tavistock Centre à Londres montrent que 2 016 enfants leur ont été référés en 2016-17.

LIRE LA SUITE:

L’« activisme politique » de Lewis Hamilton est « dangereux en Formule 1 »

Mais The Mirror dit avoir vu des données montrant que 1 302 enfants ont visité le GIDS au cours des six derniers mois, ce qui correspond à environ 50 enfants par semaine.

Les enfants qui sont référés à des cliniques d’identité de genre comme le GIDS au Tavistock Center reçoivent souvent un diagnostic de « dysphorie de genre ».

Le NHS décrit la condition comme celle où « une personne éprouve de l’inconfort ou de la détresse parce qu’il y a un décalage entre son sexe biologique et son identité de genre ».

Avec le problème entourant les enfants transgenres dans les écoles, les directives du GDST auraient été publiées pour la première fois en 2016, mais auraient été mises à jour et partagées avec les écoles membres au début du mois de décembre de l’année dernière.

Les craintes de l’organisme sont centrées sur le fait qu’il ne peut appliquer qu’une politique d’admissions non mixtes sans enfreindre la loi sur l’égalité en raison d’une exemption liée au sexe biologique.

A NE PAS MANQUER :

Triomphe du Brexit alors que City conseille au FTSE 100 de battre un record CETTE année [REPORT]

Avertissement concernant les gros chats : des prédateurs en liberté en Grande-Bretagne [REVEAL]

Avertissement météorologique du Met Office: des vents « sévères » de 75 mph menacent les voyages [WEATHER]

La directive indique : « Le GDST estime qu’une politique d’admission basée sur l’identité de genre plutôt que sur le sexe légal enregistré sur le certificat de naissance d’un élève mettrait en péril le statut des écoles GDST en tant qu’écoles non mixtes en vertu de la loi. »

Il ajoute: « Pour cette raison, les écoles GDST n’acceptent pas les candidatures d’étudiants légalement de sexe masculin. »

Parlant de la situation actuelle, le rapport indique : « Nous continuerons toutefois de surveiller l’interprétation juridique de cette exemption. »

Les écoles non mixtes sont confrontées à un dilemme sur ce qu’il faut faire si un élève postule sur la base de son identité de genre plutôt que de son sexe biologique.

Mme McCulloch a déclaré qu’il s’agissait d’un « domaine très difficile » à gérer pour un directeur.

Un rapport publié par le gouvernement en 2020 dit : « En Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, la loi sur l’égalité de 2010 interdit la discrimination à l’encontre des enfants transgenres dans toutes les écoles.

Il a ajouté: «Les directives du ministère britannique de l’Éducation (DfE) sur la loi indiquent que les protections s’appliquent à ceux qui subissent, ont subi ou proposent de subir un processus (ou une partie d’un processus) de réassignation de sexe en modifiant la physiologie ou d’autres attributs.