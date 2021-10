Un groupe tombe à Alicante dédié au squattage de maisons qu’ils ont ensuite louées pour 3 000 euros

20/10/2021 à 13:16 CEST

PE

Des agents de la police nationale ont arrêté sept personnes de entre 22 et 63 ans en tant que membres présumés d’un groupe prétendument dédié au forçage des maisons et les squatter puis les sous-louer à des familles avec peu de ressources économiques pour des prix élevés qui ont atteint le 3 000 euros.

Outre les squats, le complot aurait usurpé des identités pour commettre des escroqueries avec des compagnies de téléphone ou des bureaux de crédit. Dans les perquisitions des maisons, effectuées à Sant Vicent del Raspeig et Mutxamel, les agents sont intervenus une grande quantité de matériel spécialement conçu pour forcer les serrures des maisons qu’ils ont perquisitionnées.

Les personnes arrêtées ont été inculpées de délits de participation à une organisation criminelle, de vol qualifié, de cambriolage, d’occupation de biens immobiliers, d’usurpation d’état civil et de fraude, entre autres.. Tous les détenus ont des antécédents et ont été mis à la disposition du Tribunal d’Instruction de la Garde de Alicante, comme l’a rapporté la police dans un communiqué.

L’enquête a commencé grâce aux informations obtenues par les unités de patrouille radio de la sécurité citoyenne, concernant l’iAugmentation du home squat, ce qui a conduit à la conclusion que tout s’est déroulé dans un cadre orchestré par un groupe organisé basé à Alicante.

De cette façon, les agents ont obtenu des indications « claires et concluantes » sur la sous-location d’une maison squattée dans le quartier Virgen del Remedio d’Alicante, qu’une famille aux ressources économiques limitées a louée pour un prix proche de 3 000 euros et que, auparavant, les membres de ce complot avaient perquisitionné après avoir forcé la porte.

La police, après l’apparition du propriétaire légitime de la maison sur les lieux, a procédé à l’expulsion de la famille et a poursuivi l’enquête. Les agents sont arrivés à la conclusion de l’existence d’un réseau organisé voué à commettre de nombreuses infractions pénales contre les biens, dont l’objectif ultime était de relouer les logements à des tiers, après avoir volé à l’intérieur, réalisant ainsi un bénéfice supplémentaire. .

De plus, il a été déterminé qu’il y avait au moins cinq autres maisons squattées par le présumé, plus précisément, situé dans la zone Playa de San Juan et dans le quartier Juan XXIII, où il a été possible d’identifier le chef présumé du réseau, qui avait des antécédents de fraude et d’usurpation d’identité.

Comme l’ont conclu les agents, Le chef présumé a gagné la confiance des familles aux ressources économiques limitées à qui il a loué leurs maisons avec les informations fournies par d’autres membres du réseau et qu’il a même usurpé l’identité de ces personnes pour escroquer les compagnies de téléphone ou les agences de crédit.

L’exploitation de l’opération a été réalisée début septembre et entraîné l’arrestation de deux hommes et de deux femmes d’origine espagnole, un homme d’origine cubaine et un autre de nationalité bulgare, en plus de celui considéré comme le chef du complot, d’origine algérienne.