Un guide bien rangé sur le Mac sale

Eric Clapton est à juste titre crédité d’avoir incité deux des premiers supergroupes du rock, Crème, et Foi aveugle, mais il a également joué dans un troisième, le quasi-mythique The Dirty Mac.

Qui sont les Dirty Mac ?

Vous vous demandez peut-être… The Dirty Mac n’a jamais fait d’albums acclamés par la critique, ni ne les a trouvés dans les charts, pourtant cette formation insaisissable est l’étoffe d’une légende du rock’n’roll. Comment? Eh bien, d’une part, leur line-up comprenait également Les Beatles‘ John Lennon, Les pierres qui roulent‘ Keith Richards, et Jimi Hendrix Découvrez le batteur Mitch Mitchell. Deuxièmement, ils n’ont donné qu’une seule représentation publique – et la plupart des gens n’ont même pas pu la voir pendant près de 30 ans.

Quand The Dirty Mac a-t-il joué ?

Cela semble fantastique sur le papier, mais The Dirty Mac n’étaient vraiment des héros que pour une journée. Le mercredi 11 décembre 1968, les Rolling Stones réunissaient la crème de la scène rock britannique contemporaine dans le Grand Chapiteau de Fossett (en réalité placé sur une scène sonore au studio Intertel de Wembley) pour apparaître dans leur programme spécial télévisé, Le cirque rock and roll des Rolling Stones.

Avec des contributions de Marianne Faithfull, Taj Mahal et Jethro Tull (apparaissant avec Sabbat noir guitariste Tony Iommi), plus L’OMSLa performance incendiaire de leur mini-opéra A Quick One While He’s Away, The Rolling Stones Rock And Roll Circus était en effet une grande affaire de célébration. Pourtant, il a été mis de côté sans publication et est resté enfermé dans le coffre-fort pendant des années, gagnant une réputation mystique, semblable au Saint Graal, jusqu’à ce qu’il voie enfin la sortie VHS en 1996.

La raison, selon la rumeur, était le mécontentement des Stones à l’égard de leur propre performance, bien que le film révèle qu’ils ont secoué : leur set comprenant des versions terreuses et vibrantes de « Jumpin’ Jack Flash » et « Sympathy For The Devil ». La véritable révélation de l’émission, cependant, est venue lorsque The Dirty Mac est monté sur scène. Après un échange surréaliste avec Mick Jagger, où il s’est présenté sous le nom de « Winston Leg-Thigh », Lennon a rejoint Clapton, Mitchell et Richards (ce dernier à la basse) pour une version fumante de « Yer Blues » : l’un des nombreux moments forts de The des Beatles puis récemment sorti « White Album ».

Comment The Dirty Mac a-t-il obtenu son nom ?

Lennon est réputé avoir inventé le nom The Dirty Mac simplement comme une pièce de théâtre sur Fleetwood Mac, puis sous la tutelle de Peter Green et s’est imposé comme les vedettes du boom du blues de la fin des années 60 au Royaume-Uni. Surnom jetable pour un supergroupe unique, The Dirty Mac a également accompagné Yoko Ono et le virtuose du violon Ivry Gitlis sur l’improvisé « Whole Lotta Yoko » pendant le tournage de la journée, mais n’ont plus jamais entendu parler jusqu’à la sortie officielle des images.

Avec le recul, il est impossible de ne pas spéculer si ce quatuor étoilé aurait pu plus tard revenir à leur collaboration, notamment si l’on considère que les Beatles et l’éphémère Blind Faith d’Eric Clapton se sépareraient dans les 18 prochains mois. La lumière froide de la réalité suggère que non, mais à ce jour, leur performance live crépitante de « Yer Blues » est encore suffisante pour faire rêver les fans de rock’n’roll pour un retour du Mac.

