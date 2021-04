Un guide complet étape par étape pour les débutants ⋆ .

Attention: il ne s’agit pas d’un conseil financier professionnel

D’accord, vous voulez donc acheter Dogecoin au Royaume-Uni. Vous avez vu l’engouement pour Gamestop vous passer, et investir dans d’autres devises comme Bitcoin et Ethereum est soit «fait ça», soit ne vous intéresse tout simplement pas. Cependant, Dogecoin a un battage médiatique, et cela suffit à tout investisseur amateur pour vouloir une part du gâteau.

Le problème est que les plates-formes grand public telles que Coinbase (qui est généralement considérée comme le choix le plus populaire pour acheter et stocker des crypto-monnaies au Royaume-Uni) sont assez limitées avec les crypto-monnaies que vous pouvez acheter – et Dogecoin est l’une de ces devises qui n’est pas encore proposée. .

Donc, pour les débutants, il peut être assez difficile de comprendre comment faire une incursion dans un monde complètement inconnu – et oui, nous parlons de débutants sérieux – donc avant que la foule de Reddit ne me vienne pour m’avoir mal conseillé sur la façon d’acheter des altcoins, voici un guide complet du débutant pour les investisseurs les plus amateurs pour acheter Dogecoin au Royaume-Uni.

Comment acheter des Dogecoin au Royaume-Uni?

Comme vous l’avez peut-être découvert ou non, acheter des crypto-monnaies (et les stocker) n’est pas exactement le processus le plus simplifié, et la seule façon d’apprendre vraiment est de vous lancer vous-même. Cela dit, cela semble être le moyen le plus simple et le plus sûr d’acheter Dogecoin au Royaume-Uni actuellement avec GBP.

À partir de là, vous devrez peut-être passer par plusieurs couches de configuration de compte. Assurez-vous d’activer l’authentification à deux facteurs et toutes les autres mesures de sécurité suggérées.

Vous pouvez maintenant déposer des GBP sur votre compte Binance. Ne déposez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez commencer à le négocier contre Dogecoin (ou l’une des autres crypto-monnaies sur Binance).

Maintenant, c’est là qu’il vous est conseillé de transférer de l’argent vers un portefeuille. Il existe une expression courante utilisée dans la communauté cryptographique, à savoir: “Si vous n’avez pas les clés, ce n’est pas votre voiture.”

En d’autres termes, toute crypto que vous n’avez pas sécurisée dans un portefeuille avec un mot de passe que vous seul connaissez est ouverte aux attaques en ligne. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser un portefeuille en ligne fourni par Binance eux-mêmes ou un autre fournisseur, soit aller plus loin en achetant un portefeuille matériel hors ligne pour que tout soit vraiment sécurisé – mais les gens n’ont pas tendance à le faire à moins qu’ils ne le fassent. re stockage de très grandes quantités.

Et c’est tout ce qu’il y a à faire. Rappelez-vous que Dogecoin est une monnaie meme, et donc ce n’est peut-être pas la meilleure idée d’y verser vos économies.

