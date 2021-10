Un guide complet pour les fans

Cela fait un moment que les fans n’ont pas vu les agents immobiliers de Selling Sunset revenir en action. Mais vous n’avez pas à vous soucier de savoir s’il y a plus de Selling Sunset sur le chemin, car le spectacle a été renouvelé pour la saison 4. Avant la première inévitable de la saison du spectacle, découvrez tout ce que vous devez savoir sur la saison 4.

La saison 1 de Selling Sunset est initialement sortie sur Netflix en mars 2019. Assez rapidement, la série est devenue un succès et a produit deux autres saisons, toutes deux diffusées en 2020 (la saison 2 a été créée en mai 2020, tandis que la saison 3 a été créée en août de la même année). Le casting comprend Chrishell Stause, Christina Quinn, Heather Rae Young et Mary Fitzgerald, entre autres. Selling Sunset suit la vie des agents immobiliers du groupe Oppenheim à Los Angeles.

Considérant que cela fait presque un an que la saison 3 est sortie sur Netflix, que faut-il savoir sur la saison 4 ? Sur la base des informations déjà publiées, les fans peuvent s’attendre à une saison passionnante.

Renouvellement

En mars, PEOPLE a annoncé que Selling Sunset avait été renouvelé pour deux saisons supplémentaires. Ainsi, non seulement il y aura une saison 4 à l’horizon, mais vous pouvez également vous attendre à revoir le groupe pour la saison 5.

Jeter

À partir de maintenant, les acteurs principaux reviendront tous pour la saison 4. PEOPLE a annoncé que Stause, Quinn, Young, Fitzgerald, Amanza Smith, Maya Vander, Davina Potratz, Romain Bonnet et Jason et Brett Oppenheim, reviendront tous pour le les deux prochaines saisons de la série télé-réalité Netflix.

Tournage

Début mai, le casting de Selling Sunset s’est réuni pour commencer le tournage de la saison 4. Selon Us Weekly, tout le monde, de Stause à Quinn, a raconté son temps sur le tournage de l’émission le 7 mai, à peu près au moment où ils sont revenus au cinéma.

Date de sortie

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été fixée pour Selling Sunset Season 4. En discutant avec Us Weekly, Quinn a annoncé que de nouveaux épisodes pourraient sortir avant la fin de l’année. Il est donc tout à fait possible que la saison 4 arrive bientôt.

À quoi s’attendre

Il y a une tonne que les fans pourront rattraper lorsque Vendre le coucher du soleil reviendra pour la saison 4. En plus de tous les drames entre les agents immobiliers, le casting a traversé des événements majeurs de la vie. Quinn a donné naissance à son premier enfant en mai, accueillant un fils nommé Christian avec son mari, Christian Richard, selon Entertainment Tonight. Il y aura également probablement de nombreuses festivités de mariage présentées dans l’émission avant le mariage de Young avec Tarek El Moussa. De plus, les fans pourront voir la romance entre Stause et Jason, alors qu’ils ont rendu public leur relation en juillet dernier.

La saison 4 est un enveloppement

Même s’il n’y a pas eu de date de sortie officielle pour la saison 4, un bon signe qu’elle arrivera bientôt est que le casting a terminé le tournage. Quinn a déclaré dans This Morning d’ITV fin septembre qu’ils avaient terminé la saison 4 et qu’ils avaient déjà commencé à travailler sur la saison 5. En d’autres termes, il y a beaucoup de Selling Sunset en route pour les fans.

