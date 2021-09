Un guide de référence rapide sur la façon de choisir entre Ethereum, Binance Smart Chain

Dans la course DeFi, il y a eu de nombreux développements, notamment la domination d’Ethereum, le lancement de Cardano, l’ascension sans précédent de Solana et de nombreuses autres apparitions dans cet espace. Mais la seule blockchain qui a vraiment été une concurrence à la domination d’Ethereum est Binance Smart Chain (BSC). Et en regardant les meilleurs projets sur les deux chaînes, il semble que BSC pourrait être sur quelque chose de plus grand.

GÂTEAU n’importe qui ?

Il y a exactement un an, le marché a vu le lancement de Binance Smart Chain et PancakeSwap. Depuis lors, les deux ont ensemble considérablement augmenté.

Au cours de l’année, la valeur totale bloquée (TVL) de BSC a augmenté de 138 407 %, passant de 12,5 millions de dollars à 17,8 milliards de dollars. Dans le même temps, la TVL de PancakeSwap a augmenté de 397 143 000 % et représente aujourd’hui plus d’un quart de la TVL de BSC.

Le protocole avait une domination de 30,8 % sur la chaîne. Au cours des 30 derniers jours seulement, il a attiré plus de 2,89 millions de dollars d’utilisateurs. Il se dirigeait maintenant vers la sortie de son tout premier NFT appelé PancakeSquad, qui sortira le 22 septembre.

Cependant, alors que le réseau semblait être en bon état, CAKE en tant qu’actif montrait des signes de faiblesse. Son faible ratio de Sharpe était un signe que les rendements n’étaient pas aussi élevés que prévu.

Mais BSC peut-il dépasser Ethereum ?

À l’heure actuelle, le seul facteur déterminant pour investir dans CAKE est la capacité de BSC à traiter les transactions plus rapidement et moins cher qu’Ethereum et Uniswap. Le manque supplémentaire de rendement agricole sur Uniswap permet à PancakeSwap d’attirer plus d’utilisateurs. C’est pour cette raison que PancakeSwap a réussi à inverser Uniswap V2 ainsi que V3.

Cependant, en ce qui concerne les deux blockchains, BSC ne répond pas à l’aspect de la décentralisation en raison de l’emprise de Binance. De plus, comme les ponts BSC et Ethereum vont dans les deux sens, une erreur de BSC pourrait voir les développeurs dAapp passer à Ethereum.

Ainsi, même si chacun a ses propres mérites, BSC ne dépassera pas Ethereum de si tôt. Cependant, l’augmentation des dApps telles que PancakeSwap et Uniswap pourrait rendre la concurrence plus rude entre ces blockchains.