Un guide de tous les livestreams et concerts virtuels

Alors que la musique live a été suspendue en 2020 en raison de la pandémie en cours, les musiciens sont toujours impatients de se connecter avec leurs fans. Pour vous aider à rester au courant de la liste croissante d’événements virtuels, nous compilons une liste continue de diffusions en direct à ne pas manquer, de festivals virtuels et de concerts intimes qui vous garderont le moral pendant la quarantaine. Restez à l’écoute pour les mises à jour hebdomadaires.

16 avril

Weezer célébrera leur nouvel album, OK Human, avec une performance exclusive au Disney Concert Hall de Los Angeles suivie d’une période de questions et réponses de 30 minutes. Rejoindre le groupe sur scène sera le Los Angeles Philharmonic Orchestra et Youth Orchestra Los Angeles. Visitez Weezer’s Youtube pour les billets et plus d’informations.

10 avril

Black Pumas, Dawes et Alanis Morissette seront parmi les artistes sensibilisant à la santé mentale pendant Définir la pause. Hébergé par Ligne arrière, une organisation qui met en relation des membres de la communauté musicale avec des professionnels de la santé mentale, l’événement comprendra un mélange de performances, de messages d’intérêt public et de conversations sur la santé mentale, ainsi que des sessions interactives impliquant le yoga et la méditation. L’événement gratuit commence à être diffusé à 16 h 00 HNE exclusivement via la chaîne Relix sur Twitch.

Le 4 avril

Carrie Underwood, sept fois lauréate d’un Grammy, interprétera des sélections de son nouvel album de gospel, My Savior, lors d’une représentation spéciale du dimanche de Pâques, capturée au Ryman Theatre de Nashville. le événement gratuit commence à 11 h 00 CST sur la page Facebook officielle d’Underwood et présentera des apparitions du grand gospel CeCe Winans, du leader du groupe NEEDTOBREATHE Bear Rinehart, du grand harmonica Buddy Greene et du dix fois musicien CMA de l’année, Mac McAnally – qui apparaissent tous sur My Savoir. Bien que le concert soit gratuit, des dons à Sauver les enfants sera encouragé.

Le 4 avril

Verzuz revient avec une bataille spéciale de Pâques entre les grands de l’âme Les frères Isley et Terre, vent et feu. Connectez-vous à 20 h 00 HNE le L’Instagram de Verzuz en direct.

le premier avril

La légende de la guitare blues-rock Joe Bonamassa offre une performance à la carte via Austin City Limits Live. Bonamassa promet une nuit inoubliable de magie de la guitare du power trio, avec une setlist choisie par ses fans. Alors que la soirée commence à 18h00 PST, les fans peuvent revisiter le concert à tout moment pendant 30 jours. De plus, une partie de chaque billet sera reversée au programme Joe’s Fueling Musicians. Cliquez sur ici pour les billets et plus de détails.

31 mars

Brad Paisley, Wynonna et Ashley McBride seront parmi les stars du pays qui collecteront des fonds pour les zoos et aquariums accrédités par l’AZA à travers le monde pendant «All Together for Animals». Le produit du concert virtuel de 60 minutes (qui propose des options de billets pour les flux de 20 h 00 HNE ou 20 h 00 CST) profite à l’Association des zoos et aquariums et à ses membres, qui ont perdu une année de revenus perdus, au milieu de la pandémie . Visiter le site officiel pour les billets et plus d’informations.

30 mars

Gwen Stefani et Jazmine Sullivan sont à la tête de l’événement «Powered By Women» de Pandora Live. La célébration gratuite du Mois de l’histoire des femmes débute à 21 h 00 HNE et comprend également des apparitions de Lauren Alaina et Becky G, tandis que Hoda Kotb est l’hôte. Cliquez sur ici pour plus de détails ou pour RSVP.

le 20 mars

Ghostface Killah et Raekwon du Wu-Tang Clan s’affronteront dans la dernière édition de la bataille de Verzuz. « Wu contre Wu » débute à 20 h HE le L’Instagram de Verzuz en direct.

Dave Grohl, Darius Rucker et d’autres joueront dans le «Oates Song Fest 7908» de John Oates, un concert virtuel au profit de Feeding America. Le spectacle commence à 20 h HE sur Nugs.net. Visitez ici pour plus de détails.

Le magnat de Margaritaville, Jimmy Buffet, poursuit sa série de concerts d’archives, avec son concert du 3 août 1998 à Columbus, Ohio, diffusé à 20 h HE sur Nugs.net. Ses anciens concerts sont diffusés tous les samedis. Voir le programme complet ici.

Le 18 mars

Le musée GRAMMY a annoncé une multitude de contenus Ringo Starr y compris des interviews et une visite virtuelle de l’exposition révolutionnaire de 2013 de Starr, Peace & Love. À partir du 4 mars, la première sortie était une entrevue d’archivage de Ringo Starr en 2010, menée par Bob Santelli – directeur général fondateur du Grammy Museum – dans le cadre de la série numérique Live from the Vault du musée, suivie d’une nouvelle interview entre Starr et Santelli. Puis disponible le 18 mars, la discussion sera centrée sur le prochain EP Zoom In de Starr ainsi que sur son dernier livre Ringo Rocks: 30 Years of the All-Stars 1989-2019. Voir plus de détails ici.

le 17 mars

Les superstars irlandaises U2 donnent le coup d’envoi de la Saint-Patrick avec le premier spectacle de leur série de concerts d’archives pour Youtube, U2: La route virtuelle. Tout d’abord, leur performance en 2001 au Slane Castle. Ce spectacle a marqué le retour du groupe sur le site légendaire de concerts irlandais le 1er septembre 2001 pour leur première représentation sur les rives de la Boyne depuis plus de 20 ans. Et dans une performance exclusive sur YouTube, Dermot Kennedy ouvrira le spectacle avec une performance solo enregistrée la semaine dernière à l’extérieur de Los Angeles. Regardez-le ici.

Réservez la date pour de futures performances en direct emblématiques, notamment Live At Red Rocks le 25 mars, leur émission à Mexico de leur tournée PopMart le 1er avril (avec l’ouverture de Carla Morrison) et iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris à partir de 2015 qui sera diffusé en avril 10 et incluez une performance d’ouverture du groupe français Feu! Chatterton. Voir le programme complet ici.

Cette année, Jessie Reyez célèbre également Patty’s Day, qui amènera des invités spéciaux pour se produire sur le livestream mondial de Jameson Connects. Cliquez ici pour vous inscrire pour regarder dans 4 fuseaux horaires différents (20 h HNE ou 20 h HNP aux États-Unis). Les invités spéciaux comprendront Denise Chaila, Junia-t, Kojaque, Savannah Re et Unorthodox Coolock.

16 mars

L’édition virtuelle 2021 de SXSW démarre la semaine prochaine, du 16 au 20 mars. Les organisateurs ont annoncé la programmation complète de la partie musicale du festival qui comprend A Place to Bury Strangers, Bébé Reine, Sophie Hutchings, et plus encore. Vous pouvez consulter la liste complète des artistes en vedette ici. Les vitrines ont lieu du mardi au vendredi de 13 h 30 à 23 h 00 HAE et le samedi de midi à 22 h 30 HAE. Les organisateurs ont également annoncé des projections virtuelles pour le Festival du film portion ainsi qu’un festival de comédie virtuelle. Voir tous les détails ici.

13 mars

Rockers de Los Angeles Société des poètes morts fêtera la sortie de leur premier album, -! -, avec leur première performance live de l’album. Le spectacle commence à midi PST, avec la possibilité de revoir le flux jusqu’au 20 mars. Achetez des billets ici.

12 mars

Dans le cadre des festivités des Grammy Week en cours, BTS, HAIM, HER, Jhené Aiko et John Legend se produiront à «Music On A Mission», un concert virtuel et une collecte de fonds organisé par la Recording Academy. Fondation MusiCares. L’événement, qui débutera à 17h00 PST, rend hommage à la résilience de la communauté musicale – en particulier au milieu du COVID-19. En plus des artistes mentionnés ci-dessus, la soirée comprendra également des ensembles d’archives d’artistes comme Usher, Bruce Springsteen et Stevie Nicks, tandis que les apparitions seront faites par Paul McCartney, Ringo Starr, Carole King, Lionel Richie, Ledisi et les Jonas Brothers, entre autres. Cliquez sur ici pour les billets.

Icône de pays Reba McEntire créera son concert spécial, All The Women I Am, en exclusivité sur elle Chaîne Youtube. Ce sera la première fois que le concert 2011 sera disponible numériquement et dans son intégralité. La diffusion commence à 19h30 CT, tandis que McEntire rejoindra ses fans via la fonction de chat de YouTube tout au long.

11 mars

Nathaniel Rateliff apparaîtra en direct depuis son home studio à Denver, où il interprétera un décor intime et participera à une séance de questions-réponses animée. Le set commence à 18h00 PST via Bandsintown Plus.

Pandora organise un événement Live Countdown To the Grammys, avec des performances des nominés 2021 Brittany Howard, HAIM et CHIKA. Le président de la Recording Academy et président / chef de la direction par intérim, Harvey Mason Jr., animera également une table ronde avec les trois artistes. Au cours de la diffusion en direct gratuite, qui commence à 18 h 00 (heure normale du Pacifique), les téléspectateurs auront la possibilité de gagner des produits dérivés d’artistes et de profiter d’une variété d’activités uniques, notamment un photomaton inspiré du tapis rouge, un jeu-questionnaire avant le spectacle et une fonction de chat interactif. Pour RSVP, visitez le site officiel site Internet.

10 mars

La star du country Josh Turner donnera son tout premier concert en direct à 17 h 00 PST. L’événement hybride, qui comprendra un public limité et socialement éloigné, est diffusé en direct d’Ole Red de Nashville. Une variété d’options de billets (y compris une rencontre virtuelle) sont disponibles via Sessions en direct.

En cours

Dans un effort pour revitaliser son secteur du spectacle vivant en difficulté, l’État de New York a lancé un vaste festival des arts de 100 jours appelé NY PopsUpLe chanteur de jazz et de soul Jon Batiste a lancé l’initiative, qui a donné une performance unique en son genre au Javits Center de New York, accompagné de danseurs et d’un groupe complet alors qu’ils se produisaient autour du bâtiment. Alors que ce soir (9 mars), la poétesse punk Patti Smith se produira au Brookly Museum pour les employés du musée pour honorer Robert Mapplethorpe à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. Le chanteur et musicien rendra également hommage à Bob Dylan en mai. Suivez le fonctionnaire NY PopsUps Instagram pour les mises à jour et regardez ces performances exclusives sur leur IG Live.

Restez à l’écoute pour les mises à jour quotidiennes.