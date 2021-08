Un guide des petites entreprises pour Shopify [Infographic]

Avec l’essor du commerce électronique, de plus en plus d’entreprises envisagent désormais leurs options de boutique en ligne et la manière dont elles peuvent s’aligner sur l’évolution des comportements et des besoins des consommateurs.

Si cela ressemble à votre entreprise et que vous ne savez pas par où commencer, il pourrait être intéressant d’envisager une boutique Shopify, qui vous offre non seulement un moyen simplifié de créer une liste de boutiques en ligne, mais fournit également une connexion directe avec Facebook , Instagram, Pinterest, TikTok et Snapchat pour la création d’annonces et des liens directs vers les produits.

En effet, Shopify est devenu un connecteur clé pour de nombreuses entreprises à la fois pour promouvoir les produits et faciliter les achats in-stream sur les plateformes sociales. Cela pourrait avoir de nombreux avantages – ou du moins, mettre votre entreprise en ligne et dans le jeu du commerce électronique pour maximiser vos opportunités.

Alors comment faire ? L’équipe d’OnDeck a récemment élaboré cet aperçu de Shopify pour les PME, qui couvre chaque étape du processus de configuration de Shopify.