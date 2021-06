Un guide d’initié sur la Convention baptiste du Sud 2021 ⋆ .

Le New York Times, le Wall Street Journal, Newsweek et d’autres médias ont publié des articles majeurs présentant un aperçu de la Convention annuelle des baptistes du Sud de 2021. Maintenant que la convention est terminée, voici un aperçu plus détaillé de ce qui s’est passé du point de vue d’un initié. En tant que baptiste du Sud de longue date, diplômé du Southeastern Baptist Theological Seminary et observateur de la politique baptiste au cours de la dernière décennie, je propose les réflexions suivantes.

Le SBC 2021 était essentiellement une querelle de famille élaborée par le biais d’un régime démocratique sur la scène nationale. Cette année, la querelle était composée de trois problèmes interdépendants : les conséquences de la démission de Russell Moore, la présidence du SBC et la relation de la dénomination avec la théorie critique de la race (CRT). Regardons-les tour à tour.

Russell Moore

En 2013, Russell Moore a été nommé à la tête de la Commission pour l’éthique et les libertés religieuses, la branche politique publique du SBC. Moore a fait un travail merveilleux en disant la vérité au pouvoir et en s’efforçant de montrer que la Bible est suffisante pour toute la vie.

En mai 2021, deux lettres ont fuité. Le premier, écrit par Moore aux administrateurs de l’ERLC, décrit les tentatives d’un politicien-pasteur baptiste du Sud, Mike Stone, de lancer deux enquêtes secrètes sur Moore. Dans les deux cas, Moore a été disculpé.

Les effets de ces enquêtes sur la réputation de Moore, cependant, étaient importants. Il décrit avoir dû répondre à la question de son fils : « Papa, avez-vous eu un défaut moral ? » C’est le langage baptiste du Sud pour commettre l’adultère.

Moore décrit également un récit accablant d’officiers du comité exécutif qui s’efforcent d’utiliser le pouvoir de la bourse pour empêcher les survivantes d’agressions sexuelles de partager leurs histoires. La deuxième lettre, écrite au président de la Convention baptiste du Sud 2019-2021, JD Greer, réitère une grande partie de la première mais ajoute une note de camaraderie entre Moore et Greer, qui ont tous deux fait face à une opposition dans leurs efforts pour faire avancer les conversations sur la réconciliation raciale.

Écrit par un éthicien éminent avec le courage de résister au fort élément pro-Donald Trump de la SBC et un témoignage constant sur la réconciliation raciale et les agressions sexuelles au sein des églises, les lettres de Moore et sa démission ultérieure ont provoqué une réponse immédiate.

Les messagers de la Southern Baptist Convention peuvent proposer des motions et des résolutions exigeant des actions et des affirmations de la part de la convention. Cette année, cinq propositions de résolutions demandaient que le comité exécutif soit examiné par un organisme tiers.

La direction du comité exécutif avait déjà annoncé qu’elle commanditerait une telle enquête via Guidepost Solutions, mais dans une tournure surprenante des événements, la convention a voté que le président nouvellement élu du SBC nommerait un groupe de travail pour superviser cette enquête. Cela signifie que le comité exécutif ne sera pas autorisé à superviser sa propre enquête.

Au milieu de ce drame, des questions se sont posées sur les réponses aux agressions sexuelles et aux abus de pouvoir par des personnes de confiance. Il a semblé à certains qu’un petit groupe de dirigeants essayait d’éviter la responsabilité – une responsabilité qui leur était imposée par l’écrasante majorité des messagers. Le SBC a commencé avec un air de tension, et sa décision de répondre au comité exécutif a constitué la première grande chaîne d’événements lors de la convention de 2021.

Élection du président

En 2021, quatre hommes ont fait campagne pour la présidence du SBC. Randy Adams de l’Oregon a présenté une plate-forme de changement des structures de financement des missions nord-américaines. Mike Stone a couru sur une plate-forme anti-CRT et bénédiction de Paige-Patterson. Al Mohler a couru sur la reconnaissance du nom et une volonté de s’opposer à la culture laïque. Ed Litton a mis l’accent sur la réconciliation raciale et la continuité dans le leadership.

Pour gagner l’élection, un candidat doit recevoir 50 pour cent des voix ; un premier vote divisé a donné lieu à un second tour entre Litton et Stone. Malgré une immense reconnaissance dans la convention en tant que héros de la résurgence conservatrice, président du vaisseau amiral Southern Baptist Theological Seminary et animateur du podcast The Briefing, Mohler manquait de deux qualités clés pour gagner les voix des pasteurs : il a passé sa carrière à l’académie, attenant à l’église; et c’est un homme de guerre (métaphorique).

Le travail de Mohler a été essentiel pour faire avancer l’érudition théologique conservatrice, mais ce n’est pas le travail d’un pasteur. Il a également cultivé une aura d’opposition constante à une laïcité accrue. La méthode d’analyse de la vision du monde de Mohler clarifie les différences entre la vie séculière et la vie chrétienne, mais ne fournit pas un esprit pastoral préparant les chrétiens à vivre sans hégémonie culturelle. Mohler penche pour une mentalité de guerrier de la culture plutôt que pour des conseils pastoraux. Dans l’esprit de nombreux messagers votants, Mohler n’était pas le leader rassembleur dont nous avions besoin pour le moment.

Stone mérite un peu plus d’histoire. En tant que pasteur d’une église comptant environ 1 000 membres, sa candidature à la présidence semble étrange, car il est typique que des candidats sérieux dirigent les plus grandes églises de la convention, qui totalisent plusieurs milliers de membres supplémentaires. La candidature de Stone a été rendue possible par son lien avec Paige Patterson.

Il y a trois ans, Patterson a été évincé de la présidence du Southwestern Baptist Theological Seminary. En tant qu’homme d’État confessionnel et chef de file de la résurgence conservatrice aux côtés de Mohler, Danny Akin et du juge Pressler, l’ombre de Patterson était grande. Son départ de la direction du séminaire a entraîné la formation du Réseau baptiste conservateur, dont Stone est un leader clé.

Stone a surfé sur la vague de sentiment anti-CRT et de nostalgie pour le leadership de Patterson jusqu’à une position compétitive dans la course présidentielle de SBC. Puis, tout comme sa candidature à la fonction publique semblait l’opposer à Litton en tant que candidat conservateur et détestant le CRT, les lettres divulguées de Moore décrivaient Stone comme l’agent principal de plusieurs fausses attaques contre le personnage de Moore.

La course présidentielle de la SBC était en réalité à propos de trois visions différentes de la Southern Baptist Convention : Stone rallierait publiquement la base conservatrice contre le CRT tout en poursuivant peut-être la pire des politiques en coulisses ; Mohler sonnerait l’accusation de guerre culturelle ; Litton dirigerait la convention vers la réconciliation raciale, équipant les pasteurs pour diriger les églises et encourageant la croissance de l’évangélisation et des missions. Face aux choix de ruissellement de Litton contre Stone, la convention a voté pour Litton.

Faire de Litton un libéral théologique ou un progressiste politique méconnaît la question ; aucun libéral ne s’est présenté à la présidence du SBC. Au lieu de cela, la question en était une de transparence, d’unité et de vision future pour les baptistes du Sud.

Théorie critique de la race

La convention de cette année a été tissée de multiples appels à l’interdiction explicite des tubes cathodiques. Pour comprendre le rôle du CRT dans la vie des baptistes du Sud, deux facteurs méritent notre attention.

Premièrement, la grande majorité des baptistes du Sud n’étudient pas les questions obscures d’intérêt académique ou de complexité ; ils font confiance aux pasteurs, aux professeurs de séminaire et aux universitaires chrétiens pour garder l’orthodoxie de la SBC. Deuxièmement, en 2019, la dernière année où le SBC s’est réuni en personne, la convention a adopté la résolution 9. Des milliers de messagers ont voté pour affirmer qu’une chose appelée « intersectionnalité » pourrait être utilisée comme outil de proclamation de l’Évangile.

Depuis 2019, une industrie artisanale Internet s’est développée en dénonçant le CRT. Neil Shenvi est le plus récent (et le plus utile) de ces intellectuels publics, tandis que Tom Ascol de Founder’s Ministries est peut-être le plus prolifique. À la conclusion de la convention, les messagers ont voté pour rejeter toute « philosophie vaine » qui opère en contradiction avec l’Évangile – une déclaration intentionnellement large qui pourrait s’appliquer à la CRT ou à toute autre position philosophique contraire au christianisme historique.

Une année, une résolution, une convention à la fois, les baptistes du Sud s’efforcent de suivre Jésus. Espérons que la convention d’Anaheim de l’année prochaine sera plus pacifique. Mais qui sait? Après tout, notre roi a dit : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais une épée.