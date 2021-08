Un guide d’interface utilisateur : tout ce que vous devez savoir

C. Scott Brown / Autorité Android

Samsung est le fournisseur de smartphones le plus populaire au monde. En tant que tel, il y a beaucoup de gens avec des appareils Samsung. Si vous vous comptez parmi eux, vous connaissez déjà One UI, le logiciel qui alimente votre téléphone ou tablette Android.

Voir également: Les meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez acheter dès maintenant

Dans l’article ci-dessous, nous allons vous donner un cours accéléré sur le skin Android de Samsung. Cela devrait constituer une excellente introduction pour les nouveaux venus dans le monde des téléphones Samsung. Cependant, il peut également y avoir des informations intéressantes ici pour les fans de Samsung de longue date.

Note de l’éditeur: Cet article est mis à jour à partir d’août 2021. Nous ajouterons/supprimons du contenu au fur et à mesure que Samsung dévoilera plus d’informations sur son skin Android.

Une interface utilisateur en un coup d’œil

Robert Triggs / Autorité Android

Samsung a dévoilé One UI pour la première fois fin 2018 lors de sa conférence annuelle des développeurs. Peu de temps après, la société a lancé un programme bêta pour les appareils Samsung existants. La première toute nouvelle série de smartphones à être lancée avec la peau installée était la famille Samsung Galaxy S10, qui a atterri en mars 2019.

Chaque année, One UI obtient une nouvelle version numérotée. Tout au long de cette année, Samsung lancera généralement des versions ponctuelles avec des mises à jour mineures. Un exemple en est One UI 2.5, qui a été lancé avec la série Samsung Galaxy Note 20 et a apporté de nouvelles fonctionnalités de photographie, de stabilité et de geste.

Voir également: Qu’est-ce qu’Android ?

Par rapport aux autres skins Android, Samsung adopte une approche « évier de cuisine » pour One UI. La peau intègre toutes sortes de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de régler finement leur téléphone pour qu’il agisse à peu près comme bon leur semble. L’inconvénient de ceci, bien sûr, est un “fluage de fonctionnalités” important, c’est-à-dire lorsqu’un déluge de fonctionnalités finit par être plus déroutant pour l’utilisateur.

Quoi qu’il en soit, One UI est l’un des skins Android les plus populaires et les plus appréciés du marché. Sa stabilité, la richesse de ses fonctionnalités et son uniformité sur tous les appareils ont aidé Samsung à conserver son statut de roi régnant des smartphones.

La dernière version de One UI

C. Scott Brown / Autorité Android

Samsung livre chaque année une nouvelle version numérotée de son skin Android. En 2018, c’était One UI 1.0. En 2019, nous avons vu le lancement du 2.0. Nous avons vu la version 3.0 débarquer en 2020, et nous nous préparons maintenant au lancement de One UI 4.0 à un moment donné en 2021.

La version stable la plus récente du skin est One UI 3.1. Ce premier a été lancé avec la série Samsung Galaxy S21. Il a depuis fait son chemin vers de nombreux autres appareils Samsung, y compris les anciens produits phares, les milieu de gamme, etc.

Il est possible que nous puissions voir une nouvelle version ponctuelle du skin avant de voir le lancement stable de la version 4.0. Si tel est le cas, il atterrirait probablement avec le Samsung Galaxy Z Fold 3, qui sera lancé le 11 août.

Comment vérifier votre version et les mises à jour

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Si vous ne savez pas quelle version de One UI se trouve sur votre appareil Samsung, vous pouvez facilement vérifier. Voici les étapes :

Dirigez-vous vers Paramètres en appuyant sur l’icône dans le tiroir de votre application ou sur l’icône d’engrenage dans votre nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur “À propos du téléphone”. Ensuite, appuyez sur « Informations sur le logiciel ». La toute première liste en haut de cette page vous indique quelle version de One UI vous utilisez.

Si vous utilisez une ancienne version de One UI, il est possible qu’une mise à jour vous attende. Vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles en procédant comme suit :

Dirigez-vous vers Paramètres en appuyant sur l’icône dans le tiroir de votre application ou sur l’icône d’engrenage dans votre nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur “Mise à jour du logiciel”. Sur cette page, cliquez sur “Télécharger et installer”. Votre téléphone vérifiera s’il existe des mises à jour et vous indiquera comment les installer.

Si votre logiciel est à jour mais que vous n’avez pas la dernière version de One UI, cela signifie que votre téléphone n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est également possible que votre téléphone soit trop ancien pour recevoir de nouvelles mises à jour.

Un bref historique de One UI

Comme mentionné précédemment, Samsung a lancé One UI en 2018. Cependant, la société avait déjà sorti de nombreux smartphones. Ces anciens téléphones Samsung avaient des skins Android différents.

Le premier skin de Samsung s’appelait TouchWiz. Cela a duré des premiers jours des smartphones Android jusqu’en 2016 et Android 6 Marshmallow. TouchWiz était coloré et caricatural – et pas la peau la plus aimée.

Le premier skin de Samsung s’appelait TouchWiz. Cela a évolué vers Samsung Experience, qui est ensuite devenu One UI.

Ce fut un soulagement lorsque Samsung a lancé son prochain skin, connu sous le nom de Samsung Experience. Cela a atterri en 2016 et est arrivé pour la première fois sur des appareils fonctionnant sous Android 7 Nougat. L’expérience était beaucoup plus raffinée que TouchWiz et offrait une interface utilisateur élégante et simplifiée.

Une interface utilisateur a fini par prendre l’apparence générale de l’expérience et la peaufiner davantage. Il est possible que Samsung puisse remplacer One UI par un skin différent à l’avenir, mais pour l’instant, la réponse au logiciel a été positive et nous ne le voyons pas aller n’importe où de si tôt.

À quoi ressemble une interface utilisateur

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi s’attendre de One UI.

Les 5 principales fonctionnalités uniques de One UI

Eric Zeman / Autorité Android

Chaque skin Android met son propre cachet sur le logiciel. Voici cinq choses que One UI peut faire que la plupart des autres skins ne peuvent pas faire.

Thématique

Samsung intègre de nombreuses options de thème et de personnalisation dans One UI. Il y a tout un magasin dans lequel vous pouvez acheter ou obtenir des thèmes gratuits. Vous pouvez installer des widgets et des conceptions d’affichage permanents personnalisés, et vous pouvez facilement modifier les polices, les icônes, etc. Si vous aimez que votre téléphone Android ait une certaine apparence, Samsung vous offre les outils dont vous avez besoin.

Dex

Un téléphone phare moderne est aussi puissant que certains ordinateurs portables. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser votre téléphone comme tel ? C’est exactement ce que fait le mode Dex de Samsung. Branchez simplement votre téléphone via une connexion filaire ou sans fil à un moniteur, une souris et un clavier, et boum : votre téléphone devient un ordinateur. Dex ressemble beaucoup à Windows et lance toutes vos applications et jeux mobiles préférés. Malheureusement, Dex n’est fourni qu’avec des appareils Samsung haut de gamme spécifiques.

Personnalisation des touches latérales

Samsung appelle le bouton d’alimentation la touche latérale. Vous pouvez choisir de faire faire toutes sortes de choses à cette touche, c’est pourquoi Samsung n’aime pas y faire référence comme un bouton d’alimentation. Vous pouvez faire en sorte que la touche latérale lance l’assistant IA de Samsung Bixby, appuyez deux fois dessus pour lancer l’appareil photo, et bien plus encore. Il existe même une application tierce qui vous permet de personnaliser davantage la clé.

Panneau de bord

Vous êtes probablement déjà habitué à utiliser les gestes de navigation au bas de votre téléphone. Pour certains appareils Samsung, cependant, vous pouvez glisser depuis le haut de l’écran et accéder au panneau de bord. Il s’agit essentiellement d’un widget multifonction à partir duquel vous pouvez lancer des applications, des outils, des messages ou d’autres raccourcis. Les utilisateurs expérimentés sont de grands fans de cette fonctionnalité.

Boutique Galaxy

Enfin, l’un des aspects les plus uniques des téléphones Samsung est le Galaxy Store. Cette vitrine fonctionne comme le Google Play Store, mais propose des applications et des jeux que vous ne pouvez pas y trouver. Notamment, le Galaxy Store propose Fortnite, qui n’apparaît plus sur le Play Store.

C’est tout ce que vous devez savoir sur One UI de Samsung ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que Samsung changera le skin Android.