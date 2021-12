Un guide du conseiller sur les portefeuilles cryptographiques populaires

Selon Castro, la première étape pour tout nouveau venu en crypto consiste à apprendre comment fonctionnent les échanges et les portefeuilles. L’un des échanges les plus populaires pour les débutants, Coinbase, existe depuis 2012 et est devenu public sur le Nasdaq en 2021. Coinbase permet aux utilisateurs d’acheter/vendre plus de 100 cryptos uniques, ce qui est un bon point de départ pour la plupart.

