Un guide du débutant sur le trading cryptographique ⋆ Crypto nouveaux médias

Comme pour toute forme de trading, le trading crypto est rapide, risqué et peut être gratifiant. La pandémie a vu le nombre de commerçants de détail dans le monde gonfler, car de plus en plus de personnes sont restées à la maison, à la recherche de divertissement, et pour de nombreux échanges cryptographiques, ce n’est que le divertissement qu’ils attendaient.

Dans cet article, nous examinons les 5 principales règles du trading crypto au début.

Où commercer ?

Cela peut être l’une des décisions les plus critiques que vous prendrez dans votre parcours de trading crypto. Vous disposez d’un large choix de courtiers et d’échanges numériques proposant tous le trading, l’achat et la vente de cryptos. Décidez d’abord si vous souhaitez réellement acheter les actifs cryptographiques sous-jacents ou si vous souhaitez spéculer sur eux, ce qui signifie qu’au lieu d’acheter les actifs, vous négocierez sur les mouvements de prix.

Si vous optez pour l’achat, il est recommandé de choisir un courtier ou une bourse qui dispose d’une forme de support. Les courtiers fonctionnent depuis plus longtemps, ils ont plus d’expérience dans le service à la clientèle et sont généralement disponibles pour parler. Si vous êtes débutant, cela peut être utile. Les échanges numériques permettent rarement aux clients de bénéficier d’un support client. Au lieu de cela, vous ouvrirez un ticket de support et attendez qu’il soit ouvert.

Souvent, le processus d’ouverture d’un compte auprès d’un courtier est également plus simple. Avec les échanges cryptographiques, le processus peut être plus maladroit et parfois assez frustrant. Vous devez également vérifier les frais de cryptographie, qui varient énormément entre les échanges. Atani est une bourse qui offre certains des frais les plus bas du marché, elle propose également un ensemble complet d’outils dont un trader a besoin, notamment un terminal de négociation multi-bourse, un suivi de portefeuille, des alertes en temps réel, une cartographie TradingView et une analyse technique et Déclarations fiscales. Assurez-vous que votre courtier est sécurisé et digne de confiance. Souvent, un échange qui offre plus qu’une simple plate-forme, dans la même veine qu’Atani, est un signe certain d’une offre stable.

Le risque est le risque

Le trading et l’investissement comportent tous deux des risques inhérents. La règle principale ici est de ne jamais échanger plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Souvent, les plus grandes récompenses s’accompagnent de risques égaux et opposés dans un scénario à somme nulle. Les cryptos sont des actifs volatils et sont sujets à des flambées de prix importantes.

Nous avons même vu le prix du Bitcoin bondir et chuter de plus de 10 % en une journée dans certains cas. La gestion des risques est la clé d’un trading réussi. Cela comprend la création d’un plan de trading et le respect de celui-ci, peu importe ce que fait le marché. Cela élimine la possibilité d’être guidé par vos émotions, comme la panique, la peur et la cupidité, qui peuvent l’emporter sur des décisions sensées.

Certains courtiers et bourses proposent des outils de gestion des risques sur leurs plateformes. Les traders utilisent souvent les ordres Stop-Loss pour arrêter leurs transactions automatiquement lorsque la position tombe à une certaine valeur et l’ordre Take Profit, une fois que votre position atteint une certaine valeur, vous permettant de retirer vos bénéfices de la table.

Un autre outil de gestion des risques que vous pouvez facilement appliquer est la gestion de votre capital. Vous devez décider combien de votre bankroll consacrer à chaque transaction, une bonne règle est généralement de ne pas placer plus de 5% de votre capital global sur une seule transaction. Les analystes professionnels suggèrent généralement de ne pas allouer plus d’environ 1 à 2% de l’ensemble de votre portefeuille aux crypto-monnaies.

Découvrez ce qui fait bouger les marchés

Un trader qui réussit est généralement un trader informé et qui a appris exactement comment et quand trader. Les cryptos sont sensibles aux facteurs qui modifient leur prix. Contrairement aux actifs traditionnels, les nouvelles peuvent avoir un impact considérable sur le prix de votre actif crypto.

Par exemple, il suffit à Elon Musk de dire quelques mots sur Twitter pour que le prix du Bitcoin et de l’Ethereum augmente ou diminue. Soyez aligné sur l’actualité puis placez votre trade. Suivez l’actualité en utilisant des sites Web Crypto comme ZyCrypto. En dehors de cela, le principal facteur qui déplace les cryptos est l’offre et la demande. Renseignez-vous d’abord.

Il existe une énorme richesse d’informations disponibles, principalement gratuites pour les commerçants sur Internet. Regardez des vidéos, lisez des livres électroniques et des articles. Avec de nombreux courtiers en ligne, vous pouvez généralement mettre en pratique vos stratégies avec un compte démo. C’est une bonne façon de commencer.

Votre plateforme et vos outils

Les bourses et les courtiers numériques vous offrent des plateformes à partir desquelles négocier. Encore une fois, entraînez-vous d’abord si vous le pouvez sur un compte démo. Apprenez à utiliser la plateforme, comprenez le fonctionnement des graphiques et les indicateurs que vous souhaitez intégrer à votre graphique. Les indicateurs sont un outil utile pour identifier les tendances et les retournements imminents du prix de la crypto. Vous pouvez également utiliser des packages de graphiques externes tels que TradingView et obtenir des idées de trading sur des sites Web tels que Seeking Alpha.

Demandez à d’autres d’échanger pour vous

Vous pouvez vous abonner à des signaux de trading pour avoir des idées sur les points d’entrée et de sortie du commerce. Certains signaux sont créés par des humains et d’autres par des algorithmes. Vérifiez d’abord les antécédents du fournisseur de signal. Les résultats devraient être supérieurs à 60% de gains, afin de voir la croissance continue de votre compte. Vous recevez généralement des signaux sous forme de SMS ou d’e-mails. Une fois que vous les recevez, il est important d’agir rapidement et de placer votre échange.

Vous pouvez également vous engager dans le copy trading, ce qui vous permet de suivre automatiquement les transactions d’autres traders plus expérimentés. Il existe une variété de packages que vous pouvez utiliser à cette fin. Une liste d’autres Trade Leaders ou Masters vous sera présentée. Jetez d’abord un œil à leurs taux de réussite et à leur appétit pour le risque, pour vous assurer qu’ils correspondent aux vôtres. Vous pouvez ensuite définir vos paramètres, chacun le montant à placer sur chaque transaction, et s’il faut trader le même montant que le leader ou trader un ratio de ce qu’ils tradent. C’est un excellent moyen pour les débutants de trader sans aucune expérience préalable. Vous pouvez suspendre vos transactions à tout moment.

La ligne de fond :

Réfléchir avant d’agir. Assez de gens se lancent dans le trading crypto par excitation, mais ceux qui restent dans le jeu sont ceux qui sont informés et éduqués. N’oubliez pas de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et bonne chance !