Un guide étape par étape pour créer des schémas de FAQ

in

À première vue, le balisage de schéma peut sembler écrasant. Le balisage de schéma, ou données structurées, est un extrait de code que vous ajoutez aux pages de votre site Web et qui aide les moteurs de recherche à mieux comprendre et définir votre contenu. Les données structurées peuvent tout définir, des vidéos au référencement local, et elles peuvent vous aider à apparaître sur la page de résultats des moteurs de recherche (SERP).

Plus précisément, un schéma de FAQ aide les visiteurs à trouver rapidement des réponses à leurs questions, et ces schémas sont donc devenus une partie intégrante des résultats de recherche Google.

L’évolution récente des schémas

En mai 2019, Google a annoncé l’introduction du type de données structurées FAQ dans la recherche Google et l’assistant Google, donnant aux spécialistes du marketing la possibilité de posséder plus d’immobilier sur la page de résultats du moteur de recherche. Cependant, depuis lors, Google a effectué de nombreuses mises à jour sur le fonctionnement et l’affichage des schémas de FAQ.

Par exemple, en mars 2020, Google a annoncé que les sites Web seraient pénalisés s’ils balisaient dans la FAQ la même question et la même réponse sur des pages différentes. Ce changement a obligé les spécialistes du marketing à réexaminer toutes leurs balises FAQ et à déterminer quelles pages conviennent le mieux à des questions et réponses spécifiques.

De plus, en juin 2021, Google a annoncé que chaque domaine ne peut posséder qu’un maximum de deux FAQ avec SERP par recherche au lieu de quatre auparavant. Cette mise à jour a obligé les spécialistes du marketing à considérer à quel point ils apprécient les FAQ sur différentes pages et à être sélectifs sur les FAQ potentielles les plus intéressantes pour un classement potentiel.

Étant donné que les domaines ne peuvent désormais être classés que pour deux FAQ avec SERP par recherche, il est maintenant temps pour les entreprises de créer des schémas de FAQ pour tenter de classer les recherches qui étaient auparavant hors de portée.

Construire un schéma de FAQ en 6 étapes

1. Consultez les consignes de contenu de Google.

La première étape pour créer un schéma de FAQ consiste à examiner les directives de contenu de Google pour déterminer si les pages souhaitées sont éligibles.

La page des directives de contenu de la FAQ de Google inclut divers cas d’utilisation valides et non valides, mais pour résumer les règles du schéma de FAQ de Google, votre page doit répondre à ces exigences :

La question et la réponse sont toutes deux visibles sur la pageLes utilisateurs ne peuvent pas soumettre de réponses alternativesLa réponse fournit à la fois un contenu original et des informations à jour

2. Déterminez pour quelles pages vous souhaitez créer un schéma FAQ.

Il est important de prendre en compte les schémas de FAQ pour les pages qui incluent des questions suffisamment simples pour répondre en 1 à 2 phrases, mais qui incitent également le lecteur à cliquer pour en savoir plus. Si une question est entièrement répondue dans le résultat de la FAQ d’une manière qui n’invite pas à cliquer pour plus d’informations ou de contexte, les téléspectateurs SERP verront probablement votre réponse et passeront à un autre lien ou à une autre recherche.

3. Assurez-vous que vos pages cibles sont optimisées pour les conversions.

De plus, assurez-vous que les pages souhaitées pour le schéma FAQ sont optimisées pour les conversions pertinentes. Par exemple, lorsque vous recherchez sur Google « qu’est-ce que le marketing entrant ? » la première FAQ est une page Marketo sur l’inbound marketing.

Cette page définit le retour sur investissement du marketing entrant et du marketing entrant, fournit des problèmes courants que le marketing entrant peut résoudre et offre au visiteur deux opportunités de conversion pour en savoir plus sur le contenu entrant.

Mettez-vous à la place du visiteur. Lorsque vous cliquez sur un lien de schéma FAQ, vous vous attendez à trouver facilement la question et la réponse ainsi que d’autres questions et réponses connexes. Il s’agit d’un excellent exemple de page optimisée pour le schéma FAQ, car le contenu et la mise en page de la page sont optimisés pour le visiteur.

Après avoir créé une liste souhaitable de pages pour lesquelles créer des schémas de FAQ, il est essentiel de revenir à la première étape et de vous assurer que vous respectez toutes les directives de Google pour qualifier les pages pour les schémas de FAQ. Avec des pages optimisées et éligibles pour les schémas FAQ, vous pouvez désormais implémenter le schéma sur les pages du site Web.

4. Créez votre code de schéma FAQ.

Le schéma de FAQ est généralement construit via un extrait de code JSON ajouté à l’en-tête ou au pied de page d’une page de site Web. JSON, ou Javascript Object Notation, est une syntaxe de données structurée en code JavaScript qui est facile à lire et à comprendre pour les humains. Voici un exemple Google d’un balisage de schéma FAQ.

Il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider à générer le code JSON, mais deux outils générateurs de schémas populaires et efficaces sont :

5. Testez et validez votre code.

Lorsque vous créez du code JSON, vous pouvez valider le code dans l’outil Rich Text Results de Google ou dans l’outil Schema Markup Validator. Cela garantit l’exactitude avant d’ajouter l’extrait de code à la page et garantit que votre schéma de FAQ est visible sur Google.

6. Ajoutez le code à votre CMS.

Une fois que vous avez généré et validé le code, vous pouvez copier le code directement depuis le générateur pour l’ajouter à votre système de gestion de contenu (CMS).

Un CMS comme HubSpot vous permet d’ajouter facilement du code à l’en-tête et au pied de page de pages individuelles. Avec un CMS comme WordPress, il est généralement plus simple de télécharger un plugin (comme Yoast) pour ajouter le code JSON à des pages individuelles.