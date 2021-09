Un guide pour créer des vidéos de financement participatif efficaces

Si vous voulez faire décoller votre start-up, le financement participatif est votre ticket.

Les sites de financement participatif comme Indiegogo et Kickstarter aident les entrepreneurs en herbe à lever des capitaux pour leur entreprise.

Ces plateformes reçoivent littéralement des milliers de campagnes chaque mois. Alors, comment faire pour que le vôtre se démarque ?

La réponse simple à cela est une vidéo époustouflante. Des plateformes comme Indiegogo encouragent même cela car selon leurs recherches, les campagnes avec une vidéo de pitch augmentent 4 fois plus que celles sans vidéo.

Lorsqu’il s’agit de commercialiser votre produit/service, l’importance de la vidéo est incontestée.

Selon une enquête MotionCue, 70 % des spécialistes du marketing ont déclaré que les vidéos montraient un retour sur investissement positif.

Pour aider votre campagne à attirer le plus d’attention, consultez ces conseils de création de vidéos.

1. Répondez aux bonnes questions

Vos investisseurs et la façon dont ils perçoivent votre produit doivent être votre priorité lorsque vous réalisez une vidéo de financement participatif. Il y a certaines questions que vos investisseurs pourraient avoir auxquelles vous devez répondre.

Voici quelques-uns:

Qui êtes-vous ? Quel est votre produit ? Quel est votre marché de consommateurs cible ? Quelle solution votre produit offrirait-il à votre marché cible ? Quelle est la proposition de vente unique qui fait que votre produit se démarque des autres de son genre ? Quel est le potentiel pour le profit et la traction ? Pourquoi investir ?

Répondre à ces questions est impératif pour clarifier votre orientation et votre stratégie à vos investisseurs.

Personne ne va investir dans votre campagne à l’aveugle. Vous ne voulez pas que les investisseurs pensent que votre idée d’entreprise est un navire s’aventurant dans l’océan sans GPS.

Voici comment Chip a répondu à toutes ces questions pour leurs investisseurs de manière amusante et charmante.

2. Tout le monde aime une histoire

Lorsque vous réalisez une vidéo de financement participatif, la narration est votre meilleur pari. En plus de saisir votre spectateur par le col et d’attirer l’attention, une histoire est le meilleur moyen de transmettre votre message.

Il peut y avoir plusieurs façons de structurer votre histoire. Vous pouvez parler de ce qui vous a poussé à poursuivre cette idée d’entreprise. Vous pouvez également parler de ce que cette entreprise signifie pour vous.

De plus, vous pouvez utiliser la technique du show-and-tell en utilisant des visuels pour dire aux gens comment vous faites ce que vous faites. Une histoire bien racontée en coulisse est appréciée du public et des investisseurs.

Travaillez votre récit à travers un scénarimage puissant et renforcez la confiance de votre public.

Made in Hackney en est un bon exemple. Avec un budget très minime, ils ont montré l’énorme impact qu’ils ont dans leur communauté. Cela pousse le public à vouloir les aider dans leur prochaine phase.

3. Soyez conscient de la longueur

Lorsque vous réalisez une vidéo de financement participatif, vous souhaitez présenter votre proposition de valeur avant de perdre l’attention de votre public.

« Pourquoi devriez-vous investir dans mon idée ? » C’est une question à laquelle vous devez répondre pour votre spectateur avant la fin des 10 premières secondes de votre vidéo.

Pour ce faire, vous devez avoir une proposition de marque claire car elle résume tout ce que votre spectateur veut savoir.

Il sert également de crochet qui convainc vos téléspectateurs de continuer à regarder votre vidéo. La durée idéale d’une vidéo de financement participatif est de 2 à 3 minutes. Vous voulez livrer votre idée dans les 30 premières secondes et le coup de poing final dans le temps qui reste.

Et vous voulez les faire à la fois fort et clair.

4. Donnez un ton et respectez-le

Le ton de votre vidéo est l’un des aspects les plus importants d’une vidéo de financement participatif. Cela dépend du type de produit ou de service que vous souhaitez vendre.

Essentiellement, le ton de la vidéo doit être l’ambiance ou l’émotion que vous souhaitez extraire de votre spectateur. Il peut s’étendre sur une variété d’humeurs allant de l’humour, réconfortant, plein d’entrain, inspirant et sérieux.

Cela dépend vraiment de la nature de votre produit ou service. Cependant, l’ingéniosité et la sincérité sont les ingrédients clés de l’ambiance de votre vidéo.

Une chose dont vous devez être absolument sûr est que tout, du script aux visuels en passant par la musique, doit être cohérent avec l’émotion que vous souhaitez évoquer.

Atari invoque un sentiment de nostalgie chez le spectateur et le maintient tout au long de sa vidéo de financement participatif.

Conseil de pro : évitez d’utiliser un vocabulaire comme « aide ». Vous ne voulez pas avoir l’air nécessiteux. Utilisez plutôt des mots comme « contribuer », « investir », « devenir un partenaire », et ainsi de suite.

Tentez les investisseurs potentiels en leur disant qu’ensemble, vous pouvez faire quelque chose de spectaculaire.

5. Restez fidèle à vous-même

C’est un conseil commun que toutes les plateformes de financement participatif et les investisseurs donnent de la même manière. Lorsque quelqu’un soutient votre idée, plus que l’entreprise, il investit dans la personne qui la soutient. Alors soyez vous-même.

Et si vous allez créer une vidéo en direct pour votre entreprise, évitez d’embaucher des acteurs si vous le pouvez. Il est préférable d’utiliser l’équipe principale de votre entreprise pour jouer dans votre vidéo, car elle semble plus authentique.

6. Structurez votre vidéo

Vous avez peut-être remarqué que toutes les vidéos de financement participatif à succès ont une certaine structure. Apprenez de quelles structures ont été les plus fructueuses dans le passé.

C’est la structure conventionnelle d’une bonne vidéo de financement participatif.

introduction: Présentez-vous très brièvement. Le « Qui » de votre start-up.Problème: Identifiez le problème que vous essayez de résoudre et expliquez pourquoi vos concurrents ne l’ont pas encore résolu. Vous pouvez également parler à votre spectateur de la motivation derrière cette entreprise. C’est la partie « Pourquoi » de votre vidéo.Solution:Expliquez à votre public comment votre produit ou service va résoudre le problème. Ce faisant, vous le familiariserez un peu plus avec le public. C’est la partie “Comment” de la vidéo.Appel à l’action : Évitez que votre message ne s’éternise et capitalisez-le en insérant votre appel à l’action dès que vous avez expliqué le fonctionnement de votre solution. Frappez-le quand il fait chaud. Un CTA donne également à votre public le sentiment de faire partie de votre équipe.

7. Soyez réaliste et sympathique

Lors du tournage de votre vidéo de financement participatif, fixez-vous un objectif réaliste et respectez-le. Il n’y a rien de plus efficace que la réalité.

Formulez une histoire et découvrez comment l’exécuter dans le budget dont vous disposez.

En plus d’être réaliste, vous voulez être agréable. Assurez-vous que votre histoire vous humanise pour le public. Dites-leur qui vous êtes en tant que personne et en tant que créateur de cette idée.

Les gens aiment investir dans les gens plutôt que dans les missions et les projets. Expliquez clairement pourquoi vous avez créé cette entreprise. Pour qu’un investisseur investisse dans votre idée, il doit d’abord en être amoureux.

Voici comment Volterman l’a fait.

8. Rendez vos vignettes descriptives

La plupart des plateformes de financement participatif vous permettent de choisir votre vignette.

Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l’utilisation de la bonne vignette. Alors, rendez-le tentant de cliquer dessus et esthétiquement agréable.

Voici un exemple de la campagne vidéo Kickstarter de Bubax pour leur veste de voyage. Il présente toutes les fonctionnalités intéressantes que ce produit a à offrir.

L’intention ici n’est pas de dire tout de suite tout ce que votre produit a à offrir, mais de faire penser au spectateur : « Wow ! Cela ressemble à beaucoup. Je veux en savoir plus.

Cela, associé aux images, fonctionne très bien pour créer un attrait.

9. Utilisez la bonne musique

Ne sous-estimez pas la valeur qu’une bonne musique peut apporter pour donner le ton juste à votre vidéo et enthousiasmer les gens.

Assurez-vous qu’il s’aligne sur le thème général et qu’il ne domine pas votre message.

La vente à emporter

Une vidéo de financement participatif réussie ne doit pas nécessairement être une production extravagante.

Tout ce qui compte, c’est le contenu et la qualité du message que vous essayez de faire passer.

Pour donner à votre campagne la meilleure chance de réussir, je vous recommande de travailler avec des professionnels de la production vidéo pour créer votre vidéo de héros.

La bonne agence peut vous aider à étoffer vos idées et vous obtiendrez quelque chose de spectaculaire.

Alors, allez-y, lancez votre campagne de financement participatif avec la vidéo. Vous ne le regretterez pas !

Auteur : Oussama Khabab

Suivez @motioncue

Osama Khabab est le fondateur et PDG de MotionCue, une agence de production vidéo basée à New York, spécialisée dans la création de vidéos commerciales animées et en direct. Osama est un directeur artistique autodidacte devenu homme d’affaires qui aime les voyages, la nourriture et le cricket.… Voir le profil complet ›