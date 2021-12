Un guide pour les parents pour acheter une PS5

Nous sommes depuis un an dans la nouvelle génération de consoles, mais les systèmes sont toujours incroyablement difficiles à trouver. Cela signifie que beaucoup mettront la main sur la PS5 pour la première fois pendant les vacances. Si vous n’êtes pas familier avec PlayStation ou Xbox, la configuration peut être un processus intimidant. Et même si vous connaissez bien une console de jeu, il y a encore quelques choses que vous voudrez peut-être savoir à l’avance. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur l’achat d’une PS5, sa configuration et plus encore.

La PS5 est sortie aux côtés de l’édition numérique PS5 en novembre 2020, au prix de 499 $ et 399 $, respectivement. Si vous n’avez pas encore pu en acheter un, soyez à l’affût des détaillants comme Amazon, Target, Walmart, Best Buy et GameStop. Les stocks vont et viennent par vagues, il serait donc judicieux de vous inscrire pour recevoir des notifications par e-mail ou par SMS sur le site Web sur lequel vous souhaitez acheter.

La PS5 est l’endroit idéal pour des exclusivités comme Spider-Man et Horizon Forbidden West. Obtenez le vôtre avant qu’ils ne se vendent. La PS5 standard dispose d’un lecteur de disque qui vous permet de lire des DVD Blue-ray 4K et d’utiliser vos jeux PS4 physiques grâce à la fonction de peignage en arrière. Cela vient à un prix plus élevé que l’édition numérique.

Moins chère que la PS5 standard mais sans lecteur de disque, la PS5 Digital Edition peut toujours offrir les meilleures exclusivités entièrement numérique. Vous ne pourrez peut-être pas jouer à des jeux physiques, mais l’avenir est de toute façon numérique. L’édition numérique PS5 dispose d’un SSD de 825 Go.

Installer une PS5

La configuration d’une PS5 est assez simple une fois que vous l’avez sortie de la boîte. Nous avons quelques guides pour vous faciliter encore plus la tâche :

En ce qui concerne l’espace physique, vous voudrez avoir un espace ouvert relativement grand pour que la PS5 s’adapte. Ses dimensions sont de 15,4 x 4,1 x 10,2 pouces, ce n’est donc pas exactement le plus petit. Heureusement, il peut se tenir debout verticalement ou s’allonger sur le côté horizontalement, vous avez donc de la place pour travailler. La PS5 ne devrait être coincée nulle part; il ne recevra pas un flux d’air décent. Je recommanderais d’avoir quelques pouces d’espace de chaque côté et au-dessus lorsque vous le placez sur votre centre de divertissement.

Transfert de données vers PS5

La PS5 vous permettra de transférer vos données depuis la PS4 avec une connexion Wi-Fi ou un disque dur externe. Étant donné que les jeux PS5 ne peuvent être joués qu’à partir du stockage SSD intégré de la console ou d’un autre SSD interne pris en charge, nous vous recommandons de conserver vos jeux PS4 sur un disque dur externe lorsque vous les jouez sur PS5 de cette façon, afin qu’ils ne prennent pas de place. La PS5 dispose d’environ 667,2 Go de stockage utilisable.

Comment transférer des jeux PS4 et enregistrer des données sur PS5

Pourquoi devriez-vous obtenir PlayStation Plus

PlayStation Plus est un service d’abonnement premium que Sony propose avec des abonnements d’un mois, de trois mois et de 12 mois. Les abonnés ont accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits, au stockage en nuage, à des offres exclusives, à l’aide du jeu sur PS5, à la collection PlayStation Plus et bien plus encore.

Game Help est une nouvelle fonctionnalité pour PlayStation Plus sur PS5 qui leur permettra d’accéder à des astuces et des guides pour des parties spécifiques des jeux. La collection PlayStation Plus est un autre nouvel avantage de la PS5 qui permet aux membres d’accéder gratuitement à une bibliothèque de titres PS4.

Mise à niveau de votre stockage PS5

Sony a conçu la PS5 pour que les utilisateurs puissent retirer les panneaux latéraux et échanger le SSD en interne. Bien que cette fonctionnalité n’ait pas été prise en charge au lancement, elle a été ajoutée dans une mise à jour du micrologiciel. Vous pouvez désormais utiliser des SSD compatibles pour mettre à niveau votre stockage, à condition qu’ils répondent aux spécifications requises par Sony. Vous pourrez également connecter des disques durs externes à l’aide d’un câble USB, mais ceux-ci ne joueront qu’aux jeux PS4.

Comment mettre à niveau votre stockage PS5 avec un SSD

Spécification

Exigences

Interface PCIe Gen4 x4 SSD M.2 NVMe Capacité 250 Go – 4 To Structure de refroidissement Dissipateur thermique (simple ou double face) Vitesse de lecture séquentielle 5 500 Mo/s ou plus Largeur de module Largeur de 22 mm Facteur de forme Type M.2 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110 Taille de douille Douille 3 (clé M) Longueur 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm Hauteur Moins de 11,25 mm Taille totale avec structure de refroidissement Moins de 110 mm (L) x 25 mm (L) x 11,25 mm (H)

Que faire lorsque le PlayStation Network est en panne

Tout comme lorsque votre connexion Internet est coupée, le PlayStation Network peut également tomber en panne. Lorsque cela se produit, vous ne pourrez probablement pas jouer à un multijoueur en ligne, accéder à vos jeux numériques ou parcourir la boutique en ligne. Habituellement, la situation est hors de votre contrôle et vous devrez attendre que Sony la résolve, mais vous pouvez prendre quelques mesures pour atténuer les problèmes potentiels.

Des jours comme Noël et la sortie de la PS5, le nombre de personnes essayant de se connecter à leurs nouvelles consoles à la fois met le système à rude épreuve et vous ne pourrez peut-être pas créer ou vous connecter à votre compte. Tout ce que vous pouvez faire lorsque cela se produit, c’est d’attendre.

