Un guide presque complet sur les pourboires pendant la période des fêtes

C’est une coutume sociale dans ce pays d’offrir des cadeaux en espèces, appelés pourboires ou pourboires, pendant la période des fêtes. Comment cette coutume est née, je n’en ai aucune idée. Et tandis que nous voyons des suggestions éditoriales dans les journaux et les magazines pendant les vacances, heureusement, il n’y a pas de règles, pas de police de pourboire.

Qu’est-ce qui fait qu’un service mérite des pourboires de la part de ses clients alors que d’autres, comme les contrôleurs d’épicerie, l’infirmière et les hygiénistes dentaires, ne sont pas inclus ? Je n’ai pas de réponse définitive, mais j’ai quelques réflexions à vous soumettre que vous pourriez trouver utiles ou non. Mon objectif est de vous faire réfléchir afin que vous puissiez développer vos directives personnelles en matière de pourboires.

Si vous ne savez pas à qui donner un pourboire, demandez-vous : puis-je me permettre de me passer de cette personne ? Par « vous permettre d’être sans », je veux dire, voulez-vous faire face à l’avenir sans les services de cette personne ?

Si vous ne pouvez pas supporter cette pensée, alors un pourboire est de mise en guise d’expression de gratitude pour le service fourni tout au long de l’année et le fait que vous dépendez fortement de cette personne.

ÉBOUEUR

Pour moi, le qualificatif qui précède élimine la personne poubelle. Je n’ai aucune idée de qui ils sont, pour être honnête. Un gros camion robotisé descend dans notre rue et ramasse les conteneurs avec un gros bras mécanique et les jette. J’apprécie beaucoup le service, mais nous n’avons pas de personne en particulier sur qui nous comptons.

COIFFEUR

C’est une autre histoire. Il faut un certain temps pour se synchroniser avec un coiffeur. Je suis là avec Mallorie. je l’apprécie; Je compte sur elle. Je n’ai pas à guider ou suggérer. Je me présente, et elle sait quoi faire. Si elle me quittait, je lui souhaiterais bonne chance, affronterais l’avenir avec un gros soupir et en trouverais un autre d’une manière ou d’une autre, mais sans en être heureux. 50 $ de pourboire.

OUVRIER DE TERRAIN

Nous avons une entreprise d’entretien paysager qui entretient notre propriété. Ils s’en sortent bien, mais je ne connais aucun des travailleurs par leur nom. Croyez-moi, si cette entreprise fait faillite, j’ai mon choix parmi une cinquantaine d’autres qui feront la même chose. Aucun conseil.

GOUVERNANTE

C’est un luxe qui est devenu une nécessité totale dans ma vie. Je trouve que ma raison vaut la peine de payer Raquel pour nettoyer ma maison. Elle est un ange. Un cadeau d’en haut. Raquel est ponctuelle, impeccable, digne de confiance et fiable. Elle a la clé de notre maison.

Si elle me quittait, je serais dévasté. Je ne pourrais pas la remplacer dans un million d’années. C’est le meilleur argent que je dépense au cours d’un mois donné.

Je prie pour sa santé et pour qu’elle vive longtemps et prospère. Je veux être sa cliente préférée, donc si jamais elle dit qu’elle ne peut nettoyer qu’une seule maison, je veux que ce soit la mienne ! 150 $ de pourboire. Volontier.

NORMES CONVENTIONNELLES

OK, maintenant que j’ai parlé de ma philosophie personnelle sur les pourboires de vacances, voici un guide de pourboires plus conventionnel de soi-disant experts. Prenez ces informations en délibéré, puis définissez vos propres directives qui correspondent à vos moyens et aux désirs de votre cœur.

POSTIER

Le service postal américain interdit aux transporteurs d’accepter des espèces. Cependant, ils peuvent accepter un article symbolique d’une valeur inférieure à 20 $, comme des biscuits ou du chocolat, par exemple. Si vous êtes très satisfait de votre service, une lettre d’appréciation au superviseur serait dans l’ordre.

BABY-SITTER

Pour une gardienne régulière dont vous dépendez et qui prodigue toujours d’excellents soins, Martha Stewart suggère un pourboire égal à deux nuits de salaire et un petit cadeau des enfants.

ÉBOUEUR

Si vous connaissez réellement la personne qui ramasse vos déchets, on me dit qu’un pourboire de 15 $ à 20 $ est d’usage. Ou un pack de six.

GOUVERNANTE

Si vous êtes satisfait du service, donnez un pourboire équivalent à une visite.

COIFFEUR

Encore une fois, si vous êtes satisfait du service – même si votre coiffeur est le propriétaire du salon – un pourboire de 15 à 20 % de la facture totale lors d’une visite typique (en plus du pourboire que vous laisseriez normalement pour votre dernière visite avant les vacances) et un petit cadeau. Si vous n’êtes pas satisfait, trouvez un nouveau coiffeur.

PERSONNEL DE PORTE

Si vous habitez dans un immeuble avec un seul portier, un pourboire de 25 $ à 100 $ est typique, plus ou moins selon l’aide que cette personne vous apporte au cours de l’année.

Un cadeau monétaire de n’importe quel montant est une façon de dire merci aux fournisseurs de services, mais ce n’est pas la seule façon. Ne sous-estimez jamais la valeur d’une note manuscrite sur une jolie papeterie de vacances. Toute expression de gratitude qui vient de votre cœur n’est jamais fausse.

Copyright 2021 Creators.com

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.