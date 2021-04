Un guide rapide pour savoir où regarder les films nominés aux Oscars 2021

El padre

Anthony Hopkins et Olivia Colman. (Courtoisie)

Avec Anthony Hopkins et Olivia Colman, ce film est la grande surprise de la saison des récompenses. Les acteurs interprètent une histoire entre un père et sa fille, où il refuse d’avoir un soignant quand elle lui dit qu’elle doit déménager. Ainsi, les temps de l’histoire commenceront à changer à un tel degré que le spectateur doute de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas. C’est aussi une histoire d’amour, de compassion et de souvenirs qui, en fin de compte, sont tout ce que nous avons.

Le Père est nominé pour le meilleur film en plus de Anthony et Olivia sont nominés dans leurs catégories respectives. Vraiment l’une des meilleures performances de la carrière de Hopkins.

Disponible dans les salles des cinémas Cinépolis.

Son du métal

(IMDb)

Vous serez soulagé de savoir que ce film de premier ordre est disponible sur Amazon Prime Video. Riz Ahmed est nominé pour le meilleur acteur pour son interprétation d’un batteur de heavy metal qui commence à perdre votre vie quand vous perdez votre audition. Le niveau de volume de la musique a remplacé la dépendance de Ruben à l’héroïne. Désespéré de retrouver sa vie et sa relation, il doit trouver un moyen de sauver son oreille ou simplement vivre avec.

Disponible sur Amazon Prime Video.