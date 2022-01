Un guide visuel pour les images de profil NFT [Infographic]

Selon la personne à qui vous demandez, les NFT sont soit la première étape vers la prochaine étape de connexion numérique dans le métaverse, soit une imposture totale et un gaspillage d’argent, avec peu de valeur immédiate ou à plus long terme.

Personnellement, je pencherais davantage pour ce dernier, surtout compte tenu du précédent que nous avons sur la façon dont les gens utilisent réellement les avatars numériques dans les environnements en ligne actuels. Une partie du concept plus large des NFT, qui sont principalement axés sur les images de profil pour les profils de médias sociaux (PFP) à l’heure actuelle, est que ces représentations de personnages uniques seront éventuellement disponibles pour une utilisation en tant que skins 3D pour tout le corps dans le métaverse théorique, en expansion leur valeur au-delà des images statiques. Mais en réalité, dans les mondes de jeux 3D existants comme Roblox et Fortnite, où les gens peuvent déjà acheter leurs propres skins de personnage, avoir un look unique ou individuel n’est pas le plus important.

Les skins les plus vendus sur Fortnite, par exemple, ne sont pas les plus uniques, ce sont ceux qui ont l’air les plus cool ou qui représentent quelque chose sur les affiliations réelles de chaque joueur. Les skins de l’équipe NFL de Fortnite, par exemple, qui sont un maillot de base de la NFL sur un personnage portant un casque de football, ont été achetés plus de 3 millions de fois par les joueurs, devenant l’un des skins les plus populaires de tous les temps, tandis que sur Roblox, ses vêtements virtuels de marque Adidas a été un gros vendeur.

Sur cette base, il est probablement prudent de supposer que, lorsque le métaverse sera développé, il est probable que les utilisateurs chercheront à créer des représentations virtuelles d’eux-mêmes selon des lignes et des tendances similaires, c’est pourquoi des projets comme Ready Player Me devraient avoir plus d’impact. que Bored Apes ou des personnages pixelisés. Le nouvel objectif « Avatar » de Snapchat offre également probablement une fenêtre plus réaliste sur ce vers quoi les gens graviteront sur ce front.

Mais les NFT, du moins en ce moment, sont extrêmement populaires, et avec autant de personnes qui changent leurs images de profil en PFP, cela vaut au moins la peine de comprendre la tendance et pourquoi les gens sont si enthousiastes à l’idée de soutenir le numérique. artistes et construire une communauté autour de ces projets.

Peut-être qu’ils décollent, peut-être qu’ils tombent à plat. Le temps nous le dira, mais pour vous donner un aperçu, l’équipe de Visual Capitalist a préparé cet aperçu.