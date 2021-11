Un guitariste à la réflexion rapide évite le détournement de voiture à Las Vegas en utilisant «Jedi Mind Trick»

COMTÉ DE CLARK, NV. (LE DÉCOMPTE) – Baron, le guitariste anonyme du groupe de heavy rock, MindFilter, a évité un détournement de voiture potentiellement mortel à Las Vegas en prononçant quelques mots forts et bien placés.

Selon le musicien, il sortait de son véhicule dans un parking souterrain de Las Vegas lorsqu’il a été confronté à un dangereux criminel cherchant apparemment à commettre un détournement de voiture.

«Je venais de sortir de ma voiture quand une camionnette blanche est apparue de nulle part. Le chauffeur a claqué la camionnette dans le parc alors qu’elle roulait encore et a sauté à environ 10 pieds de moi. C’était intense parce que j’étais garé dans un parking souterrain et le mec m’empêchait de fuir. Pensez kill-zone ! [A situation where there is no clear retreat.] C’était comme une micro-impasse.

C’est à ce moment-là qu’il a commencé à marcher vers moi d’un air menaçant. C’est à ce moment-là que j’ai crié, ‘Remontez dans votre véhicule !’ Cela l’arrêta net dans son élan, mais maintenant il se tenait juste là à me fixer les poings fermés. C’est à ce moment-là que j’ai dit « écoutez, je ne suis pas en service, mais je pourrais être de service très rapidement si vous le souhaitez ». Je suppose que le truc de l’esprit Jedi a fonctionné parce que le mec a juste grimacé, a sauté dans son [stolen] fourgon et s’est envolé », explique Baron à propos de l’incident déchirant.