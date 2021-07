Un gymnaste olympique a rendu hommage à Black Lives Matter à Tokyo

La gymnaste costaricienne Luciana Alvarado a terminé dimanche sa routine olympique au sol en rendant hommage au mouvement Black Lives Matter. La gymnaste de 18 ans est tombée sur un genou et a levé le poing en l’air, un moment qu’elle aurait elle-même chorégraphié.

Luciana, la première gymnaste costaricienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, voulait utiliser sa routine pour envoyer un message sur l’importance de l’égalité pour tous. Elle a déclaré à l’Associated Press que la routine avait été chorégraphiée pour défendre le traitement de tout le monde avec respect et dignité. “Parce que nous sommes tous pareils”, a-t-elle déclaré à l’AP. “Nous sommes tous beaux et incroyables.”

Le Comité international olympique a annoncé en avril qu’il interdisait toute manifestation aux Jeux. Dans un communiqué, le CIO a déclaré que la règle “fournit un cadre pour protéger la neutralité du sport et des Jeux Olympiques”. La règle interdit les installations commerciales et les panneaux publicitaires sur les sites olympiques ainsi que tout type de “manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale”, selon un communiqué publié sur le site Internet des Jeux olympiques.

Selon USA Today, les manifestations incluent « l’affichage de tout message politique, y compris des pancartes ou des brassards » et « des gestes de nature politique », tels que l’agenouillement de Luciana. La règle stipule également que les protestations et les manifestations sont interdites sur les terrains de jeu, dans le village olympique, lors des cérémonies de remise des médailles et lors d’autres cérémonies officielles. Mais selon l’AP, inclure la protestation dans la routine artistique de Luciana est “peu susceptible de déclencher des répercussions”.

Dans une interview avec Gymcastic, Luciana a déclaré qu’elle pensait que c’était la bonne chose à faire. “Mon cousin et moi, nous le faisons tous les deux dans nos routines”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai l’impression que si tu fais quelque chose qui rassemble tout le monde, tu sais, et tu vois ça ici, comme ‘Oui, tu es l’un des miens, tu comprends les choses.'”

Luciana a marqué un 12 166 sur sa routine au sol, que vous pouvez regarder en entier ici. Bien qu’elle ne se soit malheureusement pas qualifiée pour les finales, sa routine restera dans les mémoires.

