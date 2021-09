Un Halo Crossover avec Mahjong et Solitaire est maintenant disponible, car pourquoi pas

Si vous avez toujours voulu un peu plus de saveur Master Chief avec vos jeux de Mahjong ou de Solitaire, Microsoft a de bonnes nouvelles pour vous. Les thèmes Halo sont désormais disponibles pour les versions Microsoft des deux jeux.

Les thèmes sont gratuits pour tous les joueurs et ont été conçus par le développeur Halo 343 Industries. Pour Solitaire, qui est sur PC et mobile, les cartes font l’objet d’une refonte, toutes les cartes de visage affichant désormais des personnages Halo au lieu des normaux Jack, Queen et King. Les gemmes de Mahjong, qui n’est disponible que sur mobile, sont modifiées pour ressembler aux médailles multijoueurs de Halo.

Cela peut sembler étrange pour Microsoft de cibler ses jeux occasionnels comme celui-ci, mais Solitaire et Mahjong sont extrêmement populaires. Solitaire en particulier est comiquement énorme : lors de la célébration du 20e anniversaire de Microsoft Solitaire l’année dernière, la société a annoncé que plus de 35 millions de personnes y jouent encore chaque mois. Beaucoup de ces personnes ne jouent probablement pas encore à beaucoup d’autres jeux Microsoft, bien qu’elles soient déjà connectées à l’écosystème Xbox. En conséquence, c’est un grand bassin de personnes à qui commercialiser les exclusivités de Microsoft – et ces thèmes sont un moyen simple de sensibiliser.

Halo Infinite devrait être lancé le 8 décembre sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, et il y a un certain nombre d’autres promotions avant sa sortie. Par exemple, vous pouvez obtenir le double d’XP pour son mode multijoueur gratuit en mangeant des Pringles et des Pop-Tarts, et il y a apparemment des boissons énergisantes Monster sur le thème de Halo en route. La prochaine version bêta de Halo Infinite débutera le 24 septembre. N’oubliez pas de consulter notre guide sur la façon de vous inscrire à la version bêta de Halo Infinite.

