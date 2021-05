Un Hamilton magistral prévaut à Barcelone

05/09/2021

À 17:11 CEST

Résultat spectaculaire au GP d’Espagne, dans lequel Lewis Hamilton et Max Verstappen ils ont eu un duel spectaculaire du premier au dernier tour. L’Anglais, qui a vu son portefeuille volé au premier tour, a remporté sa troisième victoire de la saison, la 98e de sa carrière sportive et a confirmé la direction du championnat.

Hamilton, qui a réalisé hier sa centième pole position, a remporté sa sixième victoire à Barcelone, les cinq dernières années d’un coup, et Max Verstappen, qui en 2016 a remporté sa première victoire en Formule 1 ici, a vu comment il a finalement été surclassé par la stratégie adoptée par Mercedes, qui a fait deux arrêts pour un seul lui. Après une carrière à la poursuite de Red Bull, il l’a dépassé à six tours de la fin.

DÉPART SPECTACULAIRE

Un Verstappen spectaculaire a de nouveau battu Hamilton au départ. Le Néerlandais est allé pour tout quand les feux se sont éteints, très agressif et l’Anglais a dû lever le pied car ils étaient très proches de se toucher en fin de ligne droite. Il a commencé une autre carrière pour Lewis, sur le contrecoup, et Max a eu une occasion en or de remporter la deuxième victoire de la saison après Imola.

Hamilton a eu une autre chance au tour 11, qui a été un moment fort après le déploiement de la voiture de sécurité à 9 pour évacuer la voiture de Tsunoda, qui s’était arrêtée au virage 10. Verstappen, cependant, a très bien géré la situation et a tiré à droite. moment de ne pas laisser le choix à la Mercedes. Leclerc, qui avait remporté la place à Bottas au départ, a également pu conserver la troisième place.

LA DANSE DES BOÎTES

À partir du 22e tour, la danse du premier arrêt aux stands commence. Carlos Sainz a remporté la place à Esteban Ocon, tandis que la course change le décor après que Verstappen ait laissé deux secondes à son arrêt au 24e tour et laissé la tête à un Hamilton qui a prolongé le premier arrêt pour quatre tours supplémentaires. L’Anglais n’a pas pu surprendre le Néerlandais, mais Bottas l’a fait avec Leclerc, grimpant à la troisième place.

Verstappen a repris la tête lorsque Hamilton s’est opposé et l’Anglais a rapidement emboîté le pas. La course était ouverte et la dégradation des pneus allait être cruciale. Lewis, qui a vu qu’il ne pouvait pas passer, a fait un deuxième arrêt au 42e tour et est tombé en troisième position, derrière Bottas. Là, il a entamé une remontée spectaculaire qui l’a conduit à doubler d’abord Bottas, à qui il a été ordonné de le laisser passer, et à doubler Verstappen six tours, qui était resté avec les pneus sur la toile.

BONNE CHANCE

Carlos Sainz, qui était sixième sur la grille, a perdu deux positions dans le premier tour et est tombé derrière Esteban Ocon, qui était un bouchon pour lui. Ces deux places ont conditionné toute sa carrière, dans laquelle il a toujours rencontré le trafic et a terminé septième dans le sillage de la McLaren de Daniel Ricciardo. Charles Leclerc, son coéquipier, a terminé quatrième, suivi de Pérez. Fernando Alonso, pour sa part, il a conservé la dixième place au départ, mais sa carrière a été conditionnée par la décision de ne faire qu’un arrêt. L’Espagnol, qui a passé toute la course dans les points, a vu comment il est revenu à la fin et quand Alpine a réagi, il n’avait pas le choix.

Le prochain rendez-vous du calendrier, le GP de Monaco, aura lieu dans deux semaines, du 20 au 23 mai, avec Lewis Hamilton en tête du championnat et Max Verstappen deuxième, à 14 points de retard.

Voici comment se déroule la Coupe du monde (4 sur 23)

1. L. HAMILTON (GBR) 94 points

2. M. VERSTAPPEN (NED) 80

3. V. BOTTAS (FIN) 47

4. L. NORRIS (GBR) 41

5. C. LECLERC (MON) 40

6. S. PEREZ (MEX) 32

7. D. RICCIARDO (AUS) 24

8.C. SAINZ (ESP) 20

9.E. OCON (FRA) 10

10.P. GASLY (FRA) 8

11.L. POUSSÉE (CAN) 5

12.F. ALONSO (ESP) 5

13.Y. TSUNODA (JPN) 2

14.K. RAIKKONEN (FIN) 0

15.A. GIOVINAZZI (ITA) 0 –

16.S. VETTEL (ALE) 0

17.G. RUSSELL (GBR) 0

18.M. SCHUMACHER (ALE) 0

19.N. MAZEPIN (RUS) 0

20.N. LATIFI (PEUT) 0

Équipement:

Mercedes 141 points Red Bull 112 McLaren 65 Ferrari 60 Alpine 15