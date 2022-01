Un handicapeur politique prédit une vague rouge de 2022 qui ramènera House au GOP

Ne pariez pas contre la vague rouge, prédit un handicapeur politique de premier plan pour 2022.

Le rapport politique Cook prévoit que les républicains ont un avantage à reprendre la majorité à la Chambre des représentants lors des prochaines élections de mi-mandat. Le GOP n’a besoin que de cinq sièges pour reprendre le contrôle de la chambre basse, le parti exprimant son optimisme quant à ses chances.

Le changement de cotes publié jeudi montre que le 6e de l’Arizona, le 7e du New Jersey et le 15e districts du Congrès du Texas – qui sont tous détenus par des démocrates – sont passés dans la catégorie « tendance républicaine ». Pendant ce temps, le 2e arrondissement de l’Arizona et le 10e arrondissement du Michigan entrent dans la catégorie « probablement républicain ».

Et avec les lignes du Congrès récemment redessinées, deux sièges bleus auparavant sûrs – les 6e et 7e districts du Congrès de Géorgie en Caroline du Nord – ont été déplacés vers des positions républicaines sûres.

En plus des grands malheurs bleus, dans la catégorie « rejeter », les démocrates disposent actuellement de huit sièges, contrairement aux six sièges des républicains.

Cook L’analyste politique Dave Wasserman a noté que les choses sont encore précoces et que les cartes finales n’ont pas été finalisées, ce qui pourrait potentiellement changer le paysage.

« Encore un long chemin à parcourir, mais les républicains sont clairement les favoris pour le contrôle », a tweeté Cook.

« Trois mises en garde importantes : – 19 États ne sont toujours pas inclus dans ce tableau car ils n’ont pas finalisé les lignes – Certains États inclus, comme NC/OH, pourraient toujours être invalidés/modifiés par les tribunaux – ce tableau ne montre pas deux « tours en toute sécurité » de Dem à GOP : #GA06 & #NC07″, a-t-il ajouté.

Historiquement, le parti qui contrôle la Maison Blanche et les deux chambres a perdu des sièges aux prochaines élections.

Le National Republican Congressional Committee, le bras de campagne de la Chambre GOP, a répertorié 70 districts qu’ils considèrent comme des ramassages potentiels.