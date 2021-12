Un hasard dévoile une mosaïque romaine d’il y a deux millénaires utilisée comme table basse depuis 50 ans | Vie

L’histoire ressemble à quelque chose d’un roman, mais elle est complètement réelle. Des nazis, des pillards, l’empereur Caligula et une coïncidence qui a tout déclenché apparaissent.

Notre histoire commence en 2013, à New York. L’architecte italien Dario del BufaloExpert en pierres anciennes, il est venu en ville pour donner une conférence et signer son livre Porphyre.

Au milieu de la séance de dédicace, il a ouvert le livre susmentionné pour le dédier à un fan, et par coïncidence Il montra la page où apparaissait une mosaïque romaine. Un jeune homme dans la file d’attente a dit à une femme plus âgée : « Regardez Helen, c’est votre mosaïque. » « Oui, c’est le mien, » répondit-elle.

Del Bufalo entendit ces mots et fut intrigué : cette mosaïque avait disparu il y a des décennies. Comme le raconte Dornob, il décida de suivre le jeune homme dans une galerie d’art qui appartenait à la femme plus âgée, une marchande d’art nommée Hélène Fioratti.

Là, il a trouvé la mosaïque … qui avait servi de table basse pendant 50 ans.

Helen Fioratti a affirmé qu’il s’agissait d’un « achat innocent » lors d’une vente aux enchères par un marchand spécialisé dans les œuvres d’art volées par les nazis dans les années 1960.

Lorsqu’il l’a acheté, il l’a mis sur un piédestal et l’a utilisé comme table basse pendant un demi-siècle.

La table s’est avérée une mosaïque romaine du 1er siècle qui appartenait à l’un des deux grandes péniches pour les fêtes et les orgies que l’empereur Caligula avait ancré dans le lac Nemi.

Lorsque l’empereur a été assassiné, les bateaux ont coulé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mussolini a asséché le lac et le contenu des barges et autres trésors a été emmené dans un musée.

Mais pendant la guerre le musée a été détruit, et les grandes péniches et tout leur contenu ont été perdus.

La mosaïque volée n’a aucun signe d’explosion ou d’incendie, alors sûrement a été volé lors du transfert au musée, et a fini comme table de chevet à New York.

Dario del Bufalo n’a eu d’autre choix que d’informer les autorités nord-américaines, qui Ils ont rendu la mosaïque en Italie et elle est maintenant exposée au Musée des navires romains.

Helen Fioratti n’a pas été accusée d’avoir acheté la mosaïque, et bien qu’elle continue de croire qu’elle en est la propriétaire légitime, elle n’a pas fait appel pour son retour en Italie.

Une histoire de film, avec une fin heureuse : un demi-siècle plus tard, La mosaïque de Caligula retourne à l’endroit où elle avait été pillée.