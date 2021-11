Un haut démocrate de New York affirme que les pompiers perdent leur emploi au cours des mandats Vaxx parce qu’ils sont égoïstes

Le principal conseiller démocrate de la ville de New York, Mark Levine, a affirmé lundi que les plus de 2 000 pompiers qui ont choisi de prendre des congés de maladie au cours de la semaine dernière pour protester contre la date limite imposée par le gouvernement de la ville pour le vaccin COVID du 1er novembre sont égoïstes.

« Soyons clairs : les casernes de pompiers sont fermées pas à cause du mandat. Ils sont fermés à cause de personnes qui refusent de se protéger, de protéger leurs familles, leurs collègues et le public en obtenant un vaccin sûr et efficace », a tweeté Levine lundi.

Soyons clairs : les casernes de pompiers sont fermées non pas à cause du mandat. Ils sont fermés à cause de personnes qui refusent de se protéger, de protéger leurs familles, leurs collègues et le public en se faisant vacciner de manière sûre et efficace. https://t.co/t5ksODmp12 – Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) 30 octobre 2021

La réponse de Levine a été ridiculisée comme ridicule après que plusieurs utilisateurs aient souligné que les pompiers qui ont travaillé tout au long de la pandémie et qui ont mis leur vie en danger pour les autres au quotidien sont loin des personnes égoïstes que le conseiller démocrate a fait d’eux.

Oui, oui, c’est bien les gens qui courent dans des immeubles en feu pour en sauver d’autres qui sont égoïstes. Bonne prise ici, gars qui a dit aux gens au début de 2020 de faire la fête à Chinatown parce que COVID était un canular raciste. https://t.co/xeMERvbAM6 – Sean Davis (@seanmdav) 1er novembre 2021

Ils ont risqué leur vie pendant toute la pandémie. Beaucoup d’entre eux ont contracté COVID dans le processus. L’audace de la Ville de leur mettre ça après leur service est inimaginable. – Bethany S. Mandel (@bethanyshondark) 31 octobre 2021

Oui, les gars qui tombent régulièrement sur des bâtiments en feu ne se soucient pas du bien-être des autres. Allez avec ça. https://t.co/fVkrex3a1g – Mark Hemingway (@Heminator) 1er novembre 2021

Ok – donc les gens qui mettent leur vie en danger tous les jours pour les autres sont les méchants ici pour vouloir choisir pour eux-mêmes sans mandat… Compris. #HealthcareFreedom https://t.co/0lUBbZ5ZeO – Chip Roy (@chiproytx) 1er novembre 2021

Ahh oui, les vrais problèmes sont ces gens égocentriques qui mettent leur vie en danger chaque jour, y compris le pire de la pandémie, pour tirer sans discernement les gens des voitures et des bâtiments en feu. Ces salauds égoïstes. https://t.co/Hg0E82eljt – Kylee Zempel (@kyleezempel) 1er novembre 2021

Le commissaire aux incendies de New York a également reproché aux pompiers – qui risquaient de perdre leur emploi lundi en raison de la date limite imminente de tir de COVID-19 de la ville – d’avoir laissé les quelque 9 000 autres pompiers du réseau de la ville pour doter toutes les casernes de pompiers, qui sont au risque de fermer.

« Les faux congés de maladie irresponsables de certains de nos membres créent un danger pour les New-Yorkais et leurs collègues pompiers », a déclaré le commissaire aux incendies, Daniel A. Nigro, dans une déclaration au New York Times.

« Il a attribué la hausse des congés de maladie à » la colère contre le mandat du vaccin « », a noté le Times.

Des centaines de pompiers se sont rassemblés vendredi devant le manoir du maire Bill de Blasio pour protester contre la coercition vaccinale de la ville et attirer l’attention sur la crise potentielle de personnel à laquelle le FDNY pourrait être confronté s’il donne suite à la mise en congé sans solde des pompiers.

Dimanche, 23 000 employés du gouvernement de New York dans plusieurs départements tels que les forces de l’ordre, l’assainissement et la correction défiaient toujours le mandat de vaccination de la ville.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.