Un haut officier de la marine américaine déclare que les aumôniers de la marine bloquent les demandes d’exemption de vaccins religieux 10z viral

DOSSIER NATIONAL s’est entretenu avec un officier de la marine de haut rang en service actif qui a révélé que les aumôniers de la marine américaine du programme de gauche des aumôniers de la marine bloquent activement les demandes d’exemption religieuse des marins pour les vaccins controversés contre le COVID-19. Les aumôniers sont censés servir en tant que ministres religieux militaires, mais le système d’aumônerie est devenu de plus en plus à gauche. Le régime de Joe Biden a imposé un mandat de vaccination à l’armée américaine, et le temps presse pour que les militaires américains en service actif tentent d’obtenir des exemptions du mandat de vaccination. Mais Documents de la marine américaine obtenu par le DOSSIER NATIONAL montrent que les aumôniers doivent approuver les demandes d’exemption religieuse qui peuvent être révoquées en cas de maladie présumée, des conseils alternatifs sont fournis pour décourager les marins de suivre le processus, et une cour martiale et d’autres mesures disciplinaires sont menacées contre les marins dont les demandes d’exemption religieuse sont refusées. L’officier de haut rang a décrit l’option d’exemption religieuse de la Marine comme un « service du bout des lèvres » aux constitutionnalistes.

L’officier de marine a déclaré à NATIONAL FILE: «Je poursuis activement une exemption religieuse du jab COVID. J’ai fait mon entretien préliminaire avec un aumônier, et il m’a dit qu’au cours des 3 dernières années, la Marine n’avait autorisé qu’un seul marin exempté de vaccin dans l’ensemble de la Marine à des fins religieuses, et c’était l’aumônier avec lequel j’interviewais. 1 seule personne ! Tout le reste a été refusé.

« Aucune raison précise donnée, juste à cause de la mission. Il a dit que d’après l’aperçu qui lui a été donné, la Marine dit essentiellement qu’elle a la capacité d’accorder une exemption religieuse en guise de discours pour apaiser les croyants et les adeptes constitutionnels ! Comme c’est ridicule ! Il n’y a vraiment aucune intention d’autoriser des exemptions COVID! Ils ne font que diffuser l’illusion que des exemptions existent ! Un peu comme l’illusion que les vaccins guériront la pandémie. Ils parlent de désobéir aux ordres directs et à la NJP (punition non judiciaire) si cela n’est pas fait dans les 2 prochaines semaines ! Pourquoi la précipitation ? »

Le DOCUMENT DE LA MARINE 1 du 15 août 2020 est intitulé « EXEMPTIONS DE VACCINATION POUR LES CROYANCES RELIGIEUSES ». Le document indique qu’un commandant peut suspendre une exemption religieuse “si nécessaire en raison d’une menace imminente pour la santé ou la sécurité”.

Les aumôniers doivent approuver les demandes d’exemption religieuse : « Contenu de l’approbation du commandant. Conformément à la référence (b), les bureaux de pays doivent approuver chaque demande d’accommodement religieux par le biais d’une dispense des exigences de vaccination. Le contenu de l’avenant doit comprendre : a. Une approbation d’un aumônier militaire conformément à la référence (d), b. Une recommandation d’approuver ou de désapprouver la demande, c. Des informations pertinentes concernant les politiques opérationnelles ou régionales applicables, d. Effet négatif (le cas échéant) sur l’accomplissement de la mission (c.-à-d. état de préparation militaire, cohésion de l’unité, bon ordre, discipline, santé et sécurité), e. Le nombre de membres du service dans le commandement qui ont bénéficié d’une exemption similaire à des fins non religieuses… »

Les marins qui veulent les exemptions religieuses doivent subir un « conseil aux candidats » qui les entraîne sur « le risque supplémentaire pour la santé en cas d’exposition à une maladie contre laquelle le candidat ne sera pas protégé par un médecin militaire qui informe le militaire de la maladie concernée, et les avantages et les risques du vaccin ; » et « La possibilité que le demandeur soit détenu pendant un voyage à travers les frontières internationales en raison de réglementations sanitaires internationales » et « La possibilité que les personnes bénéficiant de telles exemptions puissent voir leurs dérogations révoquées s’ils courent un risque imminent de maladie (par exemple, exposition à l’anthrax, rougeole, choléra, etc.) ou en raison des réglementations sanitaires internationales.

La Marine indique également clairement que «les commandants peuvent, sans approbation préalable, révoquer la dispense de vaccination autorisée d’un membre du service en cas de risque imminent de maladie dû à une exposition ou à la suite de réglementations sanitaires internationales liées à un voyage à l’étranger».

Bien sûr, la Marine menace de sévères sanctions, y compris une cour martiale, contre les résistants aux vaccins qui se voient refuser leur demande.

Voici le format que les demandeurs d’exemption religieuse doivent utiliser : « Je demande une dispense de (préciser le type) de vaccination. Je déclare par la présente que ma demande est fondée sur (objection religieuse à la vaccination ou autres raisons spécifiquement décrites). Je reconnais avoir reçu les conseils suivants : 1. Le fait de ne pas me faire vacciner pose un risque supplémentaire pour ma santé en cas d’exposition à la maladie. 2. En cas de voyage à l’étranger, je peux être détenu lors d’un voyage à travers les frontières étrangères en raison des réglementations sanitaires internationales. 3. Si elle est accordée, une dérogation peut être révoquée par mon commandant si je suis à risque imminent de maladie ou en raison des réglementations sanitaires internationales. 4. Si mes tâches changent, je devrai peut-être acheminer une nouvelle demande. 5. Si je suis à mon changement de poste permanent pendant que ma renonciation est en vigueur, je pourrais avoir besoin d’acheminer une nouvelle demande si mes tâches changent, ma région géographique m’expose à la maladie susmentionnée, ou d’autres facteurs existent qui pourraient me mettre à risque imminent de maladie.

NAVY DOCUMENT 2 provient du Department of the Navy, Chief of Naval Personnel à Arlington, Virginie, et est daté du 16 mars 2020. La ligne d’objet est « NORMES ET PROCÉDURES GOUVERNANT L’ACCUEIL DES PRATIQUES RELIGIEUSES »

Le document précise : « Chef adjoint des opérations navales (effectifs, personnel, formation et éducation) (CNO N1). Le CNO N1 est chargé de superviser cette politique d’accommodement religieux et examinera et agira sur les demandes d’accommodement religieux qui nécessitent une dérogation à la politique du Département de la Marine (DON) et sont acheminées au CNO N1 pour approbation, comme indiqué dans les tableaux 1 et 2 »

La Marine s’assure de dire « De nombreuses pratiques religieuses ne nécessitent pas d’exception à la politique de la Marine et peuvent être adaptées au niveau du commandement. »

« Actions administratives et disciplinaires a. Conformément à la référence (a), les membres du service soumettant des demandes d’accommodements religieux se conformeront à la politique, à la pratique ou au devoir dont ils demandent un accommodement, à moins que ou jusqu’à ce que la demande soit approuvée. b. Les militaires dont les dérogations ont été désapprouvées, ou ceux qui refusent de se faire vacciner sans dérogations approuvées, peuvent faire l’objet de mesures administratives et/ou disciplinaires, jugées appropriées par les commandants, pour violation d’un ordre légal. c. Les actions comprennent : (1) des conseils formels et des avertissements enregistrés sur NAVPERS 1070/613, (2) une sanction non judiciaire, (3) une cour martiale ou (4) un traitement en vue d’une séparation administrative. ré. Voir MILPERSMAN 1910-120, 1910-142, 1910 164 et 1910-402 pour des conseils sur les séparations des enrôlés. Voir la référence (d) pour les séparations d’officiers »