Un hedge fund pour réduire la volatilité sur BTC et ETH

Un hedge fund se lance deux fonds qui permettent aux gens de prendre position sur le bitcoin (BTC) et l’ethereum (ETH) avec moins de risque en raison de la volatilité.

C’est ce que révèle Bloomberg, qui rapporte que la société qui les a lancés, Gestion d’actifs cambriens, a réussi à réduire la volatilité à la baisse des jetons numériques de plus de 70 % par rapport à la simple ouverture de positions passives longues.

Un nouveau produit sur BTC et ETH par hedge fund Gestion d’actifs cambriens

Le modèle sur lequel repose la gestion de ces fonds augmente et diminue l’exposition en fonction des signaux du marché tels que le prix et le volume.

Les nouveaux fonds sur BTC et ETH sera lancé le mois prochain, la société ayant précédemment lancé son fonds spéculatif phare, qui négocie environ 50 actifs numériques à effet de levier et a rapporté 76% cette année en août.

Cambrian Asset Management réalise un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars, est basée en Californie et propose des échanges pour ceux qui veulent construire des positions dans les crypto-monnaies.

Les deux nouveaux fonds factureront des frais de gestion de 4%, soit environ le double de ceux du plus célèbre Grayscale Bitcoin Trust, mais ce sont les deux premiers produits gérés de leur genre pour ce secteur.

Président de Cambrian, Tony Fenner-Leitao, mentionné:

« C’est pour les investisseurs qui veulent avoir beaucoup plus qu’une approche passive, veulent avoir une approche active, sont conscients des inconvénients et sont prêts à payer des frais plus élevés ».

L’avantage d’un fonds passif est que la volatilité à la hausse se reflète positivement, mais la volatilité à la baisse se reflète négativement.

Un fonds géré activement qui parvient à réduire l’impact de la volatilité à la baisse peut augmenter les rendements simplement en limitant les pertes inévitables générées dans de tels cas.

Les investissements en crypto-monnaie se tournent vers les fonds

La différence est que, si un fonds actif est bien géré, il rapportera plus qu’un fonds passif, même s’il comporte évidemment plus de risques selon la façon dont il est géré.

Des investisseurs plus averses au risque et ont des objectifs de bénéfices plus élevés peuvent préférer un fonds géré activement à un fonds passif, même si cela implique des frais de gestion plus élevés.

Le fait que les coûts de gestion soient deux fois plus élevés peut finalement s’avérer pleinement justifié si les rendements sont effectivement plus élevés, notamment parce que 4% n’est pas un pourcentage si élevé qu’il les rongera, étant donné que dans le secteur de la cryptographie, il n’est pas rare que des rendements bien plus élevés soient générés.

Reste à savoir combien d’investisseurs seront intéressés à risquer davantage en s’appuyant sur un intermédiaire.