Un héros bien-aimé de Marvel décédé dit qu’il pourrait être de retour dans de futurs films

La série télévisée Loki qui vient de se terminer a aidé Marvel à expliquer ses plans MCU pour le futur proche. Rien n’est sur la table à ce stade. Tout peut arriver dans les futurs films et émissions de télévision. Marvel peut refondre les rôles et tout expliquer avec le multivers. Il peut faire revivre un Avenger bien-aimé qui est mort héroïquement à l’écran, et le multivers s’occupera de tout. Marvel a déjà relancé Iron Man avec What If…?, une émission télévisée qui livrera diverses histoires MCU à partir de chronologies alternatives. C’est après avoir ramené Loki (Tom Hiddleston) pour l’émission télévisée. Dans cet esprit, nous ne sommes pas surpris d’apprendre qu’une star du MCU qui est également décédée héroïquement dans le MCU pense que son personnage n’est peut-être pas aussi mort que les fans le croient. C’est Heimdall, l’un des Asgardiens que nous n’avons pas vu assez dans les précédents films Marvel.

Heimdall (Idris Elba) a toujours été l’un des personnages MCU les plus puissants que nous aurions aimé voir plus. Marvel n’a pas fait bon usage de Heimdall jusqu’à Thor: Ragnarok. Ensuite, Heimdall a obtenu une sortie héroïque dans Infinity War. Thanos a tué l’Asgardien juste au moment où il renvoyait Hulk (Mark Ruffalo) sur Terre.

Nous ne nous attendions pas à voir les Avengers ressusciter Heimdall dans Endgame. Il est mort avant le snap, donc Hulk n’a pas pu le renvoyer. La même chose s’est produite avec Loki et Gamora (Zoe Saldana). Mais nous avons des variantes de ces deux grands personnages. On s’est retrouvé avec la TVA à Loki. Et Gamora alternatif apparaîtra sûrement dans Guardians of the Galaxy Vol. 3.

La Suicide Squad a montré à Marvel ce que Idris Elba peut faire

The Suicide Squad vient de sortir en salles et sur HBO Max pour faire l’éloge des critiques. James Gunn a « corrigé » cette propriété de DC, nous faisant tous oublier la tentative précédente de créer une Task Force X.

Elba, jouant Bloodsport dans le film, est le leader de l’équipe. Et Gunn nous a montré ce qu’Elbe peut vraiment faire dans un film de super-héros. Marvel Heimdall pratiquement en zone d’amis dans le MCU, rendant un très mauvais service au personnage et à l’acteur qui le joue. C’est pourquoi les scènes d’action de Heimdall sont pâles par rapport à Bloodsport. Ce dernier était un protagoniste de Suicide Squad plutôt qu’un personnage qui soutient les héros principaux.

Il y a quelques jours, Elba avait suggéré dans une interview que Heimdall n’était pas aussi mort qu’on pourrait le penser. Et, en effet, des rapports plus tôt cette année ont montré qu’Elba était en Australie à peu près au moment où Marvel a tourné Thor: Love and Thunder dans la région.

Heimdall reviendra-t-il dans les futurs films Marvel ?

On ne sait pas pourquoi Elba serait là à moins que nous ne soyons prêts pour un grand camée Heimdall. Là encore, même si nous revoyons Heimdall, cela pourrait être dans une scène de flashback. Il pourrait toujours être mort dans la chronologie principale du MCU.

Idris Elba a laissé entendre que Heimdall reviendrait au MCU ! « … alors tout est possible. Je pense que Heimdall est un personnage incroyable et qu’il existe toujours. Idris a été vu plusieurs fois avec le casting de Thor: Love and Thunder pendant le tournage a eu lieu à Sydney (via @etnow) pic.twitter.com/NYuOSxvr8X – Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) 8 août 2021

Mais l’acteur a de nouveau suggéré que Heimdall puisse réapparaître dans les futurs films Marvel. Voici ce qu’il a dit à ETNow:

Je pense que les contraintes du genre d’univers de super-héros sont inexistantes, donc tout est possible. Je pense que Heimdall est un personnage incroyable et qu’il existe toujours.

Elbe a raison. Il pourrait y avoir un nombre infini de Heimdalls dans le multivers que les films Marvel sont sur le point d’explorer. Mais on ne sait pas si nous en rencontrerons un.

Si nous le faisons, il y a une chose qui serait intéressante à explorer, d’autant plus que nous avons une variante de Loki que nous aimons absolument. Heimdall pourrait être le genre de super-héros Marvel qui voit tout en jeu dans la chronologie, tout comme TVA et Kang (Jonathan Majors).

