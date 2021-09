Un héros culte contacte Celtic pour remplacer McKay, il a remporté un triplé à Paradise

in

Un candidat choc serait entré dans la course pour remplacer Dominic McKay au Celtic.

Après seulement 72 jours en poste, McKay a quitté son poste de directeur général de Celtic pour des raisons personnelles plus tôt ce mois-ci.

Maintenant, les Hoops ont la tâche peu enviable de le remplacer, ayant déjà travaillé si dur pour remplacer la figure de longue date Peter Lawwell.

Et un certain Ramon Vega est apparemment féru du rôle.

Selon The Scottish Sun, Vega, qui a remporté un triplé au Celtic sous Martin O’Neill il y a 20 ans, a contacté le club Parkhead via ses représentants pour sonder la position.

Qui est Ramon Vega ?

Vega est un ancien footballeur suisse qui a représenté trois clubs en Angleterre – Tottenham, Celtic et Watford.

En 2004, il a raccroché et, selon The Sun, est devenu un homme d’affaires prospère et a créé sa propre société de gestion d’actifs.

Le joueur de 50 ans, qui n’a connu qu’une seule saison chez les Bhoys [on loan from Spurs], a également précédemment annoncé son intention de se présenter à la présidence de la FIFA.

Le Herald Scotland le considère comme un véritable candidat et a souligné le succès d’Edwin van der Saar à l’Ajax comme un excellent exemple de la façon dont les anciens joueurs peuvent réussir la transition vers le côté commercial du jeu.

