Un historien prétend faussement que le deuxième amendement a été créé pour protéger l’esclavage ⋆ 10z viral

Après avoir passé des décennies à attaquer les droits du deuxième amendement des citoyens américains, les marxistes culturels croient qu’ils ont enfin trouvé la ligne d’attaque parfaite contre le droit constitutionnel de garder et de porter des armes : le racisme.

Comme tous les autres aspects de la fondation américaine, la ratification du deuxième amendement de la Constitution américaine n’est enracinée que dans la suprématie blanche. Ou du moins, c’est ce que l’érudite Carol Anderson veut vous faire croire.

Dans son dernier livre, « The Second : Race and Guns in a Fatally Unequal America », Anderson affirme que la « milice bien réglementée » inscrite dans le deuxième amendement a été créée pour fournir aux États un mécanisme permettant de réprimer les soulèvements d’esclaves potentiels.

“C’était en réponse aux préoccupations suscitées par la convention de ratification de la Constitution de Virginie, dirigée par Patrick Henry et George Mason, qu’une milice contrôlée uniquement par le gouvernement fédéral ne serait pas là pour protéger les propriétaires d’esclaves d’un esclave. soulèvement », a-t-elle déclaré à NPR. “Et … James Madison a conçu ce langage afin d’apaiser les inquiétudes émanant de Virginie et des anti-fédéralistes, selon lesquelles ils auraient toujours le contrôle total sur leurs milices d’État – et ces milices ont été utilisées pour réprimer les révoltes d’esclaves.”

Anderson a affirmé que le deuxième amendement « fournissait la couverture, les assurances dont Patrick Henry et George Mason avaient besoin, que les milices ne seraient pas contrôlées par le gouvernement fédéral, mais qu’elles seraient contrôlées par les États et à la discrétion des États. pour pouvoir réprimer ces soulèvements.

Alors qu’Anderson soutient que son livre n’est pas « anti-armes », ses déclarations faites à CNN disent le contraire. Interrogé sur l’annonce récente selon laquelle la Cour suprême se saisirait d’une affaire relative aux droits des armes à feu, Anderson s’est tourné vers le contrôle des armes à feu, affirmant que l’opposition à de telles mesures est probablement basée sur la peur des Américains blancs des Noirs américains.

“Après Sandy Hook, il ne s’est rien passé”, a-t-elle déclaré. “Comment cela pourrait-il être? Cela pourrait être dû à cette crainte sous-jacente que s’il existe de véritables lois sur la sécurité des armes à feu, les Blancs seront laissés sans défense contre ces Noirs. »

Anderson a également déclaré qu’elle croyait que les récents efforts au Texas pour adopter une loi constitutionnelle sur le transport sont le résultat de «la diversité croissante du Texas» et prédit que l’État deviendra «un abattoir» si le projet de loi devient loi. La loi a déjà été adoptée par la législature du Texas et se dirige vers le bureau du gouverneur Greg Abbott, qui s’est déjà engagé à la signer.

Non seulement les affirmations historiques d’Anderson sont totalement inexactes, mais la publication de son livre représente l’effort plus important et continu des gauchistes américains pour dégrader et déformer la fondation américaine. La prémisse entière du deuxième amendement n’était pas de protéger l’institution de l’esclavage comme le suggère Anderson, mais plutôt de fournir aux citoyens américains un outil nécessaire pour empêcher les empiètements de leur gouvernement fédéral.

« Le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être enfreint », a déclaré James Madison en juin 1789. « Une milice bien réglée, composée du corps du peuple, entraîné aux armes, est la meilleure et la plus naturelle défense de un pays libre.

Samuel Adams a fait les mêmes sentiments un an auparavant lors de la convention de ratification du Massachusetts, où il a proclamé que « ladite Constitution ne sera jamais interprétée comme autorisant le Congrès à porter atteinte à la juste liberté de la presse ou aux droits de conscience ; ou pour empêcher le peuple des États-Unis, qui sont des citoyens pacifiques, de garder leurs propres armes… »

Ayant récemment vécu sous la coupe de la Grande-Bretagne, les Fondateurs ont compris que la capacité du gouvernement d’empiéter sur les droits de son peuple était universelle et qu’une telle tyrannie pouvait certainement exister en Amérique. En conséquence, les fondateurs considéraient le droit individuel de garder et de porter des armes comme essentiel pour préserver la liberté et la liberté des citoyens américains.

La tentative d’Anderson de faire du racisme la raison de l’établissement du deuxième amendement s’inscrit dans le droit fil des programmes marxistes comme le projet 1619 du New York Times. L’objectif n’est pas simplement de falsifier notre histoire, mais de le faire d’une manière qui engendre davantage de divisions au sein du pays. Plutôt que de nous diviser par statut économique ou classe, ce genre de « marxisme racial » cherche à dresser les Américains les uns contre les autres sur la base de la race.

En fin de compte, la propagation d’une telle idéologie sèmera la discorde dans tout le pays, tout en permettant aux politiciens avides de pouvoir et à une classe dirigeante d’assumer plus de pouvoir et de contrôle sur nos vies.

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington.