Un historique des tentatives de Google pour battre iMessage

La messagerie est un élément essentiel de tout smartphone, et c’est quelque chose qu’Apple a vraiment réussi avec l’iPhone et iMessage. Les googleurs ont récemment exprimé leur frustration quant à la façon dont Apple utilise iMessage comme outil de verrouillage et bien que la résistance d’Apple au RCS et à d’autres normes multiplateformes soit certainement ennuyeuse, le contexte des innombrables échecs de la messagerie de Google n’aide pas vraiment le cas de l’entreprise. .

Qu’y a-t-il de si génial avec iMessage ?

Apple a lancé iMessage en 2011 parallèlement aux débuts d’iOS 5. À l’époque, les SMS et les MMS régnaient sur l’industrie, avec des milliards de messages texte envoyés chaque année aux États-Unis seulement. Ces messages étaient également accompagnés de frais de votre opérateur et de plans compliqués pour gérer les coûts.

iMessage est venu comme une solution à ce problème, offrant une messagerie via Wi-Fi ou des données utilisant le même ancien numéro de téléphone. L’argument de vente initial d’iMessage était la possibilité d’envoyer des messages sans être facturé et une qualité supérieure lors de l’envoi de photos et de vidéos. Si iMessage n’était pas disponible, que cela signifie que vous n’aviez pas de connexion de données stable ou que vous envoyiez des SMS à quelqu’un sans iMessage, l’application reviendrait automatiquement aux SMS/MMS. Un autre grand avantage était qu’il apportait la messagerie à d’autres appareils iOS, y compris l’iPad et l’iPod Touch.

Au fil du temps, cependant, iMessage a évolué avec plus de fonctionnalités. Un an après ses débuts, le service est arrivé sur Mac et depuis, il a ajouté la prise en charge des réactions aux messages, des applications, d’Apple Pay et de bien d’autres fonctionnalités. Néanmoins, il reste exclusif aux produits matériels d’Apple, malgré les appels répétés pour qu’il s’étende à d’autres plates-formes.

L’historique des applications de messagerie de Google depuis les débuts d’iMessage

Google travaille sur des applications de messagerie depuis plus d’une décennie, et beaucoup d’entre elles sont apparues depuis l’arrivée d’iMessage en 2011.

Hangouts Google — 2013 – 2018

La première véritable tentative de Google pour rivaliser avec iMessage a eu lieu en 2013 avec l’arrivée de Google Hangouts. Le service, qui était une extension des services de messagerie de Google+, rassemblait la messagerie Android en un seul endroit. Il avait des SMS/MMS, il avait une messagerie instantanée basée sur un compte Google sur les données, et il avait également des appels vocaux et vidéo, alimentés en partie par Google Voice. Hangouts a même remplacé le Google Talk vieillissant, qui était populaire depuis des années avant les débuts d’iMessage.

Vraiment, sa promesse était d’être la solution de messagerie tout-en-un de Google. Et contrairement à iMessage, il fonctionnait pratiquement partout, avec des clients sur Android, iOS, le Web, les montres intelligentes, etc.

À la manière typique de Google, cependant, Hangouts a démarré difficilement. Certaines de ses promesses, telles que la suppression des autres services de messagerie de Google et le fait d’être le client SMS par défaut d’Android, n’étaient pas disponibles le premier jour, mais Google a rapidement amélioré la situation en débranchant le service Messenger de Google+ et en apportant la prise en charge des SMS à Hangouts, et Google Voice n’était pas loin derrière.

Mais, en 2016, Google commençait à envisager d’autres stratégies de messagerie, pour des raisons que personne ne comprend vraiment à ce jour. Cela comprenait faire de Google Messenger (maintenant Messages) l’application SMS par défaut sur Android, la suppression des SMS de l’application Hangouts et le véritable coup de pouce, le lancement de Google Allo.

2018 a marqué la « mort » de Hangouts, lorsque Google a annoncé que les Hangouts « classiques » seraient fermés au profit de ses alternatives d’entreprise qui étaient loin d’être prêtes pour les consommateurs.

En 2022, Hangouts fonctionne toujours techniquement, mais c’est un homme mort qui marche. Google pousse plutôt les utilisateurs vers Google Chat et l’application Messages pour les SMS. Google est même allé jusqu’à redémarrer Voice il y a quelques années, renforçant encore le fait que le rêve d’une application de messagerie tout-en-un était quelque chose dont Google venait d’en finir.

Google Allo — 2016 – 2019

Là où Hangouts a été conçu pour être la seule application de messagerie à les gouverner tous comme l’était iMessage, Google Allo a davantage adopté l’approche WhatsApp.

Allo était une application de messagerie basée sur un numéro de téléphone avec un cryptage de bout en bout comme l’un de ses principaux arguments de vente. De plus, il a servi de première introduction à Google Assistant et avait de nombreuses fonctionnalités intelligentes et des autocollants amusants pour démarrer. Après sa révélation Google I/O aux côtés de l’application vidéo Duo, le battage médiatique pour Allo était élevé.

Cependant, il a fini par mourir rapidement après son lancement car il était limité en fonctionnalités, ne fonctionnait que sur Android et iOS et un seul appareil à la fois, et manquait totalement d’intégration SMS. De plus, il a dû faire face à WhatsApp comme principal concurrent, sans réel avantage par rapport à ce service extrêmement populaire.

Allo a finalement été oublié et Google a finalement débranché le service en 2019, à peine trois ans après ses débuts.

Messages Google et RCS — 2019 à aujourd’hui

En 2018, Google a commencé à faire pression pour un nouvel effort de messagerie, espérons-le, qui survivrait aux autres. RCS – Rich Communication Services – était censé remplacer le SMS entièrement sur le dos des opérateurs adhérant à la nouvelle technologie. La technologie elle-même existait depuis quelques années à ce moment-là, mais sans direction claire. Certains opérateurs disposaient de leurs propres versions cloisonnées de RCS, tandis que d’autres l’ignoraient. Google s’est lancé dans l’objectif d’une norme RCS universelle via Jibe, une société qu’il avait achetée des années auparavant.

La méthode de livraison pour RCS était Google Messages, qui est devenue la principale application de messagerie de Google en 2019, combinant les SMS traditionnels avec la messagerie RCS basée sur des numéros. Comme Allo, le système était lié à un seul appareil, mais en tant que norme, il avait le potentiel de fonctionner avec d’autres applications de messagerie et d’unifier vraiment tout le monde sur une seule norme.

Depuis, le voyage de RCS a été… compliqué, c’est le moins qu’on puisse dire. La charge de la mise en œuvre effective de l’initiative RCS de Google incombait à l’origine aux partenaires opérateurs plutôt qu’à Google lui-même. Mais ensuite, les principaux opérateurs américains ont aveuglé Google avec l’annonce de leur propre initiative RCS à la fin de 2019, qui a fait long feu de manière prévisible avant de faire quoi que ce soit quelques années plus tard.

Google est allé de l’avant et a commencé à mettre RCS à la disposition de tous les utilisateurs d’Android sur la planète au cours des années 2019 et 2020, une initiative qui a depuis été achevée et a même fourni un cryptage de bout en bout. Bien sûr, il faut toujours que Google Messages soit l’application SMS que les gens utilisent, ce qui n’est pas toujours le cas.

En 2021, les opérateurs ont même commencé à s’inscrire pour adopter Google Messages sur les téléphones Android qu’ils vendent aux États-Unis, faisant essentiellement de RCS l’expérience de messagerie par défaut sur les smartphones Android dans le monde.

Mais encore, RCS n’a pas été la solution parfaite. Le SMS reste la solution de repli pour RCS lorsque les utilisateurs d’Android parlent aux utilisateurs d’iPhone, un problème avec lequel Google a clairement des problèmes. Néanmoins, Messages et RCS restent la principale initiative de Google pour la messagerie au niveau du consommateur, même s’il existe une demi-douzaine d’autres options.

Les innombrables autres applications de messagerie de Google

Alors qu’iMessage est une application de messagerie centrale pour Apple qui fonctionne sur toutes les plateformes, Google a créé d’innombrables applications et services de messagerie au fil des ans. En fait, Google compte actuellement neuf services de messagerie dans son portefeuille en 2022.

Avec le recul, Google a proposé Talk, Voice, Wave, Buzz, Google+ Messenger, Hangouts, Spaces, Allo, YouTube Messages, Google Chat pour les entreprises, Maps Messaging, Messages, Google Photos Messages, Stadia Messages, Google Pay Messaging, Google Phone messages pour les entreprises et Google Chat pour les consommateurs, sans même mentionner les applications vidéo — Google+ Hangouts, les appels vidéo dans Hangouts, Google Duo et Google Hangouts Meet, qui est maintenant finalement connu sous le nom de Meet, et en raison de tuer le succès qui était Duo.

ArsTechnica a une ventilation fantastique des nombreuses applications de messagerie de Google, et bien que certaines de ces petites applications aient un sens à leur manière, cela montre vraiment à quel point l’approche de Google en matière de messagerie a été désordonnée.

Le RCS sera-t-il différent ?

RCS a un potentiel différent des précédentes applications de messagerie Google, et c’est parce qu’il s’agit d’une norme, pas seulement d’un service. Le RCS est censé remplacer, du moins en grande partie, les normes SMS/MMS vieillissantes et limitées que les opérateurs utilisent encore et qui sont encore largement acceptées comme la norme aux États-Unis. D’autres plates-formes de messagerie ont conquis le reste du monde, mais aux États-Unis, la plupart des utilisateurs semblent souvent peu disposés à adopter ces expériences supérieures et utilisent plutôt ce qui est intégré à leur téléphone, aussi limité soit-il.

L’objectif de RCS, ou du moins la poussée de Google, est d’apporter les meilleures discussions de groupe, les messages cryptés, une meilleure qualité multimédia et plus encore à l’expérience de messagerie par défaut et de mieux l’aligner sur ce que des tiers comme WhatsApp et Telegram fournissent . RCS a le potentiel de rester indéfiniment car c’est une norme qui n’est pas seulement sur Google. Les opérateurs et autres ont des raisons de vouloir que le RCS soit grand public et sur autant d’appareils que possible et finalement, il semble que cela prenne le dessus.

RCS, avec le temps, réussira probablement. La vraie question à ce stade est de savoir si Google sera satisfait du résultat final et si l’expérience sera à la hauteur de ce qu’Apple a dans iMessage, ou même quelque chose comme WhatsApp. C’est… un peu plus difficile à deviner.

