Un hit pour Little Richard, Bobby Darin et bien d’autres visages

“Baby Face”, écrit par Harry Akst et Benny Davis, est vraiment une chanson avec une histoire. Datant de plusieurs décennies avant l’ère de la pop, il a joué un grand rôle dans la carrière de Petit Richard, entre autres. Puis il est devenu une entrée dans les charts américains le 29 septembre 1962, pour le seul et unique Bobby Darin.

La chanson a d’abord été un succès pour Jan Garber, en 1926, avec la voix principale du co-auteur Davis lui-même. Des versions rivales ont été enregistrées cette année-là par les Savoy Orpheans, Whispering Jack Smith et Lou Gold et son orchestre. “Baby Face” a été présenté dans un court métrage de comédie Our Gang en 1937 et un dessin animé de Tom & Jerry en 1943. La chanson a ensuite atteint une nouvelle génération dans le biopic d’Al Jolson de 1946 The Jolson Story et, en 1948, via la version d’Art Mooney. Ayant fait sa marque après la Première Guerre mondiale, sur le public pendant la Seconde Guerre mondiale et à nouveau après, il est devenu une partie de l’engouement rock’n’roll, lorsque Little Richard l’a secoué en 1958.

Cette version n’atteindrait que la 41e place du palmarès pop américain, mais vous serez peut-être surpris de savoir qu’au Royaume-Uni, c’est le single le plus haut jamais enregistré par Richard – oui, supérieur à “Good Golly Miss Molly”, “Tutti Frutti,” « La fille ne peut pas s’en empêcher », ou autre chose. Il y a atteint le n°2 et n’a été retenu qu’en janvier et février 1959 par Elvis Presley” I Got Stung ” et ” One Night ” recto-verso de ” I Got Stung “.

La version de Darin est sortie à l’âge de 26 ans, juste au moment où il quittait le label Atco pour un nouveau contrat avec Capitol. Il n’a pas fait partie des charts britanniques, mais il a fait ses débuts au Billboard Hot 100 au n ° 84, car les Four Seasons avaient le single préféré des États-Unis avec “Sherry”. Darin sortait d’un gros hit américain n°3 avec “Things”, mais “Baby Face” n’est pas devenu l’un de ses plus gros singles. Il a culminé au n ° 42 à la fin du mois d’octobre (à ce moment-là, Bobby ‘Boris’ Pickett avait des fans américains sous son charme macabre avec “Monster Mash”).

Bobby Vee a enregistré la chanson qui a beaucoup voyagé, tout comme d’autres artistes de l’époque tels que Brenda Lee et Brian Hyland. Puis il y a eu quelques reprises britanniques surprenantes dans les années 1970 : par les Kinks sur leur album de 1972 Everybody’s In Showbiz (Everybody’s A Star) et Ailes, dans le documentaire One Hand Clapping, tel qu’il est inclus dans la réédition de luxe de 2014 de Venus and Mars.

Ensuite, la chanson a prouvé une fois de plus son incroyable polyvalence en devenant un hit disco crossover. Une version de 1976 adaptée aux clubs par le groupe américain de danse en studio The Wing and a Prayer Fife & Drum Corps a atteint la 14e place aux États-Unis et la 12e au Royaume-Uni. Le public continue de tomber amoureux de ce petit visage de bébé le plus mignon.

Écoutez le meilleur de Little Richard sur Apple Music et Spotify.