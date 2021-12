Un hommage à Bobby « The Nintendo Guru » Pauls

Image: Jools Watsham

La communauté Nintendo est une communauté étroite. C’est une communauté de joie qui se partage en ligne et lors d’événements. L’un des membres les plus aimants, énergiques et travailleurs de la communauté était Bobby Pauls, également connu sous le nom de The Nintendo Guru. Après une longue bataille à l’hôpital contre COVID-19, Bobby Pauls est malheureusement décédé le vendredi 26 février 2021.

J’ai eu la chance de partager de nombreux bons moments avec Bobby en ligne dans le cadre de ses chaînes de streaming sur YouTube et Twitch, ainsi qu’en personne à l’E3 en 2018. Je garde de très bons souvenirs de Bobby. Splatoon 2 streams, ses fréquentes mises à jour de l’actualité Nintendo et les interviews qu’il ferait avec des personnalités de la communauté Nintendo. Il apportait toujours son « A game ».

Bobby a également été le community manager d’Atooi pendant une courte période, ce qui a été une expérience formidable de travailler en si étroite collaboration. Son emploi du temps était tellement chargé avec son travail et ses chaînes qu’il a malheureusement dû s’en éloigner, mais c’est une période que je chérirai. Son travail acharné, sa passion et son enthousiasme positif ont fait que chaque appel téléphonique et chaque moment passé avec lui étaient spéciaux.

Bobby a versé le même enthousiasme dans ses amitiés. Pour rendre hommage à Bobby, j’ai contacté certains de ses amis les plus proches au sein de la communauté Nintendo pour leur envoyer des messages.

Sean Capri, ami et co-animateur du podcast

C’est si difficile. Parce qu’au cours des cinq dernières années, chaque fois que quelque chose d’horrible arrivait, j’appelais Bobby. Et nous parlions simplement et tout irait mieux – ou du moins, ça irait mieux. Bobby avait une façon de simplifier les choses pour moi. Il a toujours su exactement quoi dire et je ne suis pas le seul à ressentir ça. Tous ceux qui l’ont connu ressentent cette perte autant que moi. Nous sommes ensemble à cause de Bobby et nous nous soutenons mutuellement dans son décès.

Mais honnêtement, quel bourreau de travail. Je ne sais pas comment il a fait. Bobby Pauls a donné l’exemple. Il a repoussé les limites de ce que n’importe qui pensait qu’une seule personne pouvait faire et il ne s’est jamais arrêté. Son esprit de compétition implacable était parfaitement équilibré avec son bon cœur. Personne ne surpasserait Bobby. Pourtant, il a toujours pris le temps pour les autres. Il a aidé et encouragé tant d’étrangers sur Internet. Bobby ne les a jamais vus comme des concurrents et il n’a jamais rien attendu en retour. Je n’ai jamais rien vu de tel, pour être honnête.

Bobby Pauls a été mis sur cette terre pour partager son amour pour Nintendo. Et ce faisant, il a réuni des milliers de personnes. Nous avons ri et passé de merveilleux moments ensemble. C’est difficile à regarder maintenant, mais je suis tellement reconnaissant pour le travail qu’il a consacré à la création de podcasts, de vidéos et de streaming, car cela va prendre le reste de ma vie pour regarder et consommer son catalogue complet de contenu. Je ne l’oublierai jamais et j’aurai toujours des souvenirs incroyables de nous riant ensemble et nous soutenant mutuellement.

Il etait mon meilleur ami. Une personne vraiment spéciale qui ne peut jamais être remplacée. Paix dehors, Bobby.

Toby Thornton, ami et co-animateur du podcast

J’ai rencontré Bobby grâce à un amour commun pour Amiibo. Je venais de mettre un Amiibo personnalisé aux enchères. Je vendais et Bobby achetait ! Mais cela s’est rapidement transformé en une bromance alimentée par Nintendo. Nous avons commencé un podcast ensemble et c’est parti de là. Nous parlions tout le temps et au fur et à mesure que notre amitié grandissait, la communauté dont nous faisions partie grandissait aussi. Bobby était tellement passionné par Nintendo qu’il était littéralement « le gourou de la Nintendo ». C’était un gros titre pour un grand personnage. J’ai toujours été impressionné par sa solide éthique de travail. Il avait une véritable passion pour développer sa chaîne YouTube et aider les autres à développer la leur. Mais pour Bobby, la chose la plus importante était les amitiés qu’il a nouées grâce au jeu. Il me disait qu’enregistrer notre podcast chaque semaine n’était pas important pour lui. Il voulait juste parler à son ami. Il me présentait au début de chaque podcast comme son « meilleur ami de tout le pays ». Il me faisait me sentir spécial. Mais je n’étais pas le seul à ressentir ça. Au moment où j’écris ceci, il y a une vague d’amour sur les réseaux sociaux de la part de tous ceux pour qui Bobby a fait la différence. Plus que je n’aurais jamais pu imaginer.

HollyCrossing

Bobby était tout ce qu’il y a de bon dans le monde en une seule personne. Il était farouchement loyal, protecteur, attentionné et toujours touché par la hanche. Il a été le catalyseur de tant de créateurs de contenu et de communautés, car il s’est toujours efforcé d’être ensemble et d’établir des liens étroits. J’espère qu’il veille sur nous tous là-haut. Il me manque terriblement. Bonne nuit doux BobbyRed. Quelle chance j’ai d’avoir quelque chose qui rend si difficile de dire au revoir.

Mark Carabin, @the_CaNERDian

Bobby avait une personnalité plus grande que nature qui était juste censée être sur YouTube, en streaming ou en podcast. Il était un véritable ambassadeur de tout ce qui concerne Nintendo, mais plus encore, il était un champion pour ses amis et la communauté. Il existe d’innombrables podcasts, chaînes YouTube et streamers qui ont été touchés ou influencés par le bon cœur et les encouragements de Bobby. Il aimait élever les autres et les encourager à trouver leur voix, et était un véritable ami. Parler à Bobby m’a toujours remonté le moral. Il n’y avait rien de plus amusant que d’appuyer sur les bons boutons de Bobby pour qu’il vous dise de la manière la plus affectueuse possible. Je n’ai jamais autant ri dans une série qu’avec Bobby, et il va vraiment me manquer.

Justin Masson, les papas Nintendo

J’ai eu la chance de rencontrer Bobby Pauls il y a près de 5 ans grâce à notre amour pour Nintendo et la création de podcasts. C’était l’énergie contagieuse, l’enthousiasme et la personnalité plus grande que nature de Bobby qui vous ont attiré. Chaque fois que je faisais un podcast avec lui, c’était comme sortir avec un ami que vous connaissez depuis des décennies ; perdre toujours la notion du temps parce qu’il ne s’agissait pas de créer du contenu mais plutôt de se connecter avec un ami que vous n’avez pas vu depuis des mois. Je pouvais toujours compter sur Bobby pour m’envoyer un SMS ou un DM et me demander comment j’allais. Bobby croyait en la communauté, et cette communauté était une famille… vous vous sentiez toujours accueilli, accepté et inclus ; il s’en souciait vraiment. C’est peut-être la partie dont je me souviendrai toujours le plus de Bobby Paul, son cœur. Il est difficile d’imaginer qu’il n’est pas à quelques touches et un coup de téléphone. Il va beaucoup nous manquer.

Roger DiLuigi III, @RogersBase

Bobby était une présence brillante dans la communauté et je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de discuter de Nintendo avec lui autant de fois que je l’ai fait. Il n’a jamais eu peur de mâcher ses mots ou de poser les questions difficiles et cela a fait de lui un être humain infiniment divertissant à côtoyer et par qui être interviewé. Chaque fois que je le rejoindrais pour une discussion, je savais que je passerais un bon moment. Sa présence me manquera vraiment et la communauté est sans aucun doute pire sans.

Repose en paix, Bawby.