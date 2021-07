Un hommage à Eddie Cochran, en direct à Leeds

Si quelqu’un en Amérique avait manqué le message jusque-là, L’OMSLa performance de Woodstock en 1969 a mis en évidence leur éclat en tant qu’acteur en direct. Il y avait une énergie brute dans leur prestation scénique qui a ensuite été capturée sous une forme étendue sur disque, sur le légendaire de l’année suivante Vivre à Leeds album. Le 11 juillet 1970, une de ses chansons est devenue une nouvelle entrée sur le Billboard Hot 100, alors qu’ils rendaient hommage à Eddie Cochran avec leur remake distinctif de « Summertime Blues ».

Entre les mains de The Who, le succès séminal du grand rock’n’roller de 1958 est devenu un véhicule solide pour les talents individuels de la Daltrey–Townshend-La centrale électrique d’Entwistle-Moon. Cochran a écrit la chanson avec Jerry Capehart et elle a ensuite remporté une place au Temple de la renommée des Grammy et du Rock & Roll. Pourtant, The Who n’a pas été le premier groupe à en proposer une version plus récente et plus rock.

Un palmarès inégal

Acclamation bleue, le groupe de hard rock de San Francisco, a eu sa première et plus grande entrée dans les charts de singles américains avec une reprise de “Summertime Blues” en 1968, quand il est passé au n ° 14. Le palmarès des Who avec des singles en Amérique était quelque peu inégal, et leur précédent single de 1970 “The Seeker” n’avait atteint que la 44e place. Le groupe a relancé la chanson pour leur The Who Hits 50! tournée à partir de 2014, et cela faisait partie de leur retour au festival de l’île de Wight.

Les singles live étaient une entreprise quelque peu risquée dans le meilleur des cas, mais avec Live At Leeds qui se vend bien aux États-Unis, Decca a sorti “Summertime Blues” en 45 et l’a vu entrer dans le Hot 100 au n ° 80. Il a grimpé jusqu’au n°27 pendant deux semaines en août, date à laquelle il a culminé au n°38 en tant que single britannique sur piste. Bientôt, les Who feraient leur apparition originale à le festival de l’île de Wight, et en ajoutant un autre signet mémorable dans leur histoire épique en direct.

Achetez ou diffusez « Summertime Blues » sur Live At Leeds.

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.