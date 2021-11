Un hommage à la boxe féminine

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Tijuana portait du rose samedi dernier, accueillant l’un des combats les plus attendus de l’histoire de la boxe féminine. Jackie Nava a affronté son ennemie de plus d’une décennie : Mariana Juárez.

Ces deux guerriers ont donné au Mexique d’innombrables émotions, au cours de leurs nombreuses années de présence sur le ring, de multiples championnats du monde, avec une domination absolue des cotes d’écoute à chaque fois ; tous deux ont digne de la boxe et ont démontré le pouvoir des femmes.

Jackie, de Tijuana ; La Barby, chilanga, dans une combinaison explosive qui rappelle Érik Morales contre Marco Antonio Barrera. Justement, Érik a pris La Barby et était dans son camp pour ce combat important.

Il y a vingt ans, c’était l’inverse : Érika soutenait Ana María Torres dans son coin, tandis que Barrera était avec La Barby ; à cette occasion, La Guerrera Torres a battu Mariana, dans une grande bataille dans la salle 21.

Le combat était merveilleux; Une démonstration de boxe classique, de vitesse et de combinaisons précises a donné à Jackie la victoire éclatante, mais, d’un autre côté, Mariana Juárez s’est battue avec beaucoup de cœur et de détermination jusqu’au dernier coup; Avec un niveau technique et une compétitivité élevés, c’était toujours dangereux, mais ça ne l’atteignait pas.

Jackie Nava a été la première boxeuse à remporter la ceinture de championne du monde WBC, il y a exactement 15 ans, et elle est aujourd’hui la toute nouvelle lauréate du plus haut trophée de boxe : la ceinture en diamant, qui cette fois-ci était en cuir rose, rejoignant la campagne mondiale de sensibilisation au cancer du sein.

Malheureusement, je n’ai pas pu être présent, après une annulation de vol, me laissant bloqué à Porto Rico, où j’ai assisté à une réunion historique avec les présidents des trois autres groupes qui gouvernent le monde, ainsi que le World Boxing Council.

La réunion des quatre présidents (WBC, WBO, IBF et WBA) à San Juan, Porto Rico, s’est avérée très productive et nous espérons qu’elle aboutira à des accords très importants pour le développement de la boxe à court, moyen et long terme.

Je suis très heureux du résultat de ce voyage éclair à Porto Rico, terre de champions, où j’ai rencontré le Lic Francisco Valcarcel, Daryl Peoples et Gilberto Jesús Mendoza. Ce fut une réunion ouverte au changement, respectueuse, et consciente que l’unité est nécessaire pour parvenir à des accords qui offrent des avantages à la boxe.

D’autre part, la semaine du combat principal de 2021 est arrivée. Saúl Canelo Álvarez a commencé une croisade en décembre de l’année dernière, dans le but d’unifier la division des super-moyens et de conquérir les quatre ceintures.

Un dernier rival reste : Caleb Plant, détenteur de la ceinture IBF. Le combat a attiré l’attention du monde entier, après l’incident qui s’est produit lors de la conférence de presse à Los Angeles lorsque, dans le face-à-face, les esprits se sont échauffés et en sont venus aux mains.

La ceinture de Teotihuacán sera un trophée spécial pour le gagnant, clôturant le cycle 2021 célébrant la diversité des cultures de l’État de Mexico, et commencera la recherche de la culture mexicaine qui brillera dans les prix les 5 mai et 16 septembre 2022.

Jusqu’à présent, 10 ceintures emblématiques ont été produites depuis 2017. Ces trophées spéciaux ont attiré l’attention du monde entier pour leur beauté et la grande importance que chacun a, apportant un morceau du Mexique en cadeau au monde.

Voici la description de chacun :

Huichol, mai 2017 : Canelo bat Chávez Jr.

Huichol, septembre 2017 : Égalité entre Golovkin et Canelo.

Chiapaneco, mai 2018 : Golovkine bat Martyrosian.

Chiapaneco, septembre 2018 : Canelo a dépassé Golovkin.

Maya, mai 2019 : Canelo bat Jacobs.

Maya, septembre 2018 : Fury bat Wallin.

Mazahua, mai 2020 : Dédié aux héros de l’humanité pendant la pandémie de COVID-19.

Otomí, septembre 2020 : Présenté à Julio César Chávez pour sa carrière, lors de son exposition devant l’Arce.

Mestizo, mai 2021 : Canelo bat Saunders.

Teotihuacán, septembre 2021 : Il se dispute le 6 novembre entre Canelo et Plant.

TU SAVAIS QUE…?

Le combat qui a propulsé Julio César Chávez au rang de star a eu lieu lorsqu’il a battu le Portoricain Edwin Rosario.

Ce combat avait de nombreux thèmes de mémoire. C’est là que le traditionnel bandeau rouge est né sur la tête de Julio puisque, selon Eddie Mafuz, l’entraîneur de l’équipe de Don King, Rosario envoûtait Chavez et avait une photo de lui dans un seau de glace. Mafuz a suggéré à JC de monter sur le ring avec quelque chose de rouge pour contrer la sorcellerie.

Cette nuit-là, Mike Tyson est monté au coin avec Rosario; après cela, il est devenu un admirateur et un ami du grand champion mexicain. Aussi, ce soir-là, Bruce Willis fêtait sa lune de miel avec Demi Moore…

L’anecdote du jour

Une fois, j’ai voyagé à Porto Rico avec Don José ; J’avais environ 22 ans et mon oncle Antonio Esper était également là. Là, Yamil Chade, qui était le frère d’âme de mon père, a pris grand soin de nous.

L’île est magnifique, elle a des lieux touristiques et emblématiques, la nourriture est délicieuse et le traitement est hospitalier et très sympathique. L’une des chansons préférées de Don José était Mi viejo San Juan, et à chaque fois il a demandé cette chanson pendant le voyage.

Après un dîner avec des boxeurs, je suis allé faire la fête, précisément au vieux San Juan… Je suis arrivé à la chambre à l’aube sans que mon père s’en aperçoive, mais à deux heures il était prêt à commencer la journée ; Déjà au petit déjeuner, il m’a vu et a commenté : « Mijito, tu as l’air très fatigué, ça doit être le voyage et je t’ai fait monter et descendre »…

Alors mon oncle Toño lui a dit : « N’ombre, Pepe, tu ne vois pas la gueule de bois qu’il apporte ! »; mon père s’est retourné innocemment et a demandé à l’oncle : » Mais comment, mon petit garçon boit-il ? « … C’était Don José.

J’apprécie vos commentaires à contact@wbcboxing.com