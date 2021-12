Un hommage à la meilleure année de Jonah Hill à ce jour

C’est la colline de Jonasl’anniversaire de aujourd’hui, mais toute son année mérite une grande fête.

Alors qu’il a passé près de deux décennies dans l’entreprise, l’homme drôle bien-aimé a sensiblement tiré le rideau sur son moi authentique cette année – au profit des fans du monde entier. Oui, il est livré, comme prévu, sur la fin humoristique des choses – s’en tirer avec l’appel Meryl Streep la « chèvre » quand elle pensait qu’il faisait référence à l’animal réel et apportait une machine à pets lors de sa tournée de presse pour Don’t Look Up, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a également rappelé au monde qu’il était fondamentalement une icône de style : GQ l’a salué avec le titre « Jonah Hill est sur un appareil de chauffage absolu » et Vogue l’a crié pour avoir l’un des meilleurs « Instagrams de mode » de la semaine. De plus, si vous cherchiez à décolorer vos cheveux en blond cette année, la crinière de Jonah a servi de référence très cool. Et n’oublions pas (nous ne pourrions jamais) qu’il s’est tourné vers votre partenaire sur le tapis rouge – comme il l’a fait avec sa petite amie Sarah Brady— Dans une nouvelle exigence. Comme l’indique l’Instagram de The Cut, « Par exemple, toutes les célébrités et leurs proches doivent porter la même tenue lors d’événements officiels. Jusqu’aux chaussures! Nous n’établissons pas les règles; ils le font. »