Un hommage à Leo Messi, le plus grand joueur de Barcelone de tous les temps

Je suis un homme de 50 ans responsable avec trois enfants adultes, mais quand Lionel Messi a joué au football pour Barcelone, j’aurais aussi bien pu être un jeune garçon excité.

C’est ce que regarder Messi a toujours fait pour moi. M’a ramené à cette époque d’émerveillement, où les rêves pouvaient encore se manifester.

Il était, en effet, le football, dans le sens le plus pur.

Ce que j’ai toujours personnellement admiré chez lui, c’est sa capacité à garder les pieds sur terre malgré sa position dans le jeu.

Photo de Fran Santiago/.

Nous n’avons qu’à considérer Neymar comme le premier exemple de la facilité avec laquelle il est possible de gaspiller votre talent donné par Dieu.

Messi a toujours été l’exemple, sur et en dehors du terrain, et de nos jours, c’est vraiment remarquable et remarquable.

En supposant qu’il n’y ait pas une 11e heure d’effondrement de la Liga, ou qu’une oie dorée jaillisse de nulle part, la vérité désagréable deviendra bientôt une réalité et nous verrons tous Messi sous le maillot d’une autre équipe.

Que ce soit le PSG, Man City, Chelsea ou n’importe qui d’autre n’a pas d’importance. Il ne sera pas en blaugrana.

J’ai été incroyablement chanceux d’assister à tant de grands matchs dans lesquels Leo m’a non seulement retiré de mon siège, mais a temporairement perdu la raison.

Le Clasico 2007 et son premier triplé, les finales de la Ligue des champions 2009, 2011 et 2015, la finale de la Copa del Rey 2018… trop de matches de championnat et de Ligue des champions pour les citer.

Ce qui est tout à fait incompréhensible à propos de tous, c’est que Messi n’a déçu aucun match que j’ai vu en direct. Pas une.

C’est son héritage.

Un vrai homme d’un seul club – même si les circonstances semblent maintenant conspirer pour s’assurer qu’il ne restera pas au Barca.

Photo de Miguel Ruiz/FC Barcelone via .

Il est clair qu’il ne veut pas bouger.

Sa reconnaissance des contraintes financières dans lesquelles le club travaille et son adaptation à celles-ci sont louables, et dommage que l’on ne puisse pas en dire autant de certains de ses collègues.

Même dans une saison (2020/21) où les choses allaient être beaucoup plus difficiles qu’il ne l’avait jamais connu auparavant, il était toujours irréprochable.

Comme pour tant d’autres saisons, Leo a mené de l’avant. Portait son badge avec fierté.

Quel dommage alors que son histoire semble toucher à une fin prématurée, nous refusant à tous les culeurs la possibilité de profiter un peu plus longtemps de son génie.

Il m’a permis, ainsi qu’à beaucoup d’entre nous, de rêver à nouveau et pour cela je ne peux que dire ceci.

Merci Léo. Du fond de mon cœur blaugrana douloureux. Aller bien.