“Un hommage aux fans”: Poco sur la logique derrière la tarification inversée folle de Poco F3 GT et les comparaisons avec OnePlus Nord 2

Le prix du Poco F3 GT en Inde commence à Rs 26 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cela a été long à venir, mais Poco lance enfin un « vrai » téléphone de la série F en Inde. Le téléphone, qui s’appelle le Poco F3 GT, est, à bien des égards, le premier véritable successeur du F1 de 2018. Inutile de dire qu’il aura de gros souliers à remplir. “Au fil du temps, la F1 a acquis un statut de plus en plus légendaire”, a déclaré Anuj Sharma, directeur de pays de Poco India, à Financial Express Online. “Ce sera difficile de remplir ces chaussures, mais j’espère que nous avons donné quelque chose au moins aux fans de Poco qui attendent depuis longtemps et ont fait en sorte que leur attente en vaille la peine.”

En regardant le Poco F3 GT et tout ce qu’il apporte, il semble que Poco a du pain sur la planche. La F1, malgré son statut culte, était loin d’être parfaite. Il avait un design bancal et des caméras terribles. La chose ne pouvait même pas diffuser Netflix en haute définition au départ. Et pourtant, nous voici, trois ans plus tard, à en parler avec tendresse. “Il n’y a plus trop de compromis dans la F3 GT maintenant par rapport à ce qui était ou à ce qui était le cas avec la F1”, a déclaré Sharma.

Le nouveau téléphone peut avoir une ambiance très gamer avec des boutons d’épaule rétractables et un éclairage d’accentuation, mais il ne va pas trop loin ou quoi que ce soit. Il veut aussi plaire à l’utilisateur moyen. Il possède un écran AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 480 Hz, le système sur puce Dimensity 1200 de MediaTek associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1, et une énorme batterie de 5 065 mAh avec 67 W charge rapide. Le téléphone est empilé sur un T.

Mais ce n’est pas tout. Poco a une autre surprise. Quelque chose qu’il appelle, un « prix inversé fou » ou MRP. L’idée est de rompre avec les conventions et de vendre le téléphone à « essentiellement le prix le plus bas que ce produit verra jamais » dès le début en tant qu’« hommage aux fans ».

Directeur national de Poco India, Anuj Sharma.

Poco vendra la F3 GT à des prix réduits de Rs 25 999 (6 Go/128 Go), Rs 27 999 (8 Go/128 Go) et Rs 29 999 (8 Go/256 Go) respectivement au cours de la première semaine de vente (26 juillet-2 août). Au cours de la deuxième semaine (jusqu’au 9 août), le téléphone sera vendu pour Rs 26 499, Rs 28 499 et Rs 30 499 respectivement. Le prix de lancement réel (Rs 26 999, Rs 28 999 et Rs 30 999) n’entrera en vigueur qu’à partir de la troisième semaine de vente. Quelque chose comme ça n’a jamais été fait auparavant, du moins, dans le monde des smartphones.

Extraits.

EF : Comment vous est venu le concept de MRP ?

Anuj Sharma : Chaque produit passe par un cycle de vie particulier où vous avez vos premiers utilisateurs, puis vous avez tout le segment intermédiaire où les consommateurs s’y ajoutent et vers la fin, vous faites normalement une remise pour l’augmenter ou au moins garder le ventes en bonne voie. On finit aussi par le faire parfois et c’est inévitable dans l’industrie électronique. Mais nous voulions faire quelque chose pour remercier les personnes qui nous ont permis de garder les pieds sur terre – en disant qu’ils veulent un Poco F2 ou quelque chose du genre – tout ce temps et cette réflexion, pourquoi ne pas faire la logique commerciale inverse et avoir ces remises dès le début. Je pense qu’aucune marque n’a fait attendre les gens pendant trois ans pour un téléphone. La raison pour laquelle nous faisons cela pendant deux semaines d’affilée est que nous voulons leur laisser suffisamment de temps pour se décider (sur l’achat de la F3 GT). Nous ne voulons pas les forcer à l’acheter dès le premier jour.

EF : Qu’en est-il de vos marges étant donné que Poco est encore une très jeune marque ?

Anuj Sharma : Ce ne sera évidemment pas trop gentil sur les marges mais nous ne faisons aucun marketing pour cela. C’est un appel dramatique en 2021, car presque tous les téléphones que vous voyez aujourd’hui ont une assez grande pression marketing. Vous pouvez dire que notre équipe marketing subventionne le téléphone pendant les deux premières semaines.

EF : Qu’en est-il des prix réels du téléphone? Sont-ils « introductifs » et susceptibles d’être modifiés ultérieurement ?

Anuj Sharma : Nous comprenons que les consommateurs ne sont pas satisfaits lorsque les prix augmentent, mais à l’heure actuelle, l’ensemble de l’environnement commercial mondial est instable. Avec le type de volatilité que nous constatons dans le domaine des semi-conducteurs, de la logistique et du fret, nous ne pouvons parfois même pas confirmer que nos coûts d’intrants seront les mêmes en août qu’en juillet. Avec toutes les variables que nous connaissons maintenant, nous commençons avec Rs 26 999 mais demain, si le dollar monte, si les prix des semi-conducteurs continuent à monter, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Mais ce ne sont sûrement pas des prix de lancement. Ce sont des prix définitifs. J’espère que nous n’aurons plus de chocs d’offre où nous sommes obligés de modifier à nouveau les prix.

EF : Qui devrait acheter le Poco F3 GT ?

Anuj Sharma : Le Poco F3 GT est destiné à quelqu’un qui veut un téléphone bien construit : des gens qui se soucient vraiment des matériaux et de la sensation d’un téléphone dans la main. C’est pour quelqu’un qui consomme beaucoup de médias et qui veut un écran plus grand et aux couleurs fidèles. Aucun autre téléphone dans cette gamme de prix n’égale le F3 GT à cet égard. Certaines personnes recherchent également ce zing supplémentaire. Beaucoup de téléphones dans cette gamme de prix ont une apparence générique. La F3 GT change cela. Quant aux performances et à la durée de vie de la batterie, tout est donné pour un téléphone Poco.

EF : Est-ce un téléphone de jeu parce qu’il en a l’air ?

Anuj Sharma : De toute évidence, il y a certains éléments que vous ne pouvez pas manquer, donc lorsque vous actionnez ces commutateurs et que les déclencheurs maglev sortent et que ces déclencheurs ne sont que pour les jeux, par exemple. Mais je ne l’appellerais pas vraiment un téléphone de jeu à part entière. C’est presque comme un habillage du vendredi, l’équivalent du jeu. C’est un téléphone de jeu uniquement lorsque vous en avez besoin. Contrairement à certains des autres téléphones de jeu avec déclencheurs pneumatiques et tout, notre mécanisme peut rester caché lorsque vous n’en avez pas besoin.

EF : Le F3 GT va au coude à coude avec le OnePlus Nord 2. Les deux téléphones ont le même SoC MediaTek Dimensity 1200. Leur prix est également similaire, dans une certaine mesure. Commenter.

Anuj Sharma : Je pense que la F3 GT et la Nord 2 séduiront deux segments différents. La F3 GT apporte évidemment beaucoup plus à la table. De l’écran au son. Même du point de vue de la qualité de conception et de construction, les matériaux utilisés sur la F3 GT sont de loin supérieurs. Cela dit, il y a un espace pour les deux téléphones (pour coexister). Entre les deux appareils, nous devrions enfin pouvoir débloquer la croissance du segment de prix 20-30 000, qui a franchement été plutôt terne ces dernières années. En dessous de 20 000, le marché a été énorme pendant longtemps, mais lorsque les gens commencent à dépasser cela, il n’y a pas vraiment eu trop d’excitation dans cet espace (à moins que vous n’ayez le budget pour devenir super premium). Avoir plusieurs options aide le marché à se développer, et je pense que cela se produira probablement maintenant.

EF : Quel est l’objectif de vente que vous vous êtes fixé pour le Poco F3 GT ? Fabriquez-vous ce téléphone en Inde ? Êtes-vous confiant sur les fournitures?

Anuj Sharma : Nous n’allons pas avec un nombre cible pour ce téléphone. Nous voulons que ce soit l’un des téléphones Poco les mieux notés sur Flipkart. La F3 GT est un produit expérimental et selon la façon dont les consommateurs le voient et les intrants que nous pouvons obtenir d’eux, définira ce que nous pouvons faire de plus à l’avenir. Nous voulons essayer de créer un téléphone phare approprié, mais tout dépend de la façon dont les gens sont capables de choisir les expériences que nous faisons.

Le F3 GT est un téléphone incroyablement difficile à fabriquer. Ce n’est pas un téléphone habituel où nous pouvons pomper des dizaines de milliers d’unités par semaine. Nous serons limités par la capacité de fabrication, donc je ne peux évidemment pas divulguer ces chiffres, mais à un moment donné, je ne pense pas que nous aurons quelques centaines de milliers de téléphones à vendre. Ça va être assez serré, du moins dans ma tête. Nous le fabriquons en Inde, ce qui le rend encore plus difficile, car seul le châssis lui-même est très unique et difficile à usiner. C’est la première fois que quelqu’un tente quelque chose comme ça en Inde.

