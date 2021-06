Un hommage géant en 3D à Alan Turing dévoilé au GCHQ

UNE

L’œuvre d’art 3D géante de l’informaticien pionnier Alan Turing a été dévoilée au GCHQ alors qu’il devient le premier homme gay à apparaître sur un billet de banque britannique.

La toile arc-en-ciel de 10 m sur 10 m, inspirée du drapeau de la fierté, est au centre du bâtiment des services de renseignement à Benhall, Gloucestershire, connu sous le nom de Doughnut.

Turing est le père de l’informatique moderne, un pionnier de l’intelligence artificielle et a contribué à briser les codes allemands Enigma à Bletchley Park – la maison de guerre du GCHQ – pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après ses efforts pendant la Seconde Guerre mondiale – qui ont sauvé des millions de vies – M. Turing a été reconnu coupable de grossière indécence pour sa relation avec un homme et s’est ensuite suicidé après avoir subi un traitement hormonal dans le but de réduire sa libido.

PA/GCHQ

Le directeur du GCHQ, Jeremy Fleming, a déclaré : « Alan Turing était un génie qui a aidé à raccourcir la guerre et à influencer la technologie qui façonne encore nos vies aujourd’hui. Il a été embrassé pour son génie mais persécuté pour son homosexualité.

« L’héritage de Turing nous rappelle chaque jour que la diversité est essentielle et que l’inclusion est essentielle à la mission de notre organisation. Son apparition sur le billet de 50 £ est un moment important dans la nôtre et dans l’histoire de ce pays. Turing était et reste une lueur d’espoir pour tous ceux qui osent vivre et penser différemment.

L’œuvre, créée par l’artiste Joe Hill, présente une image de Turing à l’intérieur des roues de la bombe britannique, la machine qu’il a conçue pour briser les messages chiffrés Enigma pendant la guerre.

Le responsable du réseau Pride du GCHQ, Skylar, dont le deuxième nom ne peut être révélé pour des raisons de sécurité, a déclaré que Turing était “un modèle pour beaucoup ici au GCHQ”.

Ils ont ajouté: “Je suis fier de voir le GCHQ reconnaître l’importance d’Alan Turing pour les personnes LGBT +, posséder son histoire partagée avec notre communauté et le faire de manière si publique et audacieuse.”

Les premiers billets de 50 £ représentant le célèbre mathématicien seront émis à partir du mercredi 23 juin.