Un homme a « besoin d’oxygène » après avoir vécu pendant 17 ans dans un « bidonville » infesté de moisissures | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’appartement du conseil qui a été jugé “impropre à l’habitation” est dans un état horrible et est affecté à la fois par les excréments et les moisissures. Mehdi Sheikh, qui a passé 17 ans dans la propriété de Lewisham, dans le sud-est de Londres, compte désormais sur un respirateur pour respirer.

La moisissure recouvre les murs d’épaisses couches noires, et on peut voir de l’eau infestée de matières fécales s’infiltrer autour de la propriété dans des images horribles.

M. Sheikh a parlé de son expérience dans la propriété du trou de l’enfer et a déclaré à ITV: “Je me réveille la nuit avec une fatigue à bout de souffle parce que je me sens étouffé ici.

“Ma poitrine est congestionnée… Je suis littéralement au bord de la dépression nerveuse.”

L’appartement a été inspecté par le conseil de Lewisham qui a jugé les circonstances « impropres à l’habitation humaine ».

En novembre 2020, l’état du plat s’est aggravé grâce à une fuite qui n’a pas été réparée, et une analyse bactérienne menée sur la fuite a montré une “contamination fécale importante” qui pourrait mettre la santé de M. Sheikh en danger.

Le locataire a fait des tentatives désespérées pour absorber l’excès d’eau dans la propriété en posant des serviettes sur le tapis.

Les circonstances ont inquiété M. Sheikh qui craignait d’être électrocuté à cause de l’eau.

“Il est presque sur le point de toucher le tableau de prises électriques”, a-t-il déclaré.

LIRE LA SUITE Une femme est rentrée à la maison avec un mur de 20 pieds « horreur » dominant le jardin

Il a déclaré: “Rien n’a été fait du tout. Parce qu’ils n’ont pas à aller vivre comme je vis.

“J’ai juste l’impression de vivre dans un bidonville. Et je ne sais tout simplement pas quoi faire. [I feel] totalement impuissant.

“Je n’ai même pas envie d’y aller parce que ça pue. Je ne me sens pas à l’aise. Je ne me sens pas comme chez moi.”

M. Sheikh a quitté la propriété répulsive et vit actuellement dans un hôtel en attendant d’être relogé.

Il a reçu des excuses de Lewisham Homes, le fournisseur de logements sociaux qui gère les propriétés au nom du conseil de Lewisham, qui a déclaré que le service qu’il avait reçu était « inacceptable » mais qu’il était « très difficile » de lui trouver une nouvelle propriété.

Dans un communiqué, la directrice générale Margaret Dodwell a déclaré: “Nous réalisons que Mehdi a été placé dans une position très difficile et pénible, et nous lui présentons nos excuses pour l’état de sa maison.

“Bien que nous ayons tenté de résoudre les fuites, le service qu’il a reçu est d’un niveau inacceptable.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec M. Sheikh pour trouver une nouvelle maison.

“La complexité croissante de ses besoins et la faible disponibilité de propriétés accessibles, ainsi que son souhait compréhensible de garder ses animaux de compagnie, ont rendu cela très difficile.”