Un homme a dépensé un prêt Covid frauduleux sur une carte Pokémon de 57 000 $

Capture d’écran : Pokémon

Vinath Oudomsine, de Dublin, en Géorgie, a été accusé par les procureurs fédéraux d’avoir frauduleusement demandé un prêt en cas de catastrophe économique (EIDL). L’homme prétendait diriger une entreprise, mais aurait dépensé la majeure partie de l’argent sur une carte Pokémon rare.

Comme le rapporte le Telegraph, Oudomsine est accusé par les autorités d’avoir demandé le prêt l’année dernière, affirmant qu’il dirigeait une petite entreprise qui employait dix autres personnes. Les prêts, qui étaient disponibles à l’échelle nationale et ont permis au gouvernement de prêter plus de 200 milliards de dollars aux entreprises américaines, ont été conçus pour aider à couvrir les coûts de « la masse salariale, le loyer/l’hypothèque, les services publics et d’autres dépenses commerciales ordinaires » pendant les pires mois de la pandémie .

Il a réussi et a reçu 85 000 $. Le seul problème était que les procureurs alléguaient qu’il n’avait pas une telle entreprise et qu’ils ont plutôt dépensé la majeure partie du montant du prêt – 57 789 $ – sur une seule carte Pokémon. Il a maintenant été accusé de fraude par fil et s’il est reconnu coupable, il pourrait passer « jusqu’à 20 ans dans une prison fédérale » et s’exposerait également à une amende de 250 000 $.

Au cas où vous vous poseriez la question, l’identité exacte de la carte n’a pas été divulguée par les procureurs, mais ce genre de chiffre la met en illustre compagnie ; selon notre propre liste publiée en juillet, cela en ferait le dixième achat de carte Pokémon le plus cher de tous les temps, plus cher que les 45 100 $ dépensés en décembre 2020 sur Ex Deoxys GOLD STAR HOLO Rayquaza # 107.

Peut-être que ce gars est un fan de Pokémon depuis toujours, a vu sa chance d’obtenir la carte de ses rêves et l’a saisie. Ou, étant donné qu’il est accusé de fraude électronique par les autorités fédérales et que nous vivons actuellement à une époque où tous les marchés spéculatifs sont en surmultipliée insoutenable, peut-être qu’il vient de lire une histoire de trop sur la « valeur » de ces cartes et s’est dit qu’il j’entrerais dans l’action.