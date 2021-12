Un homme a enfermé des clients à l’intérieur d’une salle d’arcade et a brisé des jeux avec une hache

Pas la machine Darkstalkers ! Photo: Grotte de la mer

Dans la soirée du dimanche 14 décembre, un client du Sea Cave Arcade and Bar dans le quartier de Bywater à la Nouvelle-Orléans aurait commencé à recouvrir une borne d’arcade vintage avec des autocollants provenant d’un pistolet à prix de supermarché. Lorsque le propriétaire de l’arcade Judah Lea lui a demandé de partir, le client a répondu en lui demandant s’il était « intéressé à mourir ». C’était le début d’une nuit vraiment foutue à la grotte marine.

Tel que rapporté par Nola.com, le client, qui s’appelle « The Wolf », était un membre relativement nouveau de Sea Cave qui avait déjà développé la réputation d’être impoli et de mettre les autres clients mal à l’aise. Après la confrontation initiale, Lea a remboursé les frais d’adhésion de The Wolf et l’a expulsé. Sur le parking, The Wolf a brandi un couteau papillon – le couteau officiel de quelqu’un qui essaie d’avoir l’air cool – et a mentionné posséder un fusil d’assaut avant de partir vers 19h30.

Une demi-heure plus tard, il est revenu et aurait verrouillé les portes d’entrée de la salle d’arcade avec un cadenas à vélo, piégeant les clients et les employés à l’intérieur. Puis il a commencé à casser des vitres, faisant voler du verre partout.

Presque aucun verre n’est resté intact. Photo: Grotte de la mer

Les employés et les clients se sont enfuis par la porte de derrière. Ils ont appelé la police, mais au moment où ils sont arrivés, le loup s’était déjà enfui.

G/O Media peut toucher une commission

98% de réduction

Pack de certification StackSocial Apprendre à coder 2022

Apprenez tous les langages de codage

Offrez-vous des yeux Matrix lorsque vous économisez 98% sur cet ensemble de cours géant de StackSocial. Avec plus de 270 heures de contenu de cours, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à coder dans un package bien rangé.

Plus tard dans la nuit, selon la propriétaire Lea, le vandale est revenu. Lea dit qu’il a regardé les caméras de sécurité de son domicile pendant que le loup vandalisait l’arcade avec une hache à l’intérieur et à l’extérieur. Encore une fois Léa a appelé les flics, encore une fois ils sont arrivés trop tard. Entre 1 h et 2 h 30 du matin, le loup a brisé tous les écrans, bornes d’arcade, téléviseurs et fenêtres de la grotte marine.

Léa estime le total des dégâts entre 30 000 $ et 50 000 $. Les photos, que vous pouvez voir en intégralité sur la page Facebook de Sea Cave, sont déchirantes.

Ces pauvres machines n’ont rien fait pour mériter cela. Photo: Grotte de la mer

Mais attendez, il y a plus. Lundi soir vers 22 heures, un groupe d’employés et de clients réguliers aidaient à nettoyer les dégâts lorsque The Wolf serait revenu, brandissant cette fois une arme de poing. Selon Matt Ray, amateur d’arcade, le groupe scotchait les fenêtres cassées lorsque The Wolf s’est précipité derrière eux, l’arme à la main, et a crié : « Dites-leur de fermer, je suis un cartel. Le groupe s’est enfui et le Loup s’est enfui.

La police de la Nouvelle-Orléans a arrêté The Wolf à 23h45 lundi soir, mais n’a pas encore divulgué plus de détails. En attendant, l’arcade est en sécurité.

Maintenant, la propriétaire Lea, qui a lancé la barcade à son emplacement d’origine en 2016, recherche de l’aide pour remettre la grotte marine en forme de jeu. Pas une seule de ses machines d’arcade peintes à la main n’a échappé aux incidents sans dommage. Les téléviseurs vintage accrochés à des consoles plus anciennes ont été brisés. Lea a mis en place une campagne GoFundme pour aider à prendre en charge les dommages non couverts par l’assurance et à garder ses employés payés pendant les temps d’arrêt.

Espérons que la grotte marine sera de retour sous peu, servant des collations, des boissons et un endroit pour profiter en toute sécurité de jeux vidéo, d’arcade et autres. Nous avons besoin de plus d’endroits pour que les gens jouent ensemble et de moins de gens se référant à eux-mêmes avec des surnoms ringards et agissant comme des maniaques.