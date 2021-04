Un homme a été tué trois fois ⋆ .

par Karl Denninger, Ticker du marché:

Eh bien, l’Amérique a prouvé une fois de plus que nous sommes Boobus Americanus.

Vous voyez, Floyd était un homme. Vous pouvez certainement commettre un homicide contre lui mais il n’est pas possible de commettre trois fois un homicide contre une personne.

Oui, tu aurais pu commettre une première agression et alors homicide, mais pas trois homicides, tout comme vous ne pouvez pas pendre quelqu’un trois fois.

Bon, ok, les deux autres seraient la profanation d’un cadavre.

Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises dans ces pages, vous pouvez être en désaccord avec un verdict, mais si vous respectez la primauté du droit, vous devez la respecter, et vous n’étiez pas là dans la salle d’audience et avez donc une compréhension imparfaite des preuves présentées, même si vous avez regardé chaque minute du procès.

Mais une impossibilité est une impossibilité, et ce que le jury a conclu n’était pas possible puisque vous ne pouvez pas commettre trois homicides criminels contre une personne.

En outre, les deux chefs d’accusation de meurtre dont Chauvin a été condamné s’excluent mutuellement par leurs définitions juridiques.

Si cela ne suffit pas, le meurtre au 2e degré dans le Minnesota nécessite un crime prédicat qui n’a pas été inculpé du tout; mais pour cette accusation et cette condamnation, vous ne pouvez pas commettre de meurtre au 2e degré dans cet état.

Le fait que le jury n’ait pas immédiatement déterminé qu’il s’agissait d’une preuve de falsification au mieux et d’hystérie de masse au pire est une bonne raison de jeter le tout seul. Les deux peuvent être annulés en appel, et les deux seront poursuivis.

Chauvin peut bien purger une peine pour l’une de ces trois accusations, mais il ne peut pas purger une peine pour les trois dans une société juste.

Non pas que cela compte dans le monde d’aujourd’hui. Biden, Pelosi et des dizaines d’autres ont loué cette stupidité.

Tout ce qu’ils ont fait, c’est se marquer comme des non-personnes; ils n’ont pas de cerveau, ils ne se soucient pas de la loi, et dans la mesure où une telle personne a prêté serment de la respecter ils ont juste annulé toute réclamation légitime qu’ils avaient sur leur bureau.

En ce qui concerne les flics dans des endroits tels que la myriade de bastions Burn, Loot et Murder, pourquoi y travailleriez-vous?

Pourquoi protégeriez-vous un politicien dans un tel endroit?

Pourquoi feriez-vous autre chose que démissionner ici, maintenant et aujourd’hui et les laisser tous être brûlé, pillé et assassiné?

Si vous vivez dans une telle ville, pourquoi rester? Et pire, pourquoi voudriez-vous jamais aider, gérer ou même tolérer tout policier ou employé de la force (assermenté ou non) étant donné que s’ils ne démissionnent pas immédiatement leur seule raison d’être dans cette force est de vous voler et, étant donné qu’ils ont des armes à feu, c’est aussi un vol à main armée.

Vous venez de voir une impossibilité se produire à des fins politiques, et quel que soit le côté de l’argumentation dans lequel vous vous trouvez, cela est clair: Vous êtes le prochain.

